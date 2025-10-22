Explozia din Rahova readuce în prim-plan importanța asigurărilor de locuință în România. „Au fost deschise 27 de dosare de daună și deja peste șase au fost plătite”

Într-un moment în care România se confruntă tot mai des cu efectele dezastrelor naturale, iar harta zonelor de risc se extinde de la un an la altul, Antena 3 CNN, în parteneriat cu PAID România, organizează conferința națională „Acasă, fără riscuri – Autoritate și responsabilitate în asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor”.

Evenimentul vine la mai puțin de o săptămână de la explozia care a zguduit cartierul Rahova din Capitală și își propune să ofere o platformă națională de dialog și soluții. La dezbatere participă reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai industriei de asigurări, dar și ai societății civile — toți uniți de aceeași întrebare: cât de pregătită este România în fața dezastrelor?

Despăgubiri rapide pentru victimele exploziei din Rahova

Referindu-se la situația persoanelor ale căror locuințe au fost afectate de deflagrație, Alexandru Ciuncan, director general și președinte al UNSAR, a declarat că o mare parte dintre proprietarii afectați au fost deja contactați de companiile de asigurări.

„270-300 de proprietari au fost contactați proactiv de companiile membre UNSAR pentru a facilita plata cât mai rapidă. Explozia este un risc de bază acoperit printr-o poliță facultativă”, a explicat Ciuncan.

Potrivit acestuia, 320 de proprietari aveau o poliță facultativă, majoritatea locuințelor fiind achiziționate prin credit ipotecar. În caz de daună totală, asigurarea va acoperi întreaga valoare a sumei asigurate, inclusiv demolarea și reconstruirea imobilului.

„Până ieri au fost deschise 27 de dosare de daună și deja peste șase au fost plătite. Unele locuințe au fost parțial avariate, altele complet distruse. Este o situație dinamică, iar datele se actualizează zilnic”, a mai spus Ciuncan, subliniind importanța asigurării locuinței la valoarea reală.

„Dacă ai asigurare, poți reconstrui; dacă nu, e mai greu”

La rândul său, Nicoleta Radu, director general al PAID România, a explicat că sumele primite în urma despăgubirilor le oferă proprietarilor libertate totală în gestionarea banilor:

„Din despăgubirile primite, oamenii pot cumpăra o nouă locuință, pot plăti chiria sau pot reconstrui. Este foarte simplu: dacă ai asigurare, poți să reconstruiești; dacă nu ai, e mai greu.”

Apel la responsabilitate națională

Conferința „Acasă, fără riscuri” reprezintă nu doar un moment de reflecție, ci și un apel la responsabilitate colectivă. Într-o țară unde cutremurele, inundațiile și alunecările de teren sunt fenomene tot mai frecvente, asigurarea locuinței nu mai este o opțiune, ci o necesitate.

Evenimentul organizat de Antena 3 CNN și PAID România vine ca un semnal de alarmă și o invitație la acțiune — pentru o Românie mai pregătită în fața dezastrelor și pentru familii protejate „acasă, fără riscuri”.