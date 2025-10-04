Gala Excelenței în Educație, la Alexandria: Un moment de inspirație pentru întreaga comunitate și un pas înainte spre o generație care transformă viitorul

Vom celebra performanța, talentul și munca neobosită a celor care duc educația pe culmile excelenței.

În cadrul Galei Excelenței în Educație, vor fi premiați elevii care, în anul școlar 2024–2025, au obținut rezultate remarcabile la olimpiade internaționale și naționale, precum și la concursuri școlare de prestigiu organizate de Ministerul Educației si Cercetări.

Această gală este mai mult decât un eveniment festiv: este un omagiu adus tinerilor care prin inteligență, pasiune și perseverență devin modele pentru comunitate, dar și un prilej de a mulțumi profesorilor și părinților care i-au sprijinit necondiționat în drumul lor spre succes.

Prin acest eveniment, Alexandria devine pentru o zi capitala excelenței, un loc unde educația, cultura și valorile autentice sunt aplaudate și puse în lumina reflectoarelor.

Categoriile de premiere:

Categoria Șefi De Promoție 2025 Premii concursul ”Medicii De Mâine” Categoria olimpiade internaționale Categoria olimpiade naționale Categoria concursuri naționale Categoria cadre didactice care s-au pensionat

Premiile categoriilor sunt oferite de Primăria Municipiului Alexandria și premiile pentru concursul ”Medicii de mâine” sunt oferite de Asociația ”Medici pentru România” și Distribuție Oltenia. Evenimentul este prezentat de Ana Iorga, jurnalist Antena 3 CNN.

Invitați la eveniment:

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății

Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării

Victor Drăgușin Primarul Municipiului Alexandria

Adrian Gâdea, Președinte al Consiliului Județean Teleorman

Octavian Teodorescu, City Manager al municipiului Alexandria

Ionela Ene, Viceprimar al Municipiului Alexandria

Mădălin Borș, Deputat

Sonia Skultety, Secretar Asociația Medici pentru România

Ondřej Šafář, Presedinte al Directoratului si CEO Distributie Oltenia

Sonia Simionov, reporter senior și coordonatorul echipelor de teren Observator Antena 1

Prof. Sorin Ilie Inspector Școlar General I.S.J. Teleorman

Andrei Grosu, elev clasa a XI-a la Colegiul Național ”Al. I. Cuza”, Primarul Tinerilor ales de Consiliului Local al Tinerilor Alexandria

Se vor oferi trofee, diplome si flori.

Accesul în locația evenimentului se face pe bază de invitație și confirmare de participare.