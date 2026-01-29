România, lovită de cea mai grea iarnă: Ce se întâmplă cu prețurile la energie după sezonul rece? Hidroelectrica rezistă secetei și explodează pe bursă

Iarnă grea în România: Hidroelectrica rezistă și câștigă 9 miliarde pe bursă – vești bune pentru facturi?

România a traversat una dintre cele mai dure iarna din ultimii ani, cu consum record de energie și importuri masive de gaze naturale. Perspectivele post-iarnă, evoluția prețurilor după eliminarea plafonărilor și viitorul pieței energetice au dominat conferința „Energie și Sustenabilitate. Consolidare și Durabilitate 2026”, organizată de Antena 3. Specialiști, ministrul Energiei și președintele român al Autorității Europene de Reglementare în Domeniul Energiei au anunțat proiecte majore de investiții cu impact uriaș asupra economiei.

CEO-ul Hidroelectrica, Bogdan Nicolae Badea, a detaliat provocările din 2025, marcat de secetă extremă. „Anul 2025 a fost unul extrem de provocator pentru Hidroelectrica. Ne-am confruntat cu o secetă extrem de pronunțată și cifrele arătau că ar putea fi anul cu cea mai mică producție din istoria Hidroelectrica. Încă se fac calculele necesare să vedem dacă am bătut acest record negativ în ceea ce privește hidrologia”, a explicat el.

Totuși, compania a adaptat strategia. „Nu mai este un pericol faptul că avem un an mai secetos sau unul cu precipitații excedentare care pun presiune suplimentară pe instalațiile noastre”, a subliniat Badea, evidențiind reziliența Hidroelectrica în fața hidrologiei imprevizibile.

Pe bursă, succesul e evident: acțiunea a crescut spectaculos. „În septembrie, când am preluat interimatul, acțiunea Hidroelectrica varia undeva la 122–123 de lei. Astăzi discutăm de 140 de lei. În numai cinci luni, compania a câștigat ca plus-valoare pe companie circa 9 miliarde de lei valoare de piață”, a precizat CEO-ul, notând o capitalizare de circa 65 de miliarde de lei. Creșterea de 15% reflectă încrederea investitorilor.

„Această evoluție arată că încrederea crește atunci când se fac pași importanți către diversificare și investiții. Secretul pentru a crește valoarea companiei și pentru a rămâne un furnizor de stabilitate, și când spun furnizor de stabilitate mă refer nu doar la siguranța Sistemului Energetic Național unde avem un rol determinant prin faptul că centralele noastre echilibrează sistemul ori de câte ori este nevoie și acoperă vârfurile de consum utilizând rezerva din marile lacuri de acumulare, dar suntem și un furnizor de stabilitate și din punct de vedere al prețurilor pe care le practicăm pentru clientul final, pentru că ele trebuie să meargă mână în mână”, a concluzionat Bogdan Nicolae Badea.

Cu eliminarea plafonărilor, piața energiei românești intră într-o nouă eră – stabilitate de la Hidroelectrica ar putea tempera prețurile, chiar și după o iarnă extremă.