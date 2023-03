Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov: Nu avem cadrul legal să ne implicăm financiar în sterilizarea animalelor. Reușim doar cu ajutorul ONG-urilor

"Am început această campanie acum un an, am reușit să derulăm acest proiect doar cu sprijinul unor ONG-uri deoarece, din păcate, din punct de vedere legal nu avem posibilitatea să ne implicăm să preluăm o parte din posturi sau să preluăm integral costurile pentru sterilizări. Sperăm ca în curând să se modifice legea. Noi încercăm să o modificăm de peste 10 luni, până acum nu s-a reușit dar am primit asigurări de la colegi parlamentari că vor modifica legea.

Problema câinilor fără stăpân în Ilfov, dar nu doar în Ilfov, în România, este cauzată de noi, de oameni. Pentru că nu plouă cu câini pe stradă, nu ajung întâmplător pe stradă. Sunt câini nedorinți aruncați, abandonați. Vă dau un exemplu plastic. E ca și cum în această sală am da drumul la un robinet cu apă și acum ne-am chinui toți să scoatem apa cu o găleată, când cel mai ușor ar fi să închidem robinetul.

Trebuie să mergem la cauză. Cauza este că mulți oameni nu au fost de acord, nu au vrut să se implice în sterizliarea animalelor, unii datorită costurilor, unii pentru că nu știau. Campania este gratuită dar reușim să o facem doar pentru că suntem sprijiniți de câteva ONG-uri. Aici este problema, pentru că dacă am avea cadru legislativ să ne implicăm și financiar cred că am rezolva problema mult mai repede.

Mergem la oameni, le explicăm, suntem ajutați de autoritățile locale, de primării, de consilieri, sunt colegii mei de la Protecția Animalelor care merg înainte de fiecare campanie de sterilizare la fața locului și discută cu oamenii.

Există și o campanie de adopție, și o campanie de educare a copiilor în școli. Campania de adopție merge foarte bine, au fost adoptați peste 500 de animăluțe, cu ajutorul presei, cu cât sunt mai cunoscute aceste cazuri, cu atât oamenii sunt și ei disuși să adopte", explică Hubert Thuma.