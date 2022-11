Președinte LAPAR: Cred că ar trebui să mărim productivitatea muncii. Noi suntem într-un mediu concurențial global

"Există o lipsă de comunicare și de strategie. Aș merge pe cele 5 piloane de dezvoltare ale fondurilor europene. Am văzut foarte mulți bani băgați în școli, grădinițe dar eu nu am o politică demografică. S-a abordat problema forței de muncă și de educație a forței de muncă. Discutăm ecnomic dar nu ne întrebăm de ce avem această inflație la nivel național. Trerbuie să punem accent pe agricultură, dar în primul rând pe performanță. Dacă nu am date, cum pot să construiesc aceste politici, să fac alocații bugetare.

Programul național pe capital uman, la nivelu mediului rural discutăm de bandon școlar. Trebuie să creăm locuri de muncă la nivel local prin dezvoltarea acelor platforme economice la nivel de localitate sau la 2-3 localități. Aici discut de asocierea acestor fermieri. Dar cum să discut de infrastructură, cu irigații, eu aș pleca de la rata profitabilității. Cei cele 8 miliarde de euro, adică 1700 de km de canale, ce facem? Doar le adaptăm. Ce profitabilitate îmi aduce dacă nu vorbim de comasare, prin cooperative. 1,8 miliarde deeuro în agricultură pe irigații dar trebuie să aducă cel puțin cât am inflație la nivel național, cel puțin 20% plusvaloare. Dacă aduc atâtți bani, aduc o piață monetară mare în piață, nu creez inflație la nivel național?", explică prșeedintele LAPAR.

El spune că productivitatea muncii este importantă, nu mărirea salariilor, deoarece aceasta crește și mai mult inflația.

"Cum indexăm salariile? Care este rolul inflației? De a mări în continuare inflației prin mărirea salariilor? Eu cred că ar trebui să mărim productivitatea muncii. E bine să atragem atenția asupra banilor care se irosesc și a gradului de îndatorare al agentului economic la nivel național. Noi suntem într-un mediu concurențial global", spune Nicu Vasile.

Acesta atrage atenția că industria nu poate fi planificată dacă nu există un plan de dezvoltare a sectorului de activitate.