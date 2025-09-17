x close
Jurnalul.ro România inteligentă Sistemul sanitar, la limită: 2 miliarde de lei lipsesc pentru tratamentele pacienților

de Redacția Jurnalul    |    17 Sep 2025   •   18:15
România se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din sistemul de sănătate din ultimii ani. Lipsa fondurilor pune în pericol tratamentele a sute de mii de pacienți, iar specialiștii avertizează că, fără soluții rapide, impactul asupra sănătății publice va fi major.

România, pe ultimul loc în UE la cheltuielile pentru sănătate

Cheltuielile cu sănătatea pe cap de locuitor sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, iar efectele se resimt direct: peste 700.000 de pacienți riscă să rămână fără tratamente esențiale. Situația a fost dezbătută în cadrul Conferinței Naționale România Inteligentă „Alertă în sănătate – criza bugetară amenință viețile pacienților”, organizată de Antena 3 CNN.

Autoritățile promit soluții

Atât ministrul Sănătății, cât și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au dat asigurări că lucrează la un plan pentru a evita întreruperea tratamentelor. Cu toate acestea, specialiștii cer măsuri concrete și rapide.

Livia Stan (MSD România): „Avem nevoie de 2 miliarde de lei pentru a evita dezastrul”

Livia Stan, Policy and Market Access Director la MSD România, a atras atenția asupra riscului iminent:

„700.000 de pacienți sunt în pericol să nu mai primească tratamente, iar mii de pacienți nu vor putea începe terapiile din 1 octombrie, când peste 15 contracte cost-volum nu vor fi actualizate. Pentru a preveni acest lucru, este necesară suplimentarea cu 2 miliarde de lei a limitei de contractare. Această sumă nu are impact bugetar imediat, ci doar creează cadrul legal pentru continuarea tratamentelor.”

Livia Stan a subliniat că bugetul pentru sănătate trebuie planificat corect de la începutul fiecărui an, astfel încât să acopere toate cele 12 luni, nu doar primele 9-10.

Dorica Dan (ANBR): „Pacientul trebuie să știe încotro se îndreaptă”

Dorica Dan, președinta Alianței Naționale pentru Boli Rare, a vorbit despre dificultățile cronice ale pacienților din România:

„Problemele au fost aceleași an de an: accesul la diagnosticare, screening, tratament. Îmi doresc ca pacientul să știe încotro se îndreaptă după un diagnostic, traseul să fie clar definit și să existe oameni care să-l sprijine. Este nevoie de o strategie națională care să pună pacientul în centru.”

O problemă sistemică, nu doar de moment

Conferința a arătat încă o dată că lipsa finanțării sănătății în România este o problemă recurentă, nu doar o criză punctuală. Specialiștii cer o strategie pe termen lung, care să asigure accesul continuu la tratamente și servicii medicale pentru toți pacienții.

conferinta nationala romania inteligenta România Inteligentă tratamente
