Sustenabilitate cu pași concreți la Philip Morris România

De la angajator de top, la investiții în comunitatea în care compania își desfășoară activitatea; de la consumul responsabil al resurselor, până la gestionarea deșeurilor; oportunitățile de investiții în sustenabilitate sunt vaste în industria tutunului, trebuie doar să ai dorința de a te implica și de a construi. Iar România e un exemplu în acest sens.

Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România: „Prin inovație și sustenabilitate, PMI nu doar își transformă afacerea, ci contribuie și la rezolvarea unor dintre cele mai presante provocări ale societății. Avem două direcții clare de acțiune: cum producem, adică impactul social și de mediu al activității noastre și cum contribuim în comunitățile în care suntem activi.”

Primul pas în dezvoltarea unei strategii reale de sustenabilitate a fost crearea de produse fără fum, fundamentate științific, care să înlocuiască țigările cât mai repede. Acestea reprezintă o alternativă mai bună pentru adulții care altfel ar continua să fumeze. Iar aici compania a investit la nivel global 14 miliarde de dolari în știință și tehnologie pentru a dezvolta și comercializa alternative mai puțin dăunătoare.

Al doilea pas îl reprezintă tehnologiile curate pentru reducerea amprentei de carbon și a deșeurilor rezultate. Se întâmplă deja în fabrica din Otopeni, unitate de producție retehnologizată complet, după o investiție de 730 de milioane de dolari.

Monica Badea, Manager Digital Processes, Philip Morris România: “Cele mai importante măsuri de sustenabilitate sunt programele noastre și anume Zero Carbon Tech și Drive for Zero. Programul Zero Carbon Tech include instalarea peste 6.000 de panouri solare cu o capacitate totală de 3,4 MWh, instalarea de pompe de căldură și îmbunătățirea sistemelor existente pentru a crește eficiența energetică. Această inițiativă va reduce dependența fabricii de gazele naturale, un combustibil fosil cu efecte semnificative asupra mediului. Programul Drive4Zero promovează o mentalitate de zero pierderi. Am atins ținta de 0 deșeuri la groapa de gunoi încă din anul 2020. 23% dintre deșeuri sunt folosite pentru producerea energiei termice, iar 77% sunt colectate și reciclate extern.”

Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România: „Sustenabilitatea înseamnă investiții în tehnologii curate și reducerea amprentei de carbon și a deșeurilor rezultate. Înseamnă implicarea activă în comunitate și legături strânse cu partenerii locali.”

Până la sfârșitul anului, 97% din parcul auto al companiei va fi hibrid sau electric. În plus, emisiile, poluanții atmosferici și apele uzate sunt monitorizate permanent, pentru a se lua constant măsuri de reducere a impactului asupra mediului.

Un ultim pilon la fel de important e educația: cum îi faci pe oameni să se alăture eforturilor și să aibă la rândul lor grijă de mediu și de ce fac cu un produs după ce îl consumă.

Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România: „Am observat în rândul consumatorilor noștri o deschidere tot mai mare către reciclare și o mai bună înțelegere a conceptului de economie circulară, dar și o preocupare în creștere pentru protejarea naturii. Dacă reciclarea se poate face într-un mod simplu și are un mesaj clar în spate, consumatorii se implică.”

Așadar, om cu om, prin implicare, traininguri și inițiative educaționale, Philip Morris România a ajuns la 70.000 de puieți plantați, 20 de tone de deșeuri adunate şi la proiecte de minimizare a distrugerii habitatelor și de conservare a biodiversității. Pentru că atunci când fiecare își face bucățica de bine, sustenabilitatea nu mai e un ideal, ci o realitate.

• 14 miliarde de dolari investite la nivel global pentru dezvoltarea de produse fără fum

• 41 de milioane de adulți din întreaga lume utilizează produsele fără fum dezvoltate de PMI

• 730 de milioane de dolari investite pentru retehnologizarea fabricii din Otopeni

• 6.000 de panouri solare cu o capacitate totală de 3,4 MWh au fost instalate în fabrica din Otopeni

• În 2024, 23% dintre deșeuri au fost folosite pentru producerea energiei termice

• Ţinta de 0 deșeuri la groapa de gunoi e atinsă încă din anul 2020

• În 2024, 77% dintre deșeuri au fost colectate și reciclate extern

• Compania a primit certificarea Alliance for Water Stewardship, pentru standarde înalte în utilizarea sustenabilă a apei

• 70.000 de puieți plantați în județele Ialomița, Călărași, Prahova, Giurgiu, Buzău și Dâmbovița