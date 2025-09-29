127 de absolvenți de gimnaziu și de liceu, recompensați pentru performanțe la examenele naționale

Deși ceva mai târziu față de anul trecut și în ciuda găurii imense din bugetul României, elevii și liceenii cu rezultate remarcabile la examenele finale vor primi și în acest an bani de la Guvern. Astfel, absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională din 2025 vor beneficia de un stimulent în valoare de 2.000 de lei, iar cei care au încheiat examenul de bacalaureat cu media 10 vor fi recompensați cu 5.000 de lei, potrivit unui proiect de HG elaborat de Ministerul Educației.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a pus în dezbatere publică, la finalul săptămânii trecute, un proiect de hotărâre de Guvern prin care propune acordarea unor stimulente financiare pentru toți absolvenții de liceu și de gimnaziu care au obținut nota maximă la examenele finale din acest an și are ca scop aplicarea măsurilor din Planul strategic instituțional 2025-2028 al instituției privind susținerea și recompensarea excelenței în cadrul procesului educațional.

„Din categoria elevilor și tinerilor care demonstrează performanțe școlare înalte fac parte și absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, precum și absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională”, spun reprezentanții Ministerului Educației, menționând că, în ultimii 10 ani, anual, MEC a inițiat o Hotărâre „cu scopul de a susține activitatea de înaltă performanță a elevilor din învățământul preuniversitar”.

Sumele pe care le vor primi acești copii rămân, însă, neschimbate față de anul trecut.

5.000 de lei pentru nota maximă la Bac, 2.000 pentru 10 la Evaluare

„Art. 1. Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obținut media 10 la evaluarea națională, sesiunea 2025.

Art. 2. Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 5.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea specială și sesiunea iunie 2025”, prevede proiectul de HG.

Potrivit MEC, în anul 2025, 42 de absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat (32 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie 2025, unul la sesiunea specială și 9 la examenul de bacalaureat german, sesiunea iunie 2025), iar 85 de absolvenți de clasa a VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională.

„Ținând cont că este vorba de tineri absolvenți de gimnaziu, respectiv de liceu cu rezultate remarcabile la învățătură, care au toate șansele să continue să obțină performanțe în învățământul liceal, respectiv în învățământul universitar, apreciem că li se poate oferi un stimulent financiar care să fie util în dezvoltarea lor ulterioară, în domeniul profesional și personal”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului.

Suma necesară, prevăzută deja în bugetul Ministerului Educației

Inițiatorii proiectului au ținut să precizeze că sumele necesare acordării acestor stimulente financiare se vor aloca din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și se încadrează în fondurile alocate deja pentru acest an.

„Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat, deoarece suma totală de 380.000 lei - în mii lei (RON), reprezentând stimulente pentru elevii de clasa a VIII-a: 170.000 lei și de clasa a XII-a: 210.000 lei, se încadrează în limita fondurilor aprobate în bugetul MEC pentru anul 2025”, detaliază reprezentanții MEC.

După ce proiectul de hotărâre va intra în vigoare, ministrul Educației urmează să stabilească prin ordin atât lista beneficiarilor, cât și modalitatea de acordare a stimulentelor.

„Recunoașterea și stimularea înaltei performanțe obținute de absolvenți la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat au impact asupra statutului socio-profesional al celor implicați, sporind interesul pentru educație, cultură și cercetare în contextul construirii unei societăți bazate pe cunoaștere. Indirect, contribuie la păstrarea resursei umane de valoare în interiorul țării”, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul de HG.

Anul trecut, numărul tinerilor care au primit stimulente în bani pentru că au obținut media 10 la examenele finale a fost ceva mai mare: 154 de absolvenți (74 de gimnaziu și 80 de liceu), iar sumele au avut aceeași valoare.