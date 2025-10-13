Inteligența Artificială și roboții, gata să apară la ghișee: 240 de procese-cheie din administrația publică vor fi automatizate

În perioada imediat următoare cu siguranță nu, dar la viteza cu care se mișcă lucrurile în domeniul Inteligenței Artificiale (AI) nimeni nu se hazardează să spună că asta nu se va întâmpla. Timpul ne va da un răspuns, dar până atunci AI poate prelua unele sarcini ale omului chiar de acum. Când acest proces este însoțit și de robotizare, lucrurile se schimbă și mai repede.

Asta vrea să facă și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, care a lansat cel mai amplu program pentru introducerea AI și soluțiilor RPA (Robotic Process Automation) în instituțiile statului. Proiectul, cu o finanțare de 15 milioane de euro provenită din Planul Național de Redresare și Reziliență, va duce la dezvoltarea unor asistenți digitali bazați pe AI și RPA și la eliminarea interacțiunilor redundante dintre cetățeni și stat. De asemenea, cetățenii vor putea beneficia de servicii publice mai rapide, fără erori, disponibile online la orice oră.

Nu mai puțin de 240 de procese-cheie din zona serviciilor publice vor fi făcute din septembrie anul viitor cu ajutorul inteligenței artificiale și robotizării. De implementarea celui mai amplu proiect de automatizare a administrației publice se ocupă acum un consorțiu condus de compania SIMAVI (Software Imagination & Vision) care a câștigat licitația organizată în acest sens de către Autoritatea pentru Digitalizarea României. În proiect vor fi incluse minimum 18 instituții ale statului, iar în prezent se lucrează la selectarea lor, ne-a declarat Alexandru Coșbuc, vicepreședintele SIMAVI, cu ocazia conferinței Smart Urban Mobility 2025 organizată de Antena 3 CNN. Fiind finanțat prin PNRR, proiectul trebui finalizat cel mai târziu pe 31 august 2026. Banii acoperă analiza, dezvoltarea și implementarea soluțiilor RPA, licențele, integrarea cu sistemele existente, trainingul personalului și mentenanța pe perioada implementării.

Odată cu realizarea proiectului, timpul de răspuns la solicitările cetățenilor se va scurta semnificativ, iar interacțiunea cu instituțiile va deveni mai predictibilă și mai puțin frustrantă. În aceste condiții, se va asigura reducerea orelor suplimentare făcute de angajații statului pentru realizarea acestor sarcini. Statistica arată că astăzi, pe anumite posturi, ei trebuie să lucreze cu 30% în plus față de timpul normat de lucru pentru îndeplinirea lor.

„Ne aflăm în etapa de selecție a instituțiilor și a proceselor care se pretează să fie făcute cu ajutorul inteligenței artificiale. De exemplu, să poată un antreprenor să înregistreze mai ușor o firmă la Oficiul Național al Registrului Comerțului, și din acest punct de vedere Oficiul se pretează foarte bine la scopul acestui proiect”, Alexandru Coșbuc, vicepreședinte SIMAVI

ANAF și Ministerul Mediului, luate în calcul

Un alt candidat perfect pentru a fi inclus în proiect este ANAF, a spus reprezentantul SIMAVI. Declarația unică (D212) și contractele de închiriere sunt doar două dintre formularele care, la o primă analiză, par pretabile pentru a fi completate cu ajutorul automatizării. Ele ar urma să fie precompletate și mai ușor verificabile, ușurând astfel atât sarcina cetățeanului, cât și a funcționarilor statului. La Ministerul Mediului noul sistem s-ar putea folosi, de exemplu, pentru diverse cereri de avize de mediu. În ceea ce privește acest minister, AI ar putea fi folosită în multe zone. Astfel, punerea AI să lucreze în viitor împreună cu o rețea densă de stații meteo ar asigura prognoze meteo mult mai bune, atât la nivel național, cât și hiperlocalizat, pe suprafețe mult mai restrânse. Pentru asta, într-o etapă viitoare, datele colectate de la aceste stații ar putea să fie centralizate într-o bază de date și interpretate de AI.

Ce va face, efectiv, proiectul

Analiza fluxurilor de lucru din instituțiile selectate, pentru a identifica sarcini repetitive și consumatoare de timp.

Implementarea de soluții RPA (Robotic Process Automation) ce pot executa automat pași standardizați - de la preluarea și verificarea documentelor până la interconectarea cu registre și baze de date.

Creșterea eficienței operaționale și a predictibilității - timpi mai scurți de răspuns, mai puține erori, trasabilitate mai bună a dosarelor.

Ce înseamnă RPA

RPA - Robotic Process Automation - este o tehnologie software care imită acțiunile unui utilizator în sisteme informatice pentru a executa pași repetitivi, standardizați. Nu „gândește” precum inteligența artificială, dar execută rapid și fără greșeli sarcini bine definite: copiere/validare date, generare documente, interogare registre, operare formulare, notificări automate etc. Impactul direct pentru cetățeni: mai puține drumuri la ghișeu, mai puține erori de prelucrare, termene de răspuns mai scurte și un statut clar al solicitărilor.