Administrația Capitalei, sub mandatul lui Nicușor Dan, acuzată de distrugere pentru lăsarea în paragină a monumentului Curtea Veche

Candidatul PUSL la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, Liviu Negoiță, a acuzat, ieri, fosta administrație, condusă de actualul președinte al României, Nicușor Dan, de o atitudine care s-ar putea încadra la infracțiunea de distrugere în legătură cu lăsarea în paragină a monumentului istoric Curtea Veche, din centrul istoric al Bucureștiului. Afirmația a fost făcută chiar de lângă locația monumentului, care este pe cale să se prăbușească, în ciuda faptului că, pe panoul care se află amplasat la fața locului, se menționează faptul că Primăria Capitalei și-a luat angajamentul să finalizeze lucrările de restaurare încă în anul 2021.

Conform candidatului PUSL la funcția de primar general, Liviu Negoiță, Curtea Veche este unul dintre cele mai importante obiective istorice din România. „Cu toate acestea, ceea ce am văzut în ultimii patru ani legat de acest monument caracterizează administrația Bucureștiului sub Nicușor Dan și se încadrează la infracțiunea de distrugere”, a declarat Negoiță.

Acesta arată că mai există, în centrul istoric, încă 97 de monumente istorice aflate în Grija Primăriei Capitalei. „Cerem să ne fie pusă la dispoziție situația infrastructurii din centrul istoric, în special a lucrărilor de consolidare. La un cutremur mai puternic, multe dintre aceste aceste monumente riscă să se prăbușească. Nu putem spune că nu au fost bani. Au existat, dar nu au fost folosiți, dovadă fiind execuțiile bugetare de doar 65% în mandatul fostului primar general”, a punctat candidatul umanist.

Partidul Umanist Social Liberal cere, în acest sens, transparență privind starea monumentelor istorice din centrul Bucureștiului, dar și în plan concret pentru conservarea și reabilitarea acestora. Umaniștii acuză administrațiile anterioare ale Capitalei de neglijență și de lipsă de respect față de istoria Bucureștiului.

Lucrările, începute în 2018, sistate din motive politice

În anul 2014, a fost realizată o expertiză tehnică a celor cinci corpuri de clădire ale Curții Vechi. Abia în 2016, o firmă de arhitectură a întocmit un proiect tehnic, în baza căruia să fie realizate lucrările de protejare, conservare și restaurare a Palatului Voievodal Curtea Veche.

Tot doi ani mai târziu, în 2018, Compania Municipală Consolidări SA a primit autorizația de construire și, tot atunci, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. În vara anului 2020, însă, lucrările au fost oprite, din cauza epuizării stocurilor de materiale. Iar după câștigarea Primăriei Capitalei de către Nicușor Dan, tot în 2020, lucrările s-au oprit de tot. Toate acestea, pe fondul scandalului generat de intenția noului primar și a majorității din Consiliu PNL-USR, care a înfierat înființarea companiilor municipal de către edilul anterior, Gabriela Firea. Practic, primăria a refuzat să mai lucreze cu Compania Municipală Consolidări SA. În anul 2022, Primăria Capitalei, condusă de Nicușor Dan, a reziliat contractul de lucrări cu această companie municipală, urmând să fie desemnat alt constructor. Ceea ce nu s-a și realizat. În acest moment, locul arată ca după război, plin de gunoaie și într-o stare avansată de degradare.

Sub fostul primar, s-a cheltuit doar 65% din bugetul alocat

„Trebuie să analizăm activitatea unei administrații, a unui primar, atunci când discutăm despre execuția bugetară. Spre exemplu, Primăria Capitalei are un buget de aproximativ 1 miliard de euro pe an, iar execuția bugetară sub mandatul fostului primar general, actualmente președintele României, Nicușor Dan, a fost undeva la 65%. Adică 35% din bugetul pe care l-a avut la dispoziție nu a fost folosit. A fost reportat, dus din nou la bugetul statului. Acestea sunt lucruri pe care nu le poți face, atât timp cât nu ai rezolvat problema monumentelor istorice. Mă refer la Curtea Veche, la cele 97 de monumente neconsolidate sau chiar la un alt monument – Herăstrău -, care arată înfiorător. Banii aceștia puteau fi folosiți. După ce i-ai fi folosit în proiecte, în tot ce înseamnă nevoile Bucureștiului. Nu mai vorbesc despre traficul care ne sufocă și despre inelul median, care este cel mai important și pentru care nu s-a făcut niciun fel de demers”, a declarat candidatul umanist Liviu Negoiță.

Reprezentantul PUSL acuză contracandidații că vor să continue „succesele” lui Nicușor

Alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei vor avea loc pe data de 7 decembrie 2025. Liviu Negoiță, care participă la acest scrutin, afirmă că „am văzut mulți candidați care se anunță. Majoritatea lor au făcut o afirmație foarte interesantă, și anume că își doresc să continue proiectele «de succes» ale fostului primar, actualmente președintele României, Nicușor Dan. Iată, Curtea Veche este un astfel de «proiect de succes», iar în momentul în care îți lansezi candidatura la Primăria Capitalei, să spui că vrei să continui acele proiecte de succes. Eu nu știu unul care să fi fost de succes. Dacă îmi arată cineva un proiect de succes implementat în ultimii ani în București, eu sunt gata să mă predau”.

„Cu alte cuvinte, vii și ceri votul bucureștenilor, spunând «eu îmi doresc să continui povestea de succes a fostului primar general». Scuzați-mă, în afară de frica strecurată în oasele bucureștenilor că «vă apără de rechinii imobiliari», nu a existat nicio altă motivație pentru ca bucureștenii să intre în cabina de vot și să-l voteze pe fostul primar. Nu aș vrea ca bucureștenii să mai ia încă o «plasă» cu astfel de personaje care vin și promit marea cu sarea și nu fac absolut nimic”, a declarat candidatul umanist.

Nu trebuie desființate sectoarele, ci este nevoie de o Lege a Bucureștiului

Liviu Negoiță susține că Bucureștiul are nevoie de un gospodar, așa cum are nevoie de infrastructură. „Nu poți să interzici la nesfârșit circulația în București, atât timp cât nu ai rezolvat marile probleme pe infrastructură, cum sunt drumurile radiale, ca să nu mai venim toți de la munte sau de unde venim și să intrăm într-o «pâlnie» din DN1, ca să ne ducem în cartierele noastre; cum este centura mediană, care este cea mai importantă, sau cum este problema parcărilor. Nu am văzut niciun proiect în acest sens. Primăria Capitalei s-a derobat de sarcinile pe care le are. Cum a fost, spre exemplu, cu Pasajul Unirii. Primăria Capitalei a spus «noi nu suntem capabili să facem un astfel de proiect, să îl ia Primăria Sectorului 4»”, a precizat acesta.

În legătură cu ideea organizării unui referendum pentru desființarea sectoarelor, candidatul umanist a declarat că ar face ceea ce a promis chiar Nicușor Dan, dar care nu s-a ținut, însă, de cuvânt. „Trebuie să fie aprobat un Plan Urbanistic General (PUG), pentru ca acest oraș să se dezvolte așa cum trebuie unitar în toate sectoarele. Prima regulă pe care o are un oraș civilizat este PUG-ul. Noi nu îl avem de atâta vreme”, a adăugat acesta.

Negoiță dă exemplul Parisului, unde primarii de arondismente sunt votați în Consiliul General. „În momentul în care s-ar adopta o lege a Bucureștiului, am putea ajunge chiar la o astfel de soluție, și anume Consiliul General al Municipiului București să numească un administrator de sector. Dacă își face treaba, este menținut, dacă nu, poate fi revocat”, a mai subliniat candidatul PUSL.