Ajutoarele non-militare ale Europei pentru Ucraina în 2026, mai puțin de o cincime comparativ cu 2025

Statele europene și-au menținut sprijinul militar pentru Ucraina la un nivel ridicat și au extins, în special, alocările de ajutor legate de drone. În schimb, alocările de ajutor financiar și umanitar au încetinit semnificativ în primele patru luni ale anului 2026 - în principal din cauza întârzierii finanțării UE. Noile date publicate de Institutul Kiel pentru Economie Mondială din Germania, care acoperă alocările de ajutor până în aprilie 2026, dezvăluie astfel un decalaj tot mai mare între ajutorul militar și cel non-militar.

În martie și aprilie 2026, Germania a alocat ajutor militar în valoare de 4,2 miliarde de euro, în principal pentru apărare aeriană și drone. Regatul Unit a alocat 1,3 miliarde de euro, iar Norvegia alte 600 de milioane de euro. În același timp, sprijinul financiar a scăzut brusc în aceeași perioadă, în principal din cauza absenței finanțării UE. Cel mai mare pachet de ajutor financiar nu a venit din Europa, ci din Japonia, care a alocat 1,1 miliarde de euro prin a doua tranșă a mecanismului de împrumut ERA, susținută de venituri din activele rusești înghețate.

Noile date dezvăluie o divergență tot mai mare între sprijinul militar și cel non-militar. Alocările militare ale Europei au fost în medie de 2 miliarde de euro pe lună în termeni reali între ianuarie și aprilie 2026, însă sub nivelul din 2025 care a fost de 2,4 miliarde de euro pe lună, dar mult peste nivelurile înregistrate în perioada 2022-2024. Ajutorul financiar și umanitar, în schimb, a scăzut brusc. În aceeași perioadă, Europa a alocat o medie de 500 milioane de euro pe lună, ceea ce reprezintă mai puțin de o cincime din media din 2025.

„Europa a menținut impulsul sprijinului militar sporit pentru Ucraina în 2026. În același timp, alocările pentru ajutor financiar și umanitar s-au prăbușit - în principal pentru că împrumutul UE de 90 de miliarde de euro fusese blocat timp de luni de zile înainte de a fi aprobat oficial în aprilie. Întrebarea-cheie este acum cât de repede se vor traduce angajamentele europene în noi alocări de ajutor”. Christoph Trebesch, șeful Ukraine Support Tracker





Dronele se mută în centrul ajutorului militar

În martie și aprilie 2026, s-a remarcat o creștere semnificativă a alocărilor pentru drone. Regatul Unit a alocat cel puțin 120.000 de drone - cea mai mare alocare de drone anunțată vreodată ca parte a unei singure tranșe. Germania și Norvegia au alocat fiecare aproximativ 500 de milioane de euro pentru achiziționarea de drone, în timp ce Olanda a alocat aproximativ 250 milioane de euro.

Importanța dronelor în ajutorul militar european a crescut substanțial în doar câțiva ani. În termeni reali, ajutorul militar bilateral confirmat alocat dronelor a crescut de la 400 milioane de euro în 2022 la un miliard de euro în 2024 și 1,2 miliarde de euro în 2025, înainte de a crește la aproximativ 1,6 miliarde de euro numai în primele patru luni ale anului 2026.

Donatori majori, precum Germania și Olanda, alocă din ce în ce mai mult drone, consolidând Ucraina, încurajând în același timp inovația în Europa. „Donatorii europeni intră acum în finanțarea și producția de drone la scară largă”, spune Trebesch. „Drept urmare, sprijinul pentru Ucraina devine din ce în ce mai mult un schimb bidirecțional: ajutorul financiar curge către Ucraina, în timp ce efectele tehnologice se întorc către Europa”.

NATO ar putea oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar în valoare de 70 miliarde de euro

Țările NATO discută o inițiativă de a oferi Ucrainei 70 de miliarde de euro în asistență financiară militară, care ar putea fi anunțată în timpul summitului liderilor alianței de la Ankara din iulie, a scris Politico, citând surse. Din suma totală, doar 40 de miliarde de euro ar constitui noi angajamente de finanțare. Restul de 30 de miliarde de euro fac parte din pachetul de ajutor de 90 de miliarde de euro al Uniunii Europene. Inițiativa a fost propusă de guvernul german în luna mai. Aceasta include crearea de noi mecanisme menite să sporească transparența cu privire la contribuțiile aduse de fiecare țară. Conform publicației, unele țări europene s-au plâns anterior că suportă o povară disproporționată de sprijin pentru Kiev. Potrivit Politico, sprijinul pentru Ucraina ar putea deveni unul dintre subiectele-cheie ale summitului liderilor NATO programat pentru 7-8 iulie.

Despre Instrumentul de urmărire a sprijinului pentru Ucraina

Instrumentul de urmărire (Ukraine Support Tracker) monitorizează și cuantifică asistența militară, financiară și umanitară promisă Ucrainei începând cu 24 ianuarie 2022. Sunt incluse 41 de țări, în special statele membre ale UE, ceilalți membri ai G7, Australia, Coreea de Sud, Turcia, Norvegia, Noua Zeelandă, Elveția, China, Taiwan, India și Islanda. Acesta include angajamentele făcute de guvernele acestor țări guvernului ucrainean; ajutorul promis de Comisia UE și Banca Europeană de Investiții este listat separat; donațiile private sau cele de la organizații internaționale precum FMI nu sunt incluse în baza de date principală. De asemenea, nu include ajutorul acordat vecinilor Ucrainei, cum ar fi Moldova, sau altor țări, cum ar fi pentru primirea refugiaților.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹