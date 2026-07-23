Neurobic- cum îți poți antrena mintea

Cu ceva timp în urmă se credea că numărul de celule cerebrale, adică de neuroni, ar fi unul determinat și că ar rămâne neschimbat de-a lungul vieții. Cercetările lui Katz și Rubin au demonstrat, în schimb, că, la fel ca alte părţi ale organismului, creierul este, de asemenea, capabil să producă celule noi, care contribuie la funcționarea lui generală, adăugându-se celor deja existente. Dar ce înseamnă concret „neurobic”? Răspunsul vine dinspre Dr. David Della Morte Canosci, autorul volumului Lupta contra timpului. Algoritmul longevității… (Editura Trei, 2025): „Aerobicul neuronal, pentru că asta înseamnă neurobic, are ca scop exersarea continuă a acelor zone ale creierului responsabile de diferitele funcţii şi care se află în strânsă legătură cu simțurile noastre. Neurobicul se bazează pe exerciții simple care creează situații neașteptate, întrerupând rutina zilnică și solicitând soluții diferite faţă de cele folosite de obicei. Astfel se menţin, se activează și se antrenează diferitele părți ale creierului. Scopul final este acela de a păstra creierul tânăr și activ chiar și odată cu trecerea anilor.”

Baza memoriei

Tot aici: „Procedând astfel, mintea produce noi abilități, deoarece este stimulată capacitatea sa naturală de a produce noi neuroni prin secreția de neurotrofine, în mod obișnuit cunoscute sub numele de «hrană a creierului». Neurotrofinele vor crește semnificativ numărul și dimensiunile dendritelor neuronale, adică al extensiilor celulelor nervoase care primesc și procesează informațiile transmise de alte celule nervoase. Dendritele constituie baza memoriei şi de aceea potenţarea lor face creierul mai activ și mai rezistent la îmbătrânire. Reducerea dendritelor, și nu reducerea celulelor nervoase (cum se credea anterior), este cauza îmbătrânirii mentale. Studii recente de biologie moleculară au demonstrat, de fapt, că pe măsură ce îmbătrânește, creierul continuă să posede capacitatea de a produce, de a modifica și de a adapta tipare de noi conexiuni. Această descoperire stă la baza teoriei exercițiului mental. Prin urmare antrenamentul neurobic face creierul mai vioi și mai flexibil și ajută la menținerea unui nivel optim al agilităţii mentale.”

Fel de fel de exerciții

„Aceste exerciții - mai remarca Dr. Canosci - întrerup tiparele mentale automate sau obișnuite pentru a trezi zonele care au rămas latente și pentru a potenţa activitatea creierului nostru, care este expus la situații neașteptate. E de ajuns un pic de creativitate ca să găsim o sumedenie de exerciţii utile în acest sens.” Să dăm câteva exemple! „Schimbați locul obiectelor de pe birou, de pildă, faceți duș sau îmbrăcați-vă cu ochii închiși! Învățaţi cuvinte noi și includeţi-le în conversații, schimbați încheietura mâinii pe care purtaţi ceasul, citiți ora în oglindă, mergeți cu spatele prin casă, spălați-vă pe dinți, folosiți telefonul mobil, pieptănați-vă ori scrieți cu mâna care nu e dominantă, citiți cu voce tare, pentru că, văzând și ascultând în acelaşi timp cuvintele, se activează două zone diferite în emisfera dreaptă și în cea stângă, meditaţi, ascultaţi muzică cu ochii închiși, schimbaţi traseul către serviciu, casă, sala de sport…”.

Contracararea declinului cognitiv

În final, iată beneficiile unei minți bine antrenate: prevenirea apariției diferitelor boli neurodegenerative, precum Alzheimer-ul, depresia, Parkinson-ul; crearea de noi conexiuni (sinapse) la nivelul creierului; creşterea creativității; îmbunătăţirea memoriei și a învățării cognitive; stimularea producerii sau regenerării unor noi rețele neuronale prin activarea circuitelor senzoriale; creierul devine mai agil contracarând astfel declinul cognitiv.

Neurobicul se bazează pe exerciții simple care creează situații neașteptate, întrerupând rutina zilnică și solicitând soluții diferite faţă de cele folosite de obicei. Astfel se menţin, se activează și se antrenează diferitele părți ale creierului. – Dr. David Della Morte Canosci

Dendritele constituie baza memoriei şi de aceea potenţarea lor face creierul mai activ și mai rezistent la îmbătrânire. Reducerea dendritelor, și nu reducerea celulelor nervoase (cum se credea anterior), este cauza îmbătrânirii mentale. - Dr. David Della Morte Canosci

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