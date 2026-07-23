Noua armă de șantaj a lui Trump: tariful de 50%, care poate zgudui comerțul mondial

În realitate, mesajul nu este adresat doar Canadei, ci întregii lumi: Statele Unite sunt pregătite să folosească din nou taxele vamale ca armă de presiune externă sau economică.

Trump a făcut din tarife unul dintre principalele sale instrumente de negociere. A taxat China, a amenințat Uniunea Europeană, a renegociat acordurile comerciale nord-americane și a încercat să reducă deficitul comercial al SUA prin măsuri protecționiste.

Cu toate acestea, decizia Curții Supreme de a limita utilizarea puterilor economice de urgență ale președintelui părea să fi redus considerabil libertatea Casei Albe de a declanșa noi războaie comerciale.

Acum, însă, administrația americană încearcă să deschidă o nouă cale juridică de atac. În cazul Canadei, Trump invocă o lege comercială din 1930, care îi permite președintelui american să impună tarife de până la 50% împotriva statelor ce discriminează produsele americane.

Actul normativ nu a mai fost folosit niciodată pentru introducerea unor astfel de taxe, ceea ce înseamnă că măsura ar putea fi contestată în instanță.

Invocarea unei legi comerciale din 1930 nu este deloc întâmplătoare. Dacă această interpretare va fi validată de instanță, Trump ar putea dispune de un mecanism legal prin care să impună tarife de până la 50% aproape oricărui stat pe care îl acuză că discriminează produsele americane.

Această schimbare este esențială, deoarece mută dezbaterea din zona situațiilor excepționale în cea a relațiilor comerciale obișnuite.

Cu alte cuvinte, administrația nu mai trebuie să invoce o criză națională pentru a justifica noile taxe, ci doar existența unor politici considerate ostile intereselor economice americane.

Canada este doar primul avertisment

În acest context, Canada pare o alegere simbolică. Vecinul nordic al americanilor nu este doar unul dintre cei mai mari parteneri comerciali ai Statelor Unite, ci și unul dintre cei mai apropiați aliați politici și militari ai Washingtonului.

Dacă până și Ottawa poate deveni ținta unor tarife de represalii, atunci niciun partener comercial nu mai poate considera că relația privilegiată cu SUA îl protejează.

Mai mult, cazul canadian ridică serioase semne de întrebare în privința viitorului acordurilor comerciale internaționale. Produsele conforme cu Acordul SUA–Mexic–Canada (USMCA) beneficiau până acum de o protecție relativ solidă împotriva noilor taxe vamale.

Prin această decizie, Trump transmite însă că nici măcar tratatele negociate și semnate de propria administrație nu reprezintă o garanție absolută, atunci când obiectivele politice cer altceva.

Mesajul este urmărit cu atenție la Bruxelles, Beijing, Tokyo și Seul. Uniunea Europeană, Japonia, Coreea de Sud și alte economii exportatoare depind într-o măsură importantă de accesul pe piața americană.

Dacă precedentul canadian va fi validat juridic, toate aceste state ar putea deveni vulnerabile în fața unor măsuri similare, indiferent dacă disputa este strict comercială sau are legătură cu alte dosare de politică externă.

Tarifele - instrument de presiune

În același timp, administrația Trump redefinește rolul tarifelor. Acestea nu mai sunt doar un instrument economic destinat protejării industriei americane, ci devin un mijloc de constrângere diplomatică.

Tarifele sunt folosite pentru a influența comportamentul altor guverne, transformând comerțul într-o extensie a politicii externe americane.

Există însă și riscuri semnificative. Din punct de vedere juridic, folosirea unei legi vechi de aproape un secol va fi aproape sigur contestată în instanță.

Numeroși specialiști în drept comercial avertizează că interpretarea administrației este extrem de largă și poate crea un precedent periculos, oferind viitorilor președinți puteri aproape discreționare în domeniul politicii comerciale.

Riscurile economice sunt la fel de importante. Canada este unul dintre principalii furnizori ai Statelor Unite în materie de energie, lemn, metale, produse agricole și componente industriale.

Un tarif de 50% ar putea perturba lanțurile de aprovizionare construite în ultimele trei decenii și ar alimenta un nou val de scumpiri, într-o economie care încă resimte efectele inflației din ultimii ani.

În plus, experiența ultimului război comercial cu China a demonstrat că, deși tarifele lovesc exportatorii străini, o parte importantă a costurilor este suportată chiar de către companiile și consumatorii americani, prin prețuri mai mari și costuri suplimentare de producție.

În plan geopolitic, decizia marchează o schimbare profundă a modului în care Washingtonul își exercită influența.

Dacă în ultimele decenii Statele Unite au promovat liberalizarea comerțului și consolidarea instituțiilor multilaterale, noua abordare privilegiază relațiile bilaterale și raportul direct de forță.

În această logică, accesul la piața americană devine o monedă de schimb, iar taxele vamale se transformă într-un instrument permanent de negociere.

În acest context, adevărata miză nu pare relația cu Canada, ci testarea unui nou model de putere. Dacă această strategie va trece de instanțe și va produce rezultate politice, Statele Unite ar putea intra într-o etapă în care tarifele vamale vor deveni una dintre principalele arme ale diplomației economice.

Iar într-o economie globală, profund interconectată, un conflict comercial început la granița americano-canadiană se poate transforma rapid într-o confruntare cu efecte incalculabile asupra întregului sistem comercial mondial.



