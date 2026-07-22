Craiova, la un gol distanță de calificare. Oltenii au ratat o căruță de ocazii în Bulgaria

Un singur gol a decis soarta meciului - și, din păcate pentru oltenii, a fost al gazdelor.

Un gol dintr-un corner, în minutul 8, și atât

Nici nu apucaseră bine să se încălzească tribunele stadionului „Georgi Asparuhov", că bulgarii au și deschis scorul: căpitanul Kristian Dimitrov a punctat cu capul, în minutul 8, la o centrare perfectă a lui Serginho, dintr-un corner executat impecabil. Startul de coșmar a pus Craiova în postura de a alerga după rezultat toată seara.

Oltenii au reușit să echilibreze jocul pe parcurs, dar în prima repriză n-au prea avut cu ce să sperie poarta lui Vutsov - mai mult efort decât inspirație.

După pauză, altă poveste - dar tot fără gol

Dacă în prima repriză Craiova a fost mai degrabă cuminte, după pauză echipa lui Filipe Coelho a ieșit cu alte gânduri. Doar că, din păcate pentru fani, gândurile bune nu s-au materializat și pe tabelă.

Anzor Mekvabishvili a avut prima mare ocazie a repriza secundă, chiar din minutul 46, dar a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție bună. Două minute mai târziu, a fost rândul lui Simon Elisor să irosească o ocazie mare - genul de ratare care te face să-ți duci mâinile la cap, dacă erai pe stadion sau în fața televizorului.

Portarul gazdelor, Svetoslav Vutsov, a avut o intervenție providențială în minutul 72, la reluarea lui Carlos Mora, salvând practic un gol aproape sigur. Un minut mai târziu, Craiova a mai avut o mare oportunitate: Vladimir Screciu a fost blocat, iar șutul lui Steven Nsimba a zburat peste poartă. Practic, în doar câteva minute, oltenii au avut trei-patru ocazii clare și n-au reușit să transforme niciuna.

Nici Levski n-a stat degeaba - Bouras a avut, la rândul lui, o situație bună de a dubla avantajul gazdelor, dar a ratat.

În ciuda presiunii din final, Craiova n-a reușit să egaleze, așa că returul de la Craiova, programat pe 29 iulie, se anunță unul cu presiune mare pe umerii „leilor" - trebuie să întoarcă rezultatul de la un gol diferență acasă, în fața propriilor suporteri.

Miza rămâne una importantă: câștigătoarea dublei ajunge în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, în timp ce echipa eliminată nu iese complet din calcule, ci continuă parcursul european în turul al treilea preliminar al Europa League.

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