„Omule, ai niște prevederi constituționale!" - Traian Băsescu, atac dur la Nicușor Dan

Nicușor Dan nu e obligat să declanșeze alegeri anticipate

Întrebat despre posibilitatea unor alegeri anticipate, Băsescu a explicat că președintele Nicușor Dan nu este obligat să le declanșeze, nici chiar după a doua respingere a unui guvern în Parlament. Potrivit fostului șef de stat, este vorba despre o opțiune aflată la dispoziția președintelui, care pune presiune pe parlamentari să voteze responsabil formarea unui nou guvern - iar Nicușor Dan poate face, în continuare, o a treia sau a patra propunere de premier.

Întrebat despre declarația lui Nicușor Dan, care a numit discuția despre anticipate un semn de imaturitate, Băsescu a răspuns ironic: dacă președintele îl consideră imatur, atunci se declară imatur.

„Cererea de garanții e ridicolă" - Băsescu spune că Nicușor Dan a ieșit din Constituție

Fostul șef de stat a susținut că e mai sănătos să se aplice o soluție prevăzută de Constituție și a criticat cererea președintelui ca partidele să-i garanteze o nominalizare care trece sigur de Parlament. Băsescu a explicat că nimeni nu poate garanta un anumit număr de voturi înainte de vot - doar votul din Parlament stabilește numărul final de susținători.

El a amintit că Nicușor Dan a fost convins că are voturile necesare, iar așa s-a întâmplat și în cazul lui Eugen Tomac, și al lui Adrian Veștea. Fostul președinte a numit „ridicolă" cererea președintelui de a i se garanta 236 de voturi.

Întrebat direct dacă această solicitare îl plasează pe Nicușor Dan în afara Constituției, Băsescu a răspuns afirmativ, fără ezitare, explicând că președintele impune o condiție pe care Constituția nu o prevede. Fostul șef de stat a subliniat că niciun articol din Constituție nu cere această garanție și că niciun text constituțional nu permite președintelui să transfere altcuiva responsabilitatea nominalizării.

Potrivit lui Băsescu, Constituția prevede simplu: președintele nominalizează un candidat la funcția de premier, iar candidatul are la dispoziție 10 zile pentru a-și asigura susținerea necesară în Parlament. Întrebat dacă Nicușor Dan ar fi trebuit să procedeze ca la desemnarea lui Victor Ponta, Băsescu nu a răspuns direct, spunând că nu îi poate indica președintelui cum să acționeze în privința nominalizării, dar a menționat că, de regulă, o desemnare trebuie să respecte Constituția.

Comparația cu Nicaragua

Într-un moment simbolic al interviului, Băsescu a făcut o comparație cu Nicaragua, unde președintele a anunțat recent renunțarea la organizarea de alegeri. „Nu știu dacă ați văzut în Nicaragua, președintele a anunțat că nu mai face alegeri. Să-i spunem domnului Nicușor: omule, ai niște prevederi constituționale. La nevoie facem și alegeri, dar ducem Constituția înainte", a transmis fostul președinte.

Nici PSD, nici „Brelocul" PNL, nu scapă de critici

Băsescu a precizat că nu și-ar dori ca PSD să preia din nou guvernarea, cu atât mai puțin într-o perioadă de criză, susținând că social-democrații nu au, în opinia sa, un sentiment real de responsabilitate față de țară.

Totuși, fostul președinte a spus că nici liberalii nu ar acționa neapărat diferit, dacă ar fi la putere, remarcând că unii lideri PNL au devenit brusc mult mai exigenți față de PSD. Și-a amintit că, în trecut, aceiași lideri spuneau că nu vor mai colabora niciodată cu social-democrații, adăugând că liberalii s-au autodefinit, timp de 20 de ani, drept un simplu „breloc" al PSD. Băsescu a ironizat ideea că partidul s-ar putea transforma peste noapte din „breloc" în „leu".

Fostul președinte nu a exclus complet o viitoare guvernare cu AUR, dar a considerat că nu e momentul potrivit acum, recomandând, în schimb, găsirea unei soluții prin refacerea coaliției existente anterior.

„Grindeanu vrea un guvern al lui" în Parlament

Băsescu a criticat dur și inițiativa președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, de înființare a unei comisii de criză la nivelul Parlamentului, ironizând propunerea: „Oamenii ăștia au ajuns atât de în afara Constituției încât au ajuns să propună crearea unor soiuri de instituții. Unul vrea să creeze o comisie de criză la Parlament, adică Grindeanu ar vrea ca această comisie de criză de la Parlament, practic, să fie un guvern al lui. Dacă el nu are Guvernul României, să-și facă un guvern în Parlament."

Fostul președinte a criticat și alte formule avansate în spațiul public pentru depășirea crizei politice: „Altul vine cu altă idee trăsnită, care de asemenea nu este în Constituție, și vrea un guvern de armistițiu. S-a îmbolnăvit de la Trump, care face armistiții peste tot în lumea asta, și vrea și el un guvern de armistițiu."

Băsescu susține că partidele parlamentare s-au îndepărtat de regulile constituționale și improvizează soluții pentru rezolvarea blocajului politic: „Lucrurile astea arată cât de departe a ajuns degradarea abordării partidelor parlamentare cu privire la Constituție. Nu mai există rigoare constituțională. Dacă ei au mers la anularea alegerilor prezidențiale, la mistificarea alegerilor locale și europarlamentare în 2024, fiți atenți că acum inventează instituții, inventează soluții neconstituționale pentru rezolvarea unei crize."

„Cred că oamenii aceștia au împins România către o zonă în care Constituția nu mai este pilonul de rezistență al deciziilor politice în stat. Ceea ce este foarte grav. Improvizează!", a mai declarat fostul președinte.

„Liderii politici orbecăie în decizii" - blocajul legii salarizării

Referindu-se la impasul din jurul legii salarizării, Băsescu a fost la fel de tranșant: „Din păcate, nivelul la care sunt liderii politici ai momentului îi face să orbecăie în decizii, îi face să creadă că ce le este bine lor și clientelei lor este bine și pentru țară."

Fostul șef de stat consideră că România se află într-un moment extrem de dificil, motiv pentru care a acceptat să intervină public: „După părerea mea, suntem într-un moment de criză majoră. (...) Eu cred că suntem într-un moment de alertă maximă în care oamenii ăștia, politicienii, căutând soluții în afara Constituției, riscă să prăbușească statul. Riscă să facă din România un stat fără reguli."

Băsescu a criticat deopotrivă PSD și PNL, acuzându-le că tratează problemele țării prin prisma intereselor personale: „Și unii, și alții, mă refer aici PSD și Partidul Breloc PNL, tratează lucrurile prin prisma unor ambiții personale. Ori dacă nu reușești să-ți lași ambițiile personale deoparte într-un moment de criză majoră cum este România acum, cu multe crize simultane suprapuse, dacă nu lași orgoliile personale și de partid deoparte ca să găsești o soluție, n-ai ce căuta în viața politică. Pentru că nu mai ești un politician care servește țara, ești un politician care își... Nu vreau să folosesc un cuvânt greu, dar aproape că-și trădează țara. Pentru niște interese mărunte, orgolii."

„Grindeanu trebuie să înțeleagă mecanismele statului"

Întrebat despre solicitarea lui Sorin Grindeanu de desecretizare a negocierilor de la Cotroceni privind formarea viitorului Guvern, Băsescu a răspuns tranșant: „Grindeanu trebuie să înțeleagă și mecanismele statului. Unul din mecanismele statului este consultarea președintelui cu partidele politice când e vorba de formarea unui guvern sau în alte situații."

Fostul președinte a explicat de ce sunt înregistrate aceste discuții: „Toate discuțiile sunt înregistrate, dintr-un motiv simplu. Pentru ca cei care au fost la consultări cu președintele, la ieșire să nu spună ce le dă prin cap, ci să spună exact ce au spus în interior. Atunci când președintele constată că ei mint, că dezinformează despre pozițiile pe care le-a avut președintele sau pozițiile pe care le-au avut ei, președintele nu poate face nimic altceva pentru a se apăra decât să scoată înregistrarea. Să spună domnul de la PSD minte sau domnul de la PNL minte."

Băsescu a numit înregistrările un „sistem de protecție pentru președinte": „Dacă președintele nu utilizează aceste înregistrări, înseamnă că apreciază că nu este necesar să utilizeze această protecție." A oferit și un exemplu din propriul mandat: „Am utilizat această protecție când Victor Ponta, după ce era total în afară a problemelor guvernării în relația cu Uniunea Europeană, legat de celebrul Medium Term Objective, MTO, care era un soi de PNRR de acum, și el nu știa despre ce e vorba, deși era premier, când s-a apucat să spună minciuni la ieșire, am dat drumul la înregistrare în spațiu public."

„Grindeanu nu-i poate cere președintelui să desecretizeze ceva, este doar o opțiune a președintelui", a conchis fostul președinte Traian Băsescu, potrivit Mediafax.