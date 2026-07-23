3 Zodii sunt gata să facă pasul care le schimbă viața. Pluto Retrograd le susține pe 23 iulie 2026

Pluto retrograd, planeta transformărilor profunde, îi provoacă pe mulți să lase în urmă vechile obiceiuri și să aibă curajul de a porni pe un drum nou. Pentru trei zodii, această zi poate marca începutul unei schimbări care le va influența lunile următoare.

Nu este vorba despre noroc căzut din cer, ci despre decizii. Când faci primul pas, apar și oportunitățile. Iar pe 23 iulie, Scorpionii, Fecioarele și Peștii sunt pregătiți să iasă din zona de confort.

Scorpion

Dacă în ultima vreme ai avut senzația că viața ta merge pe pilot automat, nu ești singurul. Pluto retrograd îți transmite că a venit momentul să schimbi direcția.

Te-ai săturat de rutină și simți că poți mai mult. Diferența este că, de această dată, nu mai aștepți ca lucrurile să se rezolve de la sine. Înțelegi că schimbarea începe cu tine.

Poate fi vorba despre o decizie profesională, un proiect nou sau chiar o schimbare de stil de viață. Important este să faci primul pas. Odată ce pornești, lucrurile vor începe să se așeze surprinzător de repede.

Fecioară

Ai avut de ceva vreme în minte un plan sau un vis pe care l-ai tot amânat. Acum apar oamenii potriviți, ideile potrivite și contextul de care aveai nevoie.

Pluto retrograd îți amintește însă un lucru esențial: oportunitățile sunt utile doar dacă alegi să le valorifici.

Ai toate șansele să începi un proiect nou, să faci un pas important în carieră sau să iei o decizie care îți poate schimba viitorul. Ai mai multă încredere în tine decât ai avut în ultimele luni și asta se vede în tot ceea ce faci.

Universul îți deschide uși, dar tu trebuie să ai curajul să treci pragul.

Pești

Intuiția ta este, din nou, cel mai bun sfătuitor.

Poate că ideile tale li se par neobișnuite celor din jur, dar experiența ți-a demonstrat că, atunci când îți asculți instinctul, rareori greșești.

Pe 23 iulie simți că este timpul să mergi înainte și să nu mai rămâi blocat într-o situație care nu te mai reprezintă.

Fie că este vorba despre un nou început în plan personal, profesional sau emoțional, cheia este să nu lași opiniile celor din jur să îți dicteze alegerile.

Dacă decizia vine din inimă, ai toate motivele să ai încredere că te îndrepți în direcția potrivită.

Citește și: Horoscopul Sezonului Leu 2026: Ce zodii vor trece prin cea mai mare schimbare a verii

Mesajul zilei

Pluto retrograd nu aduce schimbări peste noapte, dar îi încurajează pe cei care sunt pregătiți să evolueze. Pentru Scorpioni, Fecioare și Pești, ziua de 23 iulie poate fi momentul în care încep să scrie un nou capitol din viața lor. Uneori, cea mai mare transformare începe cu o singură alegere făcută la momentul potrivit.