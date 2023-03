Partenerii și aliații SUA au angajat cheltuieli de 1.000 de miliarde de dolari, în ultimul an

A fost nevoie de doar câteva zile după invadarea Ucrainei de către Rusia, în februarie 2022, pentru ca țările NATO să înceapă să angajeze cheltuieli sporite pentru apărare. Avalanșa de comenzi militare a venit nu doar din zona membrilor NATO, ci și dinspre partenerii și aliații-cheie ai SUA din Pacific. În timp ce invazia Ucrainei de către Putin a fost un factor important pentru creșterea cheltuielilor militare în NATO, limbajul belicos al lui Xi și presiunea asupra țărilor din Pacific au creat un stimulent pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare și în această parte a lumii.

Una dintre consecințele neintenționate ale invaziei Ucrainei de către Rusia este că aceasta „a speriat turma” națiunilor democratice. În combinație cu o conștientizare tot mai mare a amenințării din partea Chinei, partenerii și aliații-cheie ai americanilor din Europa și Asia au promis o creștere dramatică a cheltuielilor pentru apărare, ea depășind un trilion de dolari. „Deși probabil că vor fi necesare mai multe cheltuieli, acesta este într-adevăr un început binevenit. SUA ar trebui să colaboreze rapid cu acești aliați și să se asigure nu numai că aceste promisiuni sunt reale, ci și că orice cheltuială nouă duce la capacități militare reale în aer, pe mare și pe sol”, arată analiza AEI, citată de publicația electronică americană breakingdefense.com.

„Cum să nu înțelegem această vânzare de un trilion de dolari? Reprezintă o întorsătură uimitoare a evenimentelor. Sfârșitul Războiului Rece a indus credința în rândul aliaților că aceste cheltuieli militare erau risipitoare și inutile. Țările nu aveau nevoie să-și apere efectiv teritoriile, deoarece războaiele convenționale pe scară largă erau văzute ca relicve ale trecutului. Scenele războiului din tranșee în stilul celui de-Al Doilea Război Mondial și bătăliilor cu tancuri din Ucraina au răsturnat această iluzie delirantă.

Analiza Institutului American pentru Întreprinderi

Creșterea cheltuielilor militare ar putea fi chiar mai mare

Majoritatea țărilor NATO s-au angajat să își majoreze cheltuielile în ultimul an. La fel de semnificativ, aliații asiatici importanți, martori la reunirea autocrațiilor (China, Iran, Coreea de Nord și Rusia) și-au făcut cunoscute propriile creșteri planificate. Ceea ce este cel mai remarcabil în legătură cu această schimbare majoră a cheltuielilor planificate este că aliații Statelor Unite s-au angajat să mărească de la an la an cheltuielile, într-un ritm mult mai mare decât planifică SUA. Aceste creșteri ar putea fi și mai consistente pe măsură ce apar noi promisiuni privind creșterea bugetelor destinate apărării. Ultimul anunț în acest sens a fost făcut de Regatul Unit, care a declarat o creștere suplimentară a bugetului apărării cu 6 miliarde de dolari în următorii doi ani.

Doar 7 țări au alocat 2% din PIB în 2022

Analiza atrage totuși atenția că noile creșteri ale cheltuielilor de apărare pornesc de la o bază scăzută. Au trecut 17 ani de când aliații NATO au convenit să aloce 2% din PIB pentru cheltuielile de apărare. Începutul crizei financiare, un an mai târziu, a blocat apoi progresul în atingerea acestui obiectiv. În 2014, după ce Rusia a anexat Crimeea, aliații NATO au reafirmat că se vor concentra pentru atingerea obiectivului de 2%, dar numai Regatul Unit, SUA și Grecia - ale căror cheltuieli sunt în mare parte rezultatul costurilor cu personalul, nu al investițiilor strategice - au fost în conformitate, arată raportul citat. Lucrurile nu s-au îmbunătățit cu mult de atunci, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că doar șapte din cele 30 de țări NATO au atins acest obiectiv în 2022. „Partenerii noștri asiatici se descurcă puțin mai bine, deoarece doar India, Coreea de Sud, Taiwan și Singapore cheltuiesc 2% sau mai mult din PIB-ul lor pentru apărare”, potrivit analizei.

Eficiența cheltuielilor, marea întrebare

În timp ce cheltuielile de apărare sunt importante, și mai critică este productivitatea acestor cheltuieli. În medie, aceste cheltuieli colective de 200 de miliarde de dolari pe an vor spori efectiv capacitatea militară? Dacă SUA și aliații săi concentrează aceste creșteri pe personal, priorități sociale și ținerea pasului cu inflația, o oportunitate va fi irosită. „Dacă acești bani se traduc în hardware și sisteme de apărare reale, este posibil să fim, de fapt, pe drumul spre a obține o descurajare eficientă. Pentru comparație, 200 de miliarde de dolari pe an reprezintă cu aproximativ 33 de miliarde de dolari mai mult decât cheltuiesc acum SUA anual pentru producția de apărare. Dacă această creștere este pusă în funcțiune, realizarea unei producții de apărare mai eficiente, creșterea rezistenței industriei de apărare, reunirea eforturilor de cercetare, dezvoltare și specializarea în capabilități în funcție de fiecare țară ar trebui să permită SUA și aliaților săi să poată concura împotriva puterii militare atât a Rusiei, cât și a Chinei”, arată raportul.

Tabel: Creșterea cheltuielilor-cheie ale partenerilor și aliaților SUA în următorii ani (mld. dolari)

Sursa:AEI

