ANI va avea platformă informatică de turnătorie

Avertizorii în interes public vor avea la dispoziție o platformă informatică securizată pentru a-și transmite raportările. Acest lucru va fi posibil după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) va finaliza obiectivele unei achiziții de un milion de euro, prin care va fi constituită o platformă prin care „turnătoriile” să fie făcute în sistem informatic sigur și perfect anonimizat, inclusiv în modul audio-video.

Este vorba despre o achiziție care vizează un sistem informatic de primire a raportărilor din partea avertizorilor în interes public și a unei soluții software de management a dosarelor și pentru realizarea activităților de consiliere, asistență, instruire și informare. Aceste detalii rezultă dintr-un anunț de participare publicat de către Agenția Națională de Integritate (ANI), la data de 14 mai 2025, în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice.

Conform sursei citate, serviciile solicitate au legătură cu un proiect denumit „Dezvoltarea sistemului PREVENT, în vederea creșterii interoperabilității sistemelor electronice ale instituțiilor publice, pentru valorificarea ex-ante a conflictelor de interese în procesul de atribuire a contractelor de achiziții publice”.

Astfel, serviciile solicitate constau în servicii de dezvoltare a sistemului de informații de primire și de soluționare a raportărilor din partea avertizorilor în interes public și pentru instruire, precum și în furnizarea de echipamente hardware și software necesare dezvoltării sistemului. În acest sens, urmează să fie organizată o licitație deschisă, al cărei criteriu de atribuire stabilit este cel mai bun raport calitate-preț. Valoarea afacerii a fost evaluată, inițial, la 4.250.000 de lei fără TVA, respectiv la 5.142.500 de lei cu TVA inclusă (1.049.489,8 euro).

Afacerea, parafată la începutul lunii septembrie

La licitația deschisă organizată de către Agenția Națională de Integritate au fost înregistrate două oferte admisibile. Iar la data de 9 septembrie 2025, instituția a atribuit contractul nr. 14452/2025 companiei SC Encorsa HQ SRL, pentru un preț final negociat de 3.806.902,72 de lei fără TVA, respectiv de 4.606.351,75 de lei cu tot cu TVA (940.071,8 euro).

Din datele și informațiile furnizate de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), aflăm că SC Encorsa HQ SRL are trei acționari persoane fizice. Este vorba despre Radu Mărgărit (care controlează 24% din capitalul social), despre Gabriel Răzvan Ogrezeanu (care deține 24% din structura acționariatului) și despre Cătălin Profir (care controlează 52 la sută din beneficiile și pierderile societății comerciale).

În baza de date a SEAP, SC Encorsa HQ SRL mai figurează cu un singur contract încheiat cu o instituție de stat. Mai exact, la data de 20 iunie 2022, Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială a contractat de la această companie o aplicație software care să permită realizarea unui sistem integrat de management al relației cu clienții, denumit Sistem Integrat de Management a Petițiilor (SIMP), în valoare de 1.215.770 de lei fără TVA, respectiv de 1.446.766,3 lei cu tot cu TVA (295.258,4 euro).

ANI vrea să se blindeze digital

În documentația de atribuire care stă la baza achiziției făcute de către ANI se specifică faptul că viziunea Agenției Naționale de Integritate pentru anul 2025 este acela al unei instituții stabile, pe deplin operaționalizată, care utilizează instrumentele digitale în activitățile desfășurate, „obținând rezultate concrete în evaluarea incidentelor de integritate, respectiv în protecția avertizorilor în interes public cu eficiențe sporite pe componenta preventivă și de conștientizare”.

ANI arată că „ciclul strategic 2022 – 2025 vine cu o schimbare a paradigmei evaluării incidentelor de integritate și protecției avertizorilor în interes public, în sensul digitalizării proceselor de lucru”.

Astfel, achiziția „contribuie în mod direct la evenimentele de viață ce țin de responsabilitatea socială, din perspectiva activităților de primire, de examinare și de soluționare a raportărilor de către avertizorii în interes public și activităților de consiliere, asistență, instruire și informare, cu accent pe drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează raportări și divulgă public informații privind încălcări ale legii, măsurile de protecție ale acestora, respectiv obligațiile autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și persoanelor juridice de drept privat, drepturile persoanelor vizate, precum și atribuțiile autorităților competente”.

Contractul prevede și training

Prin acest contract, este vizată achiziția unui sistem informatic care să permită protecția avertizorilor, gestionarea eficientă a raportărilor, comunicarea securizată, managementul documentelor, integrarea cu sisteme terțe, raportarea și analiza, conformitatea și auditul, scalabilitatea și disponibilitatea, precum și trainingul și suportul.

Concret, acest sistem va fi disponibil publicului pentru raportarea anonimă și nominală, dar și securizată a incidentelor. Pe de altă parte, se arată că portalul intern va fi dedicat utilizatorilor interni pentru gestionarea și evaluarea raportărilor, integrând fluxurile de lucru și notificările automate. „Soluția informatică propusă va utiliza infrastructura existentă la nivelul ANI și nu va afecta funcționalitatea serviciilor deja furnizate de Agenție. Soluția va reprezenta un sistem informatic eficient, performant și cu un înalt nivel de securitate și va permite integrarea cu ușurință în mediul existent, prin complexitatea redusă, atât din punct de vedere operațional, cât și funcțional”, se arată în caietul de sarcini.

Raportările vor putea fi făcute și prin fișiere audio-video

Contractul în cauză prevede și furnizarea echipamentelor IT și de comunicații, cu scopul de a susține activitățile proiectului descris mai sus, precum și instruirea administratorilor și utilizatorilor sistemului informatic nou dezvoltat. Se are, astfel, în vedere instruirea inspectorilor de integritate ai ANI și a persoanelor desemnate din cadrul entităților care vor utiliza acest sistem pentru a primi raportări din partea avertizorilor în interes public (40 de persoane), precum și a administratorilor viitorului sistem informatic din cadrul ANI (5 persoane).

Platforma va permite utilizatorilor să raporteze incidente în mod anonim și nominal, utilizând mecanisme avansate de anonimizare și de criptare a datelor. În acest sens, se vor implementa sisteme de criptare atât pentru datele de tranzit, cât și pentru cele în repaus, asigurând astfel protecția completă a informațiilor și a avertizorilor.

Mai mult, pentru a facilita interacțiunea cu avertizorii, fluxurile de lucru vor preda raportările și din interacționarea audio-video cu persoane care efectuează raportări. Astfel, se arată în documentația de atribuire că va fi necesar să se pună la dispoziție un modul de transmitere a unei raportări audio-video.