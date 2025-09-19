Agențiile de turism românești devin victime ale celor din spațiul ex-sovietic

Blocajul agenției de turism Cocktail Holidays care s-a produs la finalul lunii august are la bază un fenomen periculos pentru România. Cocktail Holidays are probleme de cash flow şi nu se ştie dacă va putea să-și plătească datoriile, inclusiv către mai multe agenţii de turism revânzătoare – acestea devenind victime, la rândul lor. Cocktail Holidays este una dintre cele mai vechi agenții de turism de pe piața românească și cunoscută pentru seriozitate, dar este o afacere de familie care a devenit victima intrării pe piața din România a unor agenții din spațiul ex-sovietic, acestea venind cu prețuri de dumping și cu oferte care au bulversat mecanismele de vânzări din acest domeniu. Legislația românească nu s-a adaptat la noile condiții ale pieței, pentru a proteja atât agențiile și colaboratorii acestora - companiile aviatice, hotelurile din destinaţiile turistice etc. -, nici turiștii, care pot ajunge să constate că nu au cazarea sau zborul plătite.

Agenția Cocktail Holidays nu și-a cerut insolvența, nici Ministerul Economiei nu i-a retras licența, ci continuă să monitorizeze situația firmei, fiind în desfășurare o acțiune de control la operatorul economic, pentru a verifica modul în care sunt respectate obligațiile legale și contractuale. Ministerul de resort a solicitat documente justificative pentru fiecare pachet de servicii de călătorie aflat în derulare, iar turiștii care ajunseseră în destinații externe și au întâmpinat probleme din cauza lipsei rezervărilor sau a neachitării costurilor de cazare au fost ajutați să se întoarcă în țară.

În spatele acestei anchete oficiale celelalte agenții fac și o analiză a situației în care a ajuns piața românească, după 24 februarie 2022, când a izbucnit războiul din Ucraina, pentru că toate sunt afectate de fenomenul declanșat atunci. Nu doar agricultorii români, polonezi sau bulgari au fost afectați de intrarea pe piață a produselor din Ucraina, ci sunt afectate mai multe sectoare ale economiei, printre care se numără și turismul.

Din discuțiile neoficiale ale proprietarilor de agenții de turism din țara noastră reiese că prețurile de dumping și ofertele pe care le-au adus unele agenții din spațiul ex-sovietic după izbucnirea războiului au pus în pericol întregul sector economic din România. Agențiile din Ucraina, Republica Moldova, dar și Turcia și alte state, care vindeau foarte multe pachete turistice în Rusia, au rămas fără o piață imensă și s-au orientat către țări precum România sau Bulgaria, venind cu oferte cel puțin îndoielnice, dar cu prețuri foarte mici.

Majoritatea clienților acestor agenții caută vacanțe cât mai ieftine. Inclusiv agențiile revânzătoare preferă să se îndrepte către acest tip de oferte, indiferent dacă produsele au o calitate foarte slabă, iar astfel pierd exact agențiile serioase, care verifică produsele turistice pe care le oferă la prețuri reale, chiar și cu aplicarea unor reduceri substanțiale de prețuri.

„Dacă s-ar căuta vinovați pentru această situație, ar trebui să dăm vina pe turiștii care aleg prețul cel mai mic, fără să verifice calitatea produselor turistice pe care o plătesc, sau revânzătorii care preferă să nu mai cumpere de la agențiile serioase, pentru că au oportunitatea de a vinde produse ieftine, căutate pe piața din România. În acest fel, cei care acum nu s-au pus la adăpost, adică nu și-au făcut bine calculele și nu se vor putea descurca mai departe cu cash-flow-ul, vor fi în pericol de a intra în incapacitate de plată, apoi ajung la faliment. Dar nu putem da vina nici pe turiști, nici pe agențiile revânzătoare că se îndreaptă spre prețul cel mai mic. Din păcate, turistul român încă nu știe că vânătoarea asta de prețuri mici nu-i aduce întotdeauna beneficii”, a declarat, pentru Jurnalul, un operator din turism.

Companiile care devin victime nu se pot apăra

În timp ce Legea concurenței le permite agențiilor din aceste state să vină pe piața românească și să vândă pachete turistice de calitate cel puțin îndoielnică, la prețuri de dumping, aceeași lege nu le dă voie companiilor din România nici măcar să se apere de acest atac din partea concurenței venite din alte state.

„În continuare, turiștii români ar trebui să știe cum funcționează agențiile de turism, ca să înțeleagă ce cumpără și de unde vin diferențele de preț ale unor pachete turistice care par similare. Dar în aproape 36 de ani, românii tot nu au înțeles cum funcționează aceste mecanisme. Nu toți românii, pentru că sunt mulți care știu ce cumpără și nu consideră că prețul este principalul avantaj, dar sunt oameni care se bucură că au găsit o „ieftineală” și nu mai verifică ce calitate au serviciile pentru care plătesc sau dacă se poate face o vacanță în locul respectiv la un preț cu mult sub cel cunoscut în destinație. Nu poți crede că mergi în Caraibe cu 300 de euro, pentru 10 zile. Dar unii mai cred și, din păcate, acest tip de oferte duce și la o accentuare a neîncrederii românilor în agențiile de turism, deși cele care „dau țeapă” sunt excepțiile. Totuși, într-o astfel de situație, ajungem să fim băgați toți în aceeași oală”, spune alt operator din România.

Pe piață s-a făcut o analiză a situației în care a ajuns Cocktail Holidays și s-au tras câteva concluzii pe care, însă, nimeni nu le poate comunica oficial, din mai multe motive, inclusiv cele legate de Legea concurenței.

Motivul principal al blocajului în care a ajuns agenția de turism organizatoare a fost colaborarea cu mai multe agenții care vindeau în spațiul ex-sovietic, pentru că astfel au fost preluate și vândute către turiști pachete ieftine, însă din aceste vânzări agenția nu și-a mai putut asigura cash flow-ul.

Ironia face ca în astfel de situații să nu fie nici măcar trase la răspundere agențiile străine care provoacă aceste pagube, chiar dacă au intrat pe piața din România, pentru că nu se supun legislației românești. Dincolo de această situație, este vorba și de management defectuos.

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a cerut modificarea de urgență a legislației, pentru crearea a două fonduri de garantare – unul pentru agenții, altul pentru companiile aeriene - prin care să se elimine pericolul ca turiștii să fie lăsați fără cazare sau zboruri plătite, atunci când pleacă în vacanțe, dar să protejeze și agențiile de faliment, în cazul în care devin victimele incapacității de plată a unei agenții organizatoare de la care revând pachete turistice. Ar trebui să se revizuiască inclusiv Legea concurenței, pentru a se elimina pericolele unor situații similare cu cea în care a ajuns Cocktail Holidays.

Cele mai multe „țepe” din turism au avut la bază prețuri foarte mici, necredibile, dar care îi încântă pe cumpărători.