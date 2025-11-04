Anchetată de DIICOT în dosarul „Nordis”, Ioana Băsescu i-a vândut firma propriului soț

Fata cea mare a lui Traian Băsescu i-a vândut toate acțiunile pe care le deținea la firma Business & Recreational Logistics, care se ocupa cu consultanța pentru afaceri și management, propriului soț, Radu Petru Pricop. Prețul tranzacției – 404.630 de lei, conform documentelor oficiale de la Registrul Comerțului. După ce a preluat, ca asociat unic, această companie, Radu Petru Pricop a schimbat obiectele secundare de activitate, introducând domenii care țin de zona imobiliară. Construcții, închirieri, subînchirieri, tranzacții pe bază de comision și contract, precum și cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii. Afacerea din interiorul familiei s-a petrecut la scurt timp după ce DIICOT a pus-o sub acuzare pe Ioana Băsescu în dosarul „Nordis” pentru complicitate la constituirea unui grup infracțional organizat.

Ioana Băsescu, fata cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, și Radu Petru Pricop, ginerele avocat al acestuia, s-au întrunit într-o adunare generală a asociaților companiei SC Business & Recreational Logistics SRL, în data de 20 mai 2025, pentru a lua o decizie cu privire la acțiunile acestei firme. Informația rezultă dintr-un document oficial remis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României în data de 27 octombrie 20025.

Conform acestui document, Ioana Băsescu i-a cedat propriului soț, Radu Petru Pricop, toate cele 20.232 de părți sociale pe care le deținea la SC Business & Recreational Logistics SRL, reprezentând 50.0012% din acțiuni, pe care i le-a vândut partenerului de viață în schimbul a 202.320 de lei.

Odată cu această tranzacție, Ioana Băsescu a pierdut calitatea de asociat în cadrul acestei companii, iar avocatul Radu Petru Pricop a devenit asociatul unic al firmei, cu 40.446 de părți sociale, în valoare totală de 404.630 de lei.

Au dispărut numeroase obiecte de activitate

În calitate de proaspăt asociat unic al firmei, soțul Ioanei Băsescu a luat și alte decizii interesante. Spre exemplu, a radiat numeroase obiecte secundare de activitate din actul constitutiv al societății, printre care depozitarea fazelor, ca parte a serviciilor de furnizare, comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente, comerțul cu amănuntul al textilelor, comerțul cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și altor acoperitoare de podea, comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei, comerțul cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice sau comerțul cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice.

De asemenea, au dispărut din actul constitutiv al aceleiași firme obiecte de activitate precum transporturile de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi, activități ale canalelor de finanțare, activității ale direcțiilor (centrelor), birourilor administrative centralizate, activitățile de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice, activitățile de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing, alte activități de protecție, activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora, precum și activitățile care țin de cluburile sportive.

De la consultanță la afaceri cu terenuri și clădiri

În schimb, Radu Petru Pricop a decis să introducă alte obiecte secundare ale companiei pe care a preluat-o de la fata cea mare a fostului președinte al României. În acest sens, aflăm că firma SC Business & Recreational Logistics SRL se va ocupa cu lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, cu comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat, cu cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii, cu dezvoltarea (promovarea imobiliară), cu închirierea și cu subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, cu servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare, cu alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau de contract, dar și cu activități de întreținere peisagistică.

De asemenea, noul asociat unic a dispus și modificarea obiectului principal de activitate al companiei, din „activități de consultanță pentru afaceri și management” în „activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule ușoare”.

Pe pierdere, până când a intrat soțul ca acționar

SC Business & Recreational Logistics SA a fost înființată în data de 25 octombrie 2007, sub denumirea de SC Creative Business Point SRL, cu Ioana Băsescu unic acționar. Firma se ocupa, la acel moment, cu consultanța pentru afaceri și management. Fata cea mare a lui Traian Băsescu a împrumutat această firmă cu suma de 404.330 de lei, sumă pe care, ulterior, a constituit-o ca aport la majorarea capitalului social.

În data de 25 august 2020, Ioana Băsescu l-a cooptat ca asociat în companie pe propriul soț, Radu Petru Pricop, căruia i-a cedat inițial un pachet de 0,0248% din părțile sociale. Tot atunci, a fost schimbat și numele firmei. După care, la data de 7 iunie 2022, partea lui Radu Petru Pricop a ajuns la 49,9988% din capitalul social.

Din 2019 până în 2024, firma fiicei și a ginerelui lui Traian Băsescu a înregistrat cifre de afaceri totale de 563.194 de lei și a încasat venituri totale de 3.214.463 de lei. A cheltuit, în total, 2.786.726 de lei și a înregistrat, mai ales în perioada în care compania era controlată majoritar de Ioana Băsescu, pierderi de 98.995 de lei. Odată cu intrarea în companie a lui Radu Petru Pricop, societatea a înregistrat profituri în valoare totală netă de 468.058 de lei. Adică aproximativ cât valoarea capitalului social.

Pusă sub acuzare pentru grup infracțional organizat

Reamintim că DIICOT a început urmărirea penală față de fiica fostului președinte Traian Băsescu, notarul public Ioana Băsescu, încă din data de 3 februarie 2025, în dosarul Nordis, chiar în ziua în care procurorii au efectuat 65 de percheziții în România și în Monaco și în care există 72 de suspecți. Cu acest prilej, Ioana Băsescu a luat la cunoștință faptul că are calitatea de suspect, fiind acuzată de săvârșirea infracțiunii de sprijinire a unui grup infracțional organizat, prin autentificarea notarială a mai multor promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamentele vândute de Nordis Management SRL, atât la Mamaia, cât și la Sinaia.

În actul de punere sub acuzare, anchetatorii arată că ultimul palier al rețelei a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Printre cei vizați de aceste percheziții se numără și notarul Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, dar și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Numele Biroului Notarului Public Ioana Băsescu este menționat, de nu mai puțin de 12 ori, într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București, document intrat în posesia „Jurnalul”, prin care s-a cerut insolvența companiei Nordis Management SRL.