ASF cheltuie 17.600 de euro pe lună, pentru curățenie în sediul central

Asta, în baza unui acord-cadru pe doi ani, pe care ASF l-a încheiat săptămâna trecută, în baza căruia instituția va plăti, lunar, 17.604,35 de euro. Parafarea afacerii a avut loc la două luni după ce tot ASF a încheiat cu aceeași firmă privată un alt contract similar, dar atribuit, de această dată, prin negociere directă. Firma care și-a adjudecat aceste servicii este implicată, începând cu anul 2018, în nu mai puțin de 71 de contracte cu statul, contracte a căror valoare cumulată depășește 1,16 miliarde de lei fără TVA

Afacerea a fost antamată încă din data de 26 martie 2025, când Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat pe SEAP (Sistemul Public al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să contracteze servicii de curățenie în sediul instituției, din București, Sectorul 5, Splaiul Independenței nr. 15, și, parțial, în imobilele din București, Sectorul 1, Strada Amiral Constantin Bălescu nr. 18, respectiv din Strada Steluței nr. 2.

Este vorba despre un acord-cadru pentru o perioadă de 24 de luni, care ar fi trebuit să începă din data de 6 iunie 2025, dar care a fost atribuit mult după această dată.

În documentația de atribuire, se face vorbire despre servicii de curățenie generală, la comandă, în zilele lucrătoare, pe o suprafață de circa 1.000 de metri pătrați pentru sediul Autorității de Supraveghere Financiară din Strada Amiral Constantin Bălescu, unde vor avea loc patru operațiuni, și pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați pentru imobilul din Strada Steluței, unde vor avea loc două operațiuni. La acestea, se adaugă și servicii de spălare a geamurilor la înălțime.

Pentru aceste servicii, autoritatea contractantă a pus la bătaie un buget estimat inițial de 1.920.000 de lei fără TVA, respectiv de 2.284.800 de lei cu TVA inclusă, ceea ce înseamnă că, lunar, timp de doi ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară era dispusă să plătească pentru aceste servicii câte 95.200 de lei cu TVA (19.428,6 euro). În documentația citată, se specifică faptul că fondurile necesare sunt asigurate din fondurile proprii ale ASF.

Licitație cu mulți descalificați

În vederea încheierii acordului-cadru, Autoritatea de Supraveghere Financiară a organizat o licitație deschisă, impunând ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. Prețul ofertei valora 80% din evaluarea ofertei, media puterii de aspirare a celor 12 aspiratoare solicitate valora 10% din evaluarea ofertei, la care se adaugă alte componente tehnice.

La licitație, au fost primite șapte oferte, din care patru au fost descalificate ca inacceptabile, o a cincea a fost descalificată ca fiind neconformă, iar două oferte au fost declarate admisibile.

În acest sens, la data de 18 septembrie 2025, Autoritatea de Supraveghere Financiară a atribuit acordul-cadrul având numărul 81/2025 în favoarea companiei SC Clean Prest Activ SRL, pentru un preț final negociat de 1.710.968,56 de lei fără TVA, respectiv de 2.070.272 de lei cu TVA inclusă.

Acest lucru înseamnă că, concret, ASF va plăti pentru fiecare dintre cele 24 de luni de prestare a serviciilor solicitate câte 86.261,33 de lei, adică 17.604,35 de euro.

Ce servicii urmează să fie prestate

Din caietul de sarcini care a stat la baza încheierii acestei afaceri, aflăm că serviciile vizează asigurarea curățeniei, păstrarea igienei și salubrității pentru clădirile Autorității de Supraveghere Financiară. Documentul prevede că, pe perioada de derulare a contractului, în zilele lucrătoare, se va acționa pe o suprafață interioară de 7.717 metri pătrați din spațiul amplasat în Splaiul Independenței, la care se adaugă suprafața de 400 de metri pătrați aferentă curții, suprafața de 300 de metri pătrați aferentă parcării stradale și suprafața de 100 de metri pătrați aferentă trotuarelor.

La comanda ASF, dar nu mai mult de o dată pe lună, în zilele lucrătoare, se vor presta servicii pe o suprafață de minimum 100 de metri pătrați în imobilul din Strada Amiral Constantin Bălescu și de 90 de metri pătrați din imobilul din Strada Steluței. Tot la comanda beneficiarului, se va presta curățenie generală trimestrială în zilele lucrătoare, pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați în interiorul imobilului din Strada Amiral Constantin Bălescu și pe aceeași suprafață din imobilul din Strada Steluței.

Ca operațiuni pe care ASF le dorește a fi prestate zilnic se numără verificarea și alimentarea cu consumabile puse la dispoziție de beneficiar (săpun lichid, soluție dezinfectantă, prosoape de hârtie pentru mâini și hârtie igienică), ștergerea oglinzilor și a pereților din sticlă, ștergerea ușilor din sticlă, spălarea și dezinfectarea pardoselii, curățarea, dezinfectarea, igienizarea și odorizarea grupurilor sanitare și a chiuvetelor, spălarea și dezinfectarea vaselor de WC la interior și la exterior, a tuturor părților componente ale băilor și măturarea pardoselii, inclusiv spălarea acesteia cu soluții de curățare.

Furnizorul, abonat la zeci de contracte cu statul

Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania care și-a adjudecat acest contract, SC Clean Prest Activ SRL, o are drept asociat unic și administrator pe Oana Nicoleta Razdan. Firma a fost înființată, în anul 2008, sub denumirea de SC Dancor Cleaning SRL, avându-i drept fondatori pe Cornel Ciocan și pe Dan Istrătescu. Iar contractul din 18 septembrie 2025 nu este singurul pe care firma în cauză l-a derulat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară. Concret, la data de 18 iulie 2026, SC Clean Prest Activ SRL a încheiat cu ASF, prin negociere directă, un contract în valoare de 147.715,72 de lei fără TVA, pentru servicii de curățenie pentru imobilul din Splaiul Independenței nr. 15.

În baza de date a SEAP, aceeași companie figurează ca parte a 71 de contracte de achiziție publică încheiate cu instituțiile statului, în perioada 2018 – 2025, a căror valoare totală cumulată se ridică la 1.169.993.417,38 de lei fără TVA. Evident, la aceste contracte, SC Clean Prest Activ SRL nu a participat singură, ci alături de alte societăți comerciale.

Lista autorităților contractante care au apelat la serviciile acestei firme este compusă din Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Institutul Clinic Fundeni, Nuclearelectrica, Compania Națională de Aeroporturi București, APIA, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Ministerul Afacerilor Externe, OSIM, DGASPC Sector 2, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Institutul Național de Transfuzie Sanguină, Centru de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”, Ministerul Educației, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, CFR SA, Ministerul Finanțelor, Tribunalul București, Ministerul Muncii, Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Mediului, Ministerul Apărării Naționale, DGASPC Sector 6, CNI, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, CNAIR, UM 02301 București, ASE, Institutul Național „Ana Aslan”, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Consiliul Județean Teleorman, Spitalul Clinic de Urgență București, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, precum și Primăria Municipiului Caracal.