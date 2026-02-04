Bolojan a încercat, fără succes, să impună omul lui Cioloș, ex-angajator al lui Ciprian Ciucu, la șefia PNL Sector 2

Surse liberale dezvăluie că, la ședința de luni seară, de la Vila Lac, a PNL, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu au cerut înlocuirea de la șefia Organizației Sector 2 a Monicăi Anisie cu fostul vicepreședinte REPER, actual ministru al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Dintr-un document oficial, aflăm că, în anul 2020, Ciprian Ciucu a fost în relații de serviciu cu o firmă de consultanță pe care Dragoș Pîslaru a fondat-o și a administrat-o, de la care actualul primar general al Capitalei a încasat venituri de natură salarială de aproape 64.000 de lei. Planul de „mazilire” a oponenților lui Bolojan de la șefia organizațiilor bucureștene a eșuat la vot. Pe lista „indezirabililor” se află și Cătălin Stoichiță, pe care Bolojan îl dorește dat jos de la conducerea Organizației Sector 5. Acesta susține, într-o postare pe Facebook, că nu este șeful organizației și că nici măcar nu are calitatea de membru al PNL.

Aripa progresistă din Partidul Național Liberal, controlată, în acest moment, de către Ilie Bolojan, a reputat, luni seară, o semivictorie la ședința Biroului Politic Executiv, când a obținut un vot majoritar de susținere a lui personală în vederea continuării ca premier al Guvernului României. Însă aceasta a fost unica victorie din acea ședință, pentru că un alt obiectiv al lui Bolojan, acela de a pune mâna pe organizațiile de sectoare ale Capitalei, a eșuat. Surse politice arată că Ilie Bolojan a declanșat, la începutul acestei săptămâni, operațiunea de „epurare” a conducerilor organizațiilor teritoriale care nu susțin interesele lui Ciprian Ciucu, cel mai apropiat vicepreședinte al actualului lider liberal. Mai mult, s-a încercat înlocuirea liderilor organizațiilor de la PNL Sector 2, Sector 3, Sector 4 și Sector 5, cu oameni agreați de Ciprian Ciucu.

Alexandru Nazare este unul dintre cei care, conform acestor surse, ar fi fost propunerea tandemului Bolojan-Ciucu pentru preluarea Filialei PNL Sector 3. Nazare a fost membru PNL până în legislatura trecută, când a fost nevoit să se retragă din funcția politică, odată cu alegerea sa în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale. În vara anului trecut, Nazare a fost numit, din partea PNL, în funcția de ministru al Finanțelor.

De la REPER la Guvern și apoi la conducerea partidului

Al doilea nume vehiculat ca intenție a lui Ilie Bolojan și a lui Ciprian Ciucu de înlocuire a Monicăi Anisie de la conducerea Organizației PNL Sector 2 este al lui Dragoș Pîslaru, actual ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Numai că, pentru a putea fi propulsat într-o asemenea funcție politică, Pîslaru ar trebui, în prealabil, să fie membru de partid.

Dragoș Pîslaru a fost ministru al Muncii în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș, în anul 2016, cunoscut drept „Guvernul zero”, după care a fondat împreună cu șeful său politic partidul PLUS. În 2019, Pîslaru era ales europarlamentar pe listele USR-PLUS, iar în 2021 a devenit membru al USR, după ce USR a fuzionat cu PLUS. Ulterior, el a plecat din USR, împreună cu Dacian Cioloș, alături de care a fondat un nou partid, REPER.

Însă Dragoș Pîslaru mai are o calitate pentru care numele său a fost vehiculat să dețină funcții politice de conducere la PNL, aripa progresistă, reprezentată de Ilie Bolojan. Anume, calitatea de fost angajator al actualului primar genera al Capitalei și președinte al PNL București, Ciprian Ciucu.

A încasat bani de la firma înființată de Pîslaru

Conform unei declarații de avere completate de Ciprian Ciucu în data de 15 iunie 2020, în calitate de președinte al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, la rubrica venituri realizate în ultimul an fiscal, acesta nota că a încasat venituri de 63.875 de lei pe an, în calitate de prestator de servicii de consultanță, expert evaluare, în cadrul companiei SC Civitta Strategy & Consulting SA București.

Aceeași informație se regăsește și în declarația de avere completată de Ciprian Ciucu la data de 14 august 2020, în calitatea de candidat din partea PNL la funcția de primar al Sectorului 6.

SC Civitta Strategy & Consulting SA este firma pe care Dragoș Pîslaru a fondat-o și pe care a administrat-o ani de zile. Mai exact, firma fost înființată în data de 15 decembrie 2007, sub denumirea de SC Gea Strategy & Consulting SA. La acel moment, compania avea un acționariat mai mult decât spectaculos, din cadrul căruia făceau parte Daniel Dăianu, Florin Vasile Cîțu, Valentin Cojanu, Laurian Lungu, Bianca Adriana Păuna, Liviu Voinea și Nicolae Dragoș Pîslaru.

La data de 26 iulie 2018, compania SC Gea Strategy & Consulting SA se redenumește în SC Civitta Strategy & Consulting SA. Un an mai târziu, după ce a fost ales europarlamentar pe listele USR-PLUS, Dragoș Pîslaru a decis să iasă din structura acționariatului. În prezent, potrivit datelor Registrului Comerțului, firma de consultanță este deținută de Civitta Internațional OU din Estonia și de UAB Civitta Holdings din Lituania.

În toți anii care s-au scurs de la înființare și până în prezent, firma a fost abonată la contracte cu statul. Iar ultimele contracte pe care această firmă le-a primit au fost încheiate, ce să vezi, cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, condus de Dragoș Pîslaru.

Vina de a fi „oamenii” lui Hubert Thuma

Intențiile lui Bolojan și Ciucu de a „opera” aceste înlocuiri au fost „încununate” cu eșec. Când propunerea a fost supusă la vot, au existat doar 35 de voturi pentru destituirea conducerilor filialelor PNL de la Sectoarele 2, 3, 4 și 5. Mai exact, Bolojan a propus înlocuirea Monicăi Anisie de la conducerea Filialei PNL Sectorul 2, a lui Andrei Baciu, de la conducerea filialei PNL Sector 3, a lui Ionuț Stroe, de la conducerea filialei PNL Sectorul 4, și a lui Cătălin Stoichiță, liderul filialei PNL Sectorul 5. Oficial, aceștia ar fi trebuit să plece pentru rezultatele pe care le-au obținut la ultimele alegeri. Neoficial, cuplul Bolojan-Ciucu vor să le facă „vânt”, pentru că ar fi oamenii rivalului „uselist” din PNL, Hubert Thuma, președintele liberal al Consiliului Județean Ilfov.

Pentru ca solicitarea lui Bolojan să treacă, era nevoie de 37 de voturi. Nu le-a avut. 20 de membri au considerat altfel. Adică șase au votat împotrivă, nouă s-au abținut de la vot, iar cinci au absentat.

Stoichiță neagă că ar conduce filiala PNL Sector 5

O informație bombă cu privire la această încercare a lui Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu de a pune mâna pe sectoarele Bucureștiului vine chiar de la unul dintre cei care ar fi trebuit să fie „maziliți”. Le lista „indezirabililor” de la București se afla și Cătălin Stoichiță, pe care Bolojan îl dorește să fie dat jos de la șefia Organizației PNL Sectorul 5.

Ieri, însă, Cătălin Stoichiță a publicat pe contul său de Facebook o postare în care susține că „nu sunt președintele Organizației PNL Sector 5 București”. „În mod evident, nici nu aș putea deține o astfel de funcție în cadrul unei organizații care nu există în mod efectiv pe scena politică, nu desfășoară o activitate politică relevantă pentru comunitatea Sectorului 5, nu a câștigat nicio rundă de alegeri locale începând cu anul 2000 (de peste 25 de ani) și în cadrul căruia numărul membrilor a scăzut sub limita minimă legală”, susține Stoichiță.

Acesta mai adaugă că, din punct de vedere legal, nu poate ocupa funcția de președinte al Organizației PNL Sector 5 București „întrucât nu sunt membru al Partidului Național Liberal”.