Renovare la Parlament: o cameră și 4 WC-uri, o jumătate de milion de euro

2,36 de milioane de lei este suma pe care Camera Deputaților se pregătește să o cheltuiască pentru renovarea unui spațiu de 120 de metri pătrați, ce constituie un „dataroom”, la Palatul Parlamentului. Este vorba despre operațiuni de zugrăveală, îndreptarea tencuielii, lăcuirea ușilor, reamenajarea pardoselii, înlocuirea mochetei și reabilitarea rețelelor electrice, termice și de ventilație. În contractul ce urmează să fie atribuit la finalul acestei luni, mai intră renovarea a patru grupuri sanitare. Două mari, pentru femei și bărbați, și două mici. Luna trecută, instituția s-a preocupat și de asigurarea „consumabilelor” pentru aceste toalete, cumpărând hârtie igienică și prosoape de hârtie în valoare de aproximativ 60.000 de euro.

Săptămâna aceasta, Camera Deputaților a scos la „mezat”, prin intermediul unui anunț publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un contract privind execuția unor lucrări de renovare. Iar bugetul pus la bătaie pentru această afacere se ridică la 1.951.780 de lei fără TVA, respectiv de 2.361.653,8 lei cu TVA inclusă (481.970,2 euro).

Potrivit sursei citate, locul de executare al acestui contract este la sediul Camerei Deputaților, din strada Izvor, nr. 2-4 București, iar finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

Pentru atribuirea acestui contract, Camera Deputaților va organiza o procedură simplificată de selecție de oferte, impunând ca și criteriu de departajare cel mai bun raport calitate-preț. Data deschiderii ofertelor a fost stabilită pentru 26 septembrie 2025.

Potrivit documentației de atribuire, obiectul acestei achiziții este reprezentat de execuția lucrărilor de renovare, constând în reparații, vopsituri, montaj de mochetă în birouri, placări ceramice, instalații electrice, instalații sanitare și termice, în spațiile cu destinație de birou, holuri de trecere, săli de ședință, spații tehnice, scări și grupuri sanitare, inclusiv reamenajarea dataroom-ului, spațiu destinat sistemului IT.

Se pune accentul pe patru WC-uri: două mari și două mici

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei cumpărături de lucrări, aflăm că renovările vizează, în special, amenajarea dataroom-ului. Se precizează că „pentru aducerea spațiului, cu o suprafață de 120 de metri pătrați și o înălțime de 3,2 metri, la standardele și cerințele care să corespundă condițiilor de calitate, funcționalitate, igienă și ergonomie impuse de destinație, este necesar a se realiza lucrări ce constă în executarea de reparații la pereți și plafoane, prin refacerea vopsitoriei deteriorate, reparații locale la stratul de tencuială/glet deteriorat în aceste spații, revizuirea tâmplăriei exterioare, revizuirea și lăcuirea ușilor din lemn, închiderea suprafețelor vitrate cu plăci de rigips rezistente la foc, înlocuirea plăcilor de pardoseală flotantă, înlocuirea corpurilor de iluminat, a aparatelor electrice și a circuitelor, a instalațiilor de ventilație și climatizare, a traseelor frigorifice și de alimentare”.

De asemenea, se solicită înlocuirea mochetei, pentru că „în prezent, este una veche de 25 de ani”. Mai mult, se cer lucrări de renovare și la grupurile sanitare, în număr de patru. Este vorba despre un grup sanitar mare pentru bărbați și despre un grup sanitar mare pentru femei, amplasate în Corpul B2, la etajul PM, precum și despre un grup sanitar mic pentru bărbați și despre un grup sanitar mic pentru femei, amplasate în Corpul B2, la etajul 1M.

În documentașie, se fac specificații cu privire la instalațiile sanitare, termice și de ventilație. Astfel, instalațiile sanitare se vor compune din lavoare din ceramică pentru montajul pe blat de marmură, bateriile de bază trebuie să fie cromate cu fotocelulă, robineții de pisoar de asemenea, vasele de closet din ceramică, cu ieșire verticală, prevăzute cu rezervoare de spălare tot din ceramică, montate pe vas, echipate cu capac, precum și spălătoare cu cuvă pătrată din oțel inoxidabil.

Hârtie igienică de 60.000 de euro

Luna trecută, Camera Deputaților s-a îngrijit și de „consumabile” pentru aceste toalete. La data de 12 august 2025, instituția a încheiat trei contracte, în valoare totală de 232.955 de lei fără TVA, respectiv de 281.875,55 de lei cu TVA inclusă (57.525,6 euro), pentru furnizarea de hârtie igienică și hârtie de prosop.

Concret, compania SC Target Point SRL și-a adjudecat trei loturi ale acestui contract, pentru un preț total de 84.065 de lei fără TVA, respectiv de 101.718,75 lei cu TVA inclusă. Este vorba despre loturile 1, 3 și 4, care constau în achiziția a 28.000 de role de hârtie igienică, în 24.500 de bucăți de hârtie de prosop și în 3.000 de pachete de prosoape de hârtie pliate în V, pentru care, inițial, Camera Deputaților pusese la bătaie un buget total de 110.504,21 de lei fără TVA (133.710.09 lei cu tot cu TVA).

De asemenea, compania SC Fabi Total Grup SRL și-a adjudecat lotul nr. 5 al aceluiași contract, pentru suma de 74.790 de lei fără TVA (90.495,9 lei cu TVA). Este vorba despre furnizarea unei cantități de 4.500 de pachete de șervețele pliate hibrid, pentru care Camera Deputaților a pus la bătaie un buget estimat inițial la 88.235,29 lei fără TVA, respectiv de 106.764,7 lei cu TVA inclusă.

Nu în ultimul rând, la data de 12 august 2025, și SC Census Group SRL și-a adjudecat al doilea lot al contractului, pentru suma de 74.100 de lei fără TVA, respectiv 89.661 de lei cu TVA. Inițial, pentru acest lot, Camera Deputaților a pus la bătaie un buget estimat inițial la 165.756,3 lei fără TVA, respectiv de 200.565,12 lei cu TVA, pentru achiziționarea a 9.500 de pachete de hârtie igienică hibrid. Achiziția acestor produse s-a făcut prin procedură simplificată de selecție de oferte.

Alte sute de mii de euro au fost „sparte” pe instalații de iluminat

Acestea nu sunt singurele investiții interesante făcute de către Parlamentul României în această perioadă de criză. Spre exemplu, la data de 9 iulie 2026, Camera Deputaților a încheiat cu SC Power Plus Expert SRL un contract în valoare de 359.918 lei fără TVA, respectiv de 435.500,8 lei cu TVA inclusă (88.877,7 euro), pentru a achiziționa corpuri de iluminat. Este vorba despre un contract pentru 100 de corpuri de iluminat, cu montaj încastrat, cu puterea de maximum 90W. Și în acest caz, a fost organizată o procedură simplificată de selecție de oferte.

De altfel, „Jurnalul” a dezvăluit că și Senatul a încheiat, recent, un contract prin care a achiziționat o nouă instalație de iluminat pentru cupola Sălii de Plen, pentru care plătește 1.096.206,58 de lei cu tot cu TVA. Banii sunt asigurați de la bugetul de stat și sunt destinați, așa cum rezultă din documentația de atribuire, cumpărării și instalării a 610 proiectoare cu LED, la care se adaugă 23.500 de metri liniari de conductori electrici. În caietul de sarcini care stă la baza acestei afaceri se arată că lucrările de instalare trebuie să fie suspendate pe durata ședințelor Plenului Senatului.

Această afacere are ca obiect „furnizarea instalației de iluminat pentru cupola Sălii de Plen, cu montaj și punere în funcțiune, inclusiv cu demontarea instalației existente”.

În acest context, la data de 22 iulie 2025, Senatul a atribuit companiei SC Energobit SA din Cluj-Napoca contractul nr. 21/2025, la o valoare finală negociată de 921.182 de lei fără TVA, respectiv de 1.096.206,58 de lei cu TVA inclusă (223.715,63 de euro).