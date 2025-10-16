Guvernul plătește măsurători pentru combaterea „suprasolicitării nervoase” din Cancelaria premierului

Cancelaria Prim-Ministrului, instituție condusă de Mihai Jurca, ex-city manager al Oradei, dar în cadrul căreia activează și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, celebra Ioana Dogioiu, a încheiat, în ultima lună, mai multe contracte, prin încredințare directă, pentru organizarea unor cursuri de formare profesională a salariaților. Un curs se referă la etică, integritate și anticorupție. Alt curs vizează transparența în procesul decizional, curs care include și „gestionarea rezistenței la schimbare, prin abordări privind schimbările culturale”. O altă achiziție constă în servicii de măsurare a factorilor de risc pentru expertizarea locurilor de muncă din instituție, în vederea identificării factorilor de „suprasolicitare nervoasă” și „câmpuri electromagnetice”.

Unul dintre aceste contracte, atribuite prin încredințare directă, de către Cancelaria Prim-Ministrului a fost încheiat în data de 1 octombrie 2025, la o valoare de 1.600 de lei fără TVA, cu Institutul Național de Administrație. Afacerea constă în prestarea de servicii de formare profesională, etică, integritate și anticorupție. În anunțul de atribuire publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) se menționează că data începerii și finalizării cursului contractat va fi stabilită, ulterior, împreună cu persoana responsabilă din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Potrivit caietului de sarcini care stă la baza acestei investiții, cursul care va fi predat de către Institutul Național de Administrație vizează perfecționarea profesională destinată personalului Cancelariei Prim-Ministrului în domeniul protecției avertizorilor de integritate.

Tematica acestui curs se referă la „etica în autoritățile și instituțiile administrației publice”, „consilierea etică în administrația publică, egalitatea de șanse și tratament și integritatea profesională”. Mai intră, aici, responsabilități instituționale în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2024, raportarea de către avertizorul în interes public cu privire la orice faptă care reprezintă încălcare a legii, mecanisme de gestionare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul sectorului public și incompatibilități și conflicte de interese în achiziția publică.

Conform documentației citate, prin aceste cursuri, se urmărește dobândirea unor competențe dezvoltate în „aplicarea principiilor și a normelor morale specifice din administrația publică”., „cunoașterea rolului, atribuțiilor și activității avertizorului de integritate”, „respectarea normelor, standardelor și mecanismelor naționale și internaționale de prevenire și combatere a corupției” și „implementarea instrumentelor și procedurilor de prevenire și combatere a corupției”.

Programul acestui curs este de 30 de zile, desfășurate în sesiuni interactive, în format fizic, online și hibrid, iar, la final, se vor elibera certificate sau diplome de absolvire pentru participanți, însoțite de suplimente privind competențele dobândite în cadrul programelor de perfecționare.

Curs de transparență în procesul decizional

Lucrurile nu se opresc, însă, aici. Tot la data de 1 octombrie 2025, Cancelaria Prim-Ministrului a încheiat, tot prin încredințare directă, cu A.S.F. Asociația Universitară Columna din București, un contract în valoare de 2.545,44 de lei fără TVA, pentru prestarea de servicii de formare profesională destinate personalului Cancelariei Prim-Ministrului în domeniul transparenței în procesul decizional.

Tematica acestui curs vizează „noțiuni generale privind transparența și importanța acesteia în administrația publică”, „rolul transparenței în cadrul Sistemului Național de Integritate”, „mecanismele de control cetățenesc asupra activității administrației publice”, „reglementările legale privind transparența decizională” sau „legătura dintre transparență și buna guvernare”.

Un element al acestei tematici cerute iese în evidență. Anume, cursul trebuie să acopere și domeniul care se referă la „gestionarea rezistenței la schimbare – abordări privind schimbările culturale și comportamentul în instituții”.

Ca și în cazul contractului de mai sus, și de această dată cursurile au o durată de 30 de zile. De asemenea, în acest curs intră servicii de perfecționare profesională destinate personalului din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului în domeniul accesului la informații de interes public.

Tematica acestui curs se referă la „creșterea competențelor profesionale ale personalului privind dreptul și procedeele de acces la informațiile de interes public”, „dezvoltarea abilităților practice în gestionarea cererilor de acces și în aplicarea legislației în vigoare”, precum și „îmbunătățirea comunicării și relației cu cetățenii, jurnaliștii și alte autorități publice sau private în contextul accesului la informații”.

Se măsoară factorii de risc ai locurilor de muncă de la Palatul Victoria

O altă afacere interesantă, încheiată prin negociere directă, a fost semnată la data de 26 septembrie 2025, pentru 11.650 de lei fără TVA, prin care Cancelaria Prim-Ministrului a angajat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabont” pentru a presta servicii de măsurare a factorilor de risc, prin identificarea, măsurarea și expertizarea locurilor de muncă din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Proiectul are în vedere cele două categorii de personal: existent în cadrul instituției – funcționarii publici și personalul contractual. Măsurătorile solicitate se vor realiza atât în biroul din Piața Victoriei, cât și în spațiul din Bulevardul Iancu de Hunedoara.

În caietul de sarcini se arată că se vor întocmi buletine de determinare și buletine de expertizare cu privire la analizarea existenței, intensității și efectelor înregistrate asupra organismului pentru factorii denumiți „suprasolicitare nervoasă” și „câmpuri electromagnetice”. Lucrarea se va realiza având în vedere situația privind structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă. Se va determina nivelul expunerii la câmpurile electromagnetice și vor fi întocmite buletine de determinare pentru personalul Cancelariei pentru 15 puncte de măsurare situate în spațiile de lucru. De asemenea, se vor întocmi două buletine de expertizare în urma rezultatelor buletinelor de determinare și a analizei existenței, intensității și efectelor înregistrate asupra organismului prin suprasolicitare nervoasă pentru cele două categorii de personal.

Guvernul și-a tras aplicații ca să dea bine pe social-media

Când nu se ocupă cu organizarea de cursuri pentru propriii salariați, Cancelaria Prim-Ministrului se îngrijește și de imaginea proprie pe rețelele de socializare. La data de 7 octombrie, instituția a încheiat cu SC Experts Zone Digital SRL, prin încredințare directă, un contract în valoare de 10.330 de lei fără TVA, pentru servicii de acces la platformele de editare grafică, crearea și editarea video în format digital.

Potrivit caietului de sarcini, se solicită o aplicație completă de editare video, disponibilă online și în varianta desktop, destinată creării și optimizării conținutului video pentru social-media, care să permită tăierea, decuparea, lipirea, ștergerea, redimensionarea videoclipurilor, eliminarea fundalului, adăugarea de piste audio, text, logo, efecte vizuale, tranziții și filtre folosind inteligența artificială.

De asemenea, se mai solicită o platformă de active digitale care să ofere o varietate de resurse creative de înaltă calitate precum imagini, videoclipuri, fișiere audio, șabloane, fonturi, aplicații și alte tipuri de conținut destinat realizării conținutului pentru social-media.