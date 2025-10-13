Compania Primăriei Capitalei cheltuie 8 milioane de euro, ca să umple bulevardele mari cu lămpi LED prevăzute cu radar și senzori de mișcare

Invocând necesitatea înlocuirii lămpilor cu vapori de sodiu care iluminează marile bulevarde cu unele mai eficiente energetic, prevăzute cu LED, Primăria Capitalei va transforma stâlpii de iluminat în adevărate aparate radar. 84 de noi echipamente stradale vor fi prevăzute cu senzori care să depisteze direcția și viteza de deplasare, informațiile fiind, ulterior, transmise în dispecerat, folosind un sistem de telegestiune.

Afacerea, care a costat aproape 8 milioane de euro, a fost parafată, la începutul acestei luni, de către Compania Municipală Iluminat Public București SA și va fi implementată într-un termen de zece luni.

Compania Municipală Iluminat Public București SA, una dintre firmele înființate de către Consiliul General al Municipiului București în mandatul de edil general al Gabrielei Firea, a scos la mezat, încă din data de 27 august 2024, un contract având ca obiect furnizarea de aparate de iluminat cu LED și sistem de telegestiune.

Prin intermediului unui anunț de participare publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), Compania Municipală Iluminat Public București SA precizează că, în cadrul lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public în municipiul București, se propun spre a fi realizate lucrări de înlocuire a aparatelor de iluminat echipate cu lămpi cu vapori de sodiu, care au un consum energetic mare, cu aparate de iluminat care folosesc tehnologia LED, care sunt eficiente energetic și au o durată de viață mare.

În anunțul de participare citat, se menționează faptul că echipamentele de iluminat noi achiziționate urmează să fie livrate la sediul instituției din București, Șoseaua Odăii nr. 253 – 259, Sector 1. Conform aceleiași surse, durata contractului este de zece luni, finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat, iar în vederea atribuirii contractului, autoritatea contractantă urmând să organizeze o licitație deschisă.

Licitația a avut loc pe 3 octombrie

Astfel, bugetul maxim estimat alocat de către Compania Municipală Iluminat Public București SA pentru această afacere a fost stabilit la 32.727.885 de lei fără TVA, iar criteriul de atribuire s-a bazat pe cel mai bun raport calitate-preț. Prețul ofertei a cântărit 40% din evaluare, termenul pentru care serviciile de telegestiune sunt gratuite a cântărit 10% din evaluare, costul anual al serviciului de telegestiune după perioada de gratuitate a cântărit 15 procente din valoare, soluția tehnică adoptată pentru senzorii de mișcare (PIR) a cântărit 15 la sută, soluția tehnică adoptată pentru senzorii radar a cântărit 15 procente din evaluare, iar durata de viață a aparatului (măsurată în ore de funcționare) a cântărit restul de 5 procente din evaluare.

La licitația deschisă organizată de către Compania Municipală Iluminat Public București SA au fost primite două oferte, dintre care una a fost descalificată, ca neconformă, iar una a mers mai departe, fiind declarată admisibilă.

Citește pe Antena3.ro Oaia cu lână roz urmează să fie omologată anul viitor. Este o creație românească

În aceste condiții, la data de 3 octombrie 2025, a fost atribuit contractul nr. 47/2025 către asocierea formată din companiile SC AS Studio Co SRL din Slobozia și SC Aleco Light Projects SRL din București, pentru un preț final negociat de 32.073.019 lei fără TVA, respectiv de 38.808.353 de lei cu TVA inclusă (7.920.072,04 euro).

Pe ce artere va fi montat noul sistem

Din caietul de sarcini care a stat la baza perfectării acestei afaceri, document aprobat de directorul general al companiei Primăriei Capitalei, Mircea Constantin Morozan, aflăm că Compania Municipală Iluminat Public București SA are ca obiect de activitate întreținerea, menținerea, modernizarea și extinderea Sistemului de Iluminat Public al Municipiului București.

Astfel, arterele vizate de acest proiect atribuit la începutul acestei luni sunt Șoseaua Nicolae Titulescu, Bulevardul Banu Manta, Bulevardul Beijing, Strada Nicolae Caramfil, Strada Aviator Alexandru Șerbănescu, Bulevardul Aerogării, Bulevardul Ion Ionescu de la Brad, Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, Șoseaua Pantelimon, Strada Liviu Rebreanu, Bulevardul Nicolae Grigorescu, Bulevardul Aviatorilor, Calea Giulești, Bulevardul Constructorilor, Calea Crângași, Strada Valea Cascadelor, Strada Preciziei, Strada Antiaeriană, Șoseaua Alexandriei, Calea Rahovei, Calea Floreasca, Șoseaua Pipera, Bulevardul Expoziției, Calea Plevnei, Bulevardul Lacul Tei, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Șoseaua Chitilei, Șoseaua București-Târgoviște, Strada Buzești, Strada Berzei, Șoseaua Grozăvești, Bulevardul Geniului, Pasajul Basarab și Bulevardul Dinicu Golescu.

7.822 de echipamente

Concret, în această achiziție intră 7.822 de bucăți de aparate de iluminat stradal cu LED, care vor fi integrate într-un sistem de telegestiune „prin care se va asigura controlul și monitorizarea individuală a acestora”. Un calcul simplu arată că fiecare astfel de aparat costă compania municipalității 4.961,44 de lei cu tot cu TVA, adică 1.012,53 de euro.

Sistemul este compus din două tipuri de aparate de iluminat. Este vorba, în primul rând, despre 6.642 de aparate de iluminat stradal router, care vor fi echipate cu controller inteligent, dintre care 84 de bucăți vor fi echipate cu controller inteligent cu senzor radar integrat. Apoi, alte 1.180 de bucăți de aparate de iluminat pietonal vor fi echipate cu controller inteligent cu senzor de mișcare (PIR) integrat.

Controller-ul inteligent cu senzor radar integrat este, conform caietului de sarcini, prevăzut cu antenă și fascicul asimetric, cu antene de comunicare și recepție a semnalului, care detectează mișcarea de până la 100 de metri și care afișează și raportează direcția de deplasare a participanților la trafic. Controller-ul înregistrează, totodată, și raportează viteza de deplasare.

Aceleași două firme au mai prestat servicii similare pentru Primăria Capitalei în 2024

SC AS Studio Co SRL, una dintre cele două companii care și-au adjudecat această afacere, este deținută, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONTC), de către Andreea Ionescu (cu 80% din capitalul social) și Nicolae Sfetea (cu 20% din acțiuni). Firma a fost implicată într-un contract în valoare de 80.703.586 de lei fără TVA, alături de Electromontaj SA, contract referitor la proiectarea și execuția lucrărilor pentru modernizarea magistralei de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București, Obiectivul 2, din data de 6 decembrie 2023.

Firma în cauză a mai primit contracte de la Primăria Capitalei, Primăria Orașului Răcari, Primăria Sectorului 1, Primăria Comunei Adunații Copăceni, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța SA, Centrul de Cultură Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului și Primăria Comunei Cernica.

La data de 29 mai 2024, aceleași două firme au primit un alt contract de la Compania Municipală Iluminat Public București, în valoare de 17.746.180 de lei fără TVA (21.117.954,2 lei cu TVA inclusă), tot pentru modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public din București.

Cea de-a doua companie participantă la aceste afaceri, SC Aleco Light Projects București SRL, este deținută, potrivit Registrului Comerțului, de către unicul asociat Mihai Merca.