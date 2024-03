Cumpărături de 6 milioane de lei, înainte de alegeri, la Camera Deputaților. Stație de spălare pentru mașini și hârtie igienică pentru demnitari

Una dintre achiziții vizează un proiect care ar fi trebuit finalizat anul trecut și constă într-o stație automată pentru spălarea mașinilor Parlamentului, care ar costa 800.000 de lei. Dacă mașinile ar urma să beneficieze de o stație de spălare nou-nouță, nu sunt omise nici necesitățile parlamentarilor. Camera Deputaților cumpără hârtie igienică, prosoape de hârtie și șervețele pliate, în valoare de 325.000 de lei. Instituția condusă de Alfred Simonis mai achiziționează 50 de laptopuri și servicii pentru copiatoare, pe care va cheltui aproape 3 milioane de lei, dar și electropompe pentru încălzirea apei calde și pentru apa potabilă.

Cel mai recent contract scos la „mezat” de Camera Deputaților, la a cărei conducere interimară se află Alfred Simonis, este o afacere pe care instituția parlamentară a mai încercat să o încheie și anul trecut, dar se pare că s-a răzgândit ulterior, pentru că Guvernul Ciolacu a emis „ordonanța austerității”.

La data de 22 martie, Camera Deputaților a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț din care rezultă că vrea să cumpere o stație de spălare automată. Este vorba despre o stație de tip portal, echipată cu perii rotative și cu jeturi de apă la înaltă presiune, cu tot cu montaj, compatibilă cu stația de reciclare a apei uzate de tip Bionic 40, produsă de Rowafil Manufacturing Olanda.

Autoritatea contractantă arată în caietul de sarcini că stația de spălare trebuie să fie compatibilă din punct de vedere dimensional cu hala existentă, iar orice lucrări de adaptare și de modificare necesare vor fi executate prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

Pentru achiziția stației de spălare, Camera Deputaților organizează o procedură simplificată de selecție de oferte, punând la bătaie un buget estimat la 800.000 de lei cu tot cu TVA, impunând drept criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. Ofertele vor fi deschise în data de 2 aprilie 2024.

Afacerea, amânată de anul trecut

Reamintim că în data de 14 iunie 2023 Camera Deputaților a mai încercat o dată să cumpere o stație automată de spălare a mașinilor, invocând faptul că stația care se află în prezent în dotarea Parlamentului este blocată, fiind depășită durata ei de funcționare.

Atunci, bugetul de achiziție era stabilit la 1.500.000 de lei cu tot cu TVA. Autoritatea contractantă preciza că preferă un furnizor care să activeze în București sau în județul Ilfov. Stația trebuia să aibă 2,4 metri lățime, 3,8 metri înălțime și să fie capabilă să spele minimum zece mașini pe oră. Mai mult, trebuia să aibă programe de spălare a mașinilor prevăzute cu sisteme de climatizare montate pe plafon, de spălare sub șasiu, de spălare a roților, de ceruire, polișare și uscare.

De asemenea, stația trebuia să aibă un sistem de recunoaștere a numerelor de înmatriculare a autoturismelor, cu alocare automată a programelor de spălare.

Copiere documente de 3 milioane de lei

În data de 19 martie 2024 Camera Deputaților a mai scos la „mezat” un contract interesant. Este vorba despre service copiatoare pe bază de abonament, cu preț pe copie, pentru care a pus la bătaie un buget estimat de 2.969.989,3 lei cu TVA. Este vorba despre un contract valabil pentru perioada 1 mai - 31 decembrie 2024, cu posibilitatea prelungirii lui până la data de 30 aprilie 2025.

Conform caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, Camera Deputaților solicită oferte din care să rezulte că prețul cerut cuprinde tariful per pagină alb-negru și pe copia color, fără hârtie. Afacerea este împărțită în patru loturi, din care Lotul 1 vizează echipamentele Xerox, cu o valoare de 2.268.907,56 de lei fără TVA, Lotul 2 vizează copiatoarele Oce-Cannon, cu o valoare de 113.445,38 de lei fără TVA, Lotul 3 vizează copiatoarele Toshiba, cu o valoare de 56.722,69 de lei fără TVA, iar Lotul 4 vizează copiatoarele Epson, cu o valoare de 56.722,69 de lei fără TVA.

De această dată, Camera Deputaților organizează o licitație deschisă, iar deschiderea ofertelor este programată pentru data de 25 aprilie 2024.

50 de laptopuri și 20 de echipamente de rețea, noi

Mai departe, în 13 martie, instituția condusă de Alfred Simonis a mai publicat pe SEAP că vrea să achiziționeze 50 de laptopuri „pentru activitatea serviciilor Camerei Deputaților”, punând la dispoziție un buget estimat inițial la 325.000 de lei cu TVA inclusă (6.500 de lei bucata). Și de această dată este organizată o procedură simplificată de selecție de oferte, deschiderea acestora urmând a avea loc chiar săptămâna aceasta, în data de 28 martie 2024.

Săptămâna trecută, pe 21 martie 2024, aceeași instituție a Parlamentului României a mai anunțat că vrea să încheie un contract de furnizare de echipamente switch cu management, prevăzut cu 48 de porturi. Este vorba despre 20 de astfel de echipamente, pentru care a fost pus la bătaie un buget estimat la 680.000 de lei cu TVA inclusă. Durata contractului este de 8 luni și este organizată, în vederea atribuirii lui, o licitație deschisă. Deschiderea ofertelor are loc la data de 23 aprilie 2024.

Potrivit caietului de sarcini, este nevoie să se înlocuiască switch-urile care asigură conexiunile cablate de internet în spațiile unde își desfășoară activitatea personalul Camerei Deputaților.

Deputații preferă hârtia igienică hibrid

Așadar, numai luna aceasta, Camera Deputaților a scos la licitație sau la proceduri simplificate de selecții de oferte șase contracte, în valoare de 6 milioane de lei. Pe lângă primele patru contracte, la care am făcut referire mai sus, instituția a pregătit încă două.

Al cincilea contract a fost publicat pe SEAP tot săptămâna trecută, pe 21 martie, și se referă la achiziția unei cantități importante de hârtie igienică și de hârtie de prosop. Contractul, în valoare totală de 618.000 de lei, este împărțit în cinci loturi.

Astfel, primul lor, care se referă la hârtie igienică, are un buget alocat de 91.900 de lei cu TVA. Al doilea lot, care vizează hârtie igienică hibrid, are un buget alocat de 234.600 de lei cu TVA. Al treilea lot se referă la hârtie de prosop, având un buget alocat de 168.300 de lei cu TVA. Cel de-al patrulea lot vizează prosoape de hârtie pliate în V în valoare de 20.000 de lei. Iar ultimul lot are ca obiect achiziția de șervețele de hârtie pliate hibrid, în valoare de 104.500 de lei cu tot cu TVA. În vederea acestei cumpărături, este organizată o procedură simplificată de selecție, ofertele urmând a fi deschise pe 9 aprilie.

Cea de-a șasea achiziție inițiată de Camera Deputaților, luna aceasta, datează tot din 21 martie și vizează cumpărarea de piese de schimb și consumabile pentru reparații mecano-energetice în cadrul punctului termic. Primul lot, în valoare de 550.000 de lei cu TVA, se referă la electropompe pentru încălzirea apei și piese de schimb, iar al doilea lot se referă la electropompe pentru apă potabilă și piese de schimb cu un buget alocat de 35.000 de lei cu TVA.

