Cum curg banii și la vreme de criză. Primăria Oradea se dotează cu mobilier nou, de aproape 4 milioane de lei

Primăria Municipiului Oradea sfidează criza economică și bugetară și, în ciuda măsurilor de austeritate impuse de către fostul conducător al acestei instituții, în prezent premierul Ilie Bolojan, pune la bătaie un buget uriaș pentru schimbarea mobilierului din clădirea în care funcționează. Mai exact, intenționează să cheltuiască 765.510,2 euro pentru redotarea parterului, a etajului I și a etajului II, precum și a stocului de magazie, cu zeci de modele de dulapuri, birouri, casetiere, suporturi pentru haine, pentru calculatoare sau pentru imprimante, inclusiv dulapuri pentru frigidere. Afacerea urmează să fie parafată, prin licitație deschisă, în data de 18 mai 2026.

Noua afacere a instituției conduse de urmașul lui Ilie Bolojan a fost pusă la cale în data de 6 aprilie 2026, când Primăria Municipiului Oradea a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare din care rezultă că dorește să încheie un contract având ca obiect achiziția de produse de mobilier pentru dotarea și amenajarea spațiilor din interiorul clădirii Primăriei Municipiului Oradea,

Mai exact, se arată că, prin această achiziție, se urmărește dotarea și amenajarea spațiilor din incinta clădirii Primăriei Municipiului Oradea din sediul central, amplasat în Piața Unirii nr. 1, contractul vizând parterul pu etajele 1 și 2.

Pentru această operațiune, autoritatea contractantă pune la bătaie un buget estimat inițial la... 3.100.00 de lei fără TVA, respectiv de 3.751.000 de lei cu TVA inclusă, iar în vederea atribuirii contractului de achiziție publică, va fi organizată o licitație deschisă.

„Criteriul de atribuire pentru achiziția pieselor de mobilier necesare pentru dotarea și amenajarea spațiilor din incinta clădirii Primăriei Oradea va fi cel mai bun raport calitate–preț”, se arată în caietul de sarcini care stă la baza acestui proiect. Factorii de evaluare care vor sta la baza stabilirii ofertei câștigătoare sunt: prețul total ofertat va avea 40 de puncte, ambalajul din material reciclat va avea 10 puncte, iar lanțul de aprovizionare va fi evaluat cu 20 de puncte.

Municipalitatea se laudă cu tabloul istoric montat în Sala mare a instituției

Conform aceleiași documentații de atribuire, clădirea Primăriei Oradea este monument istoric, datând din anii 1902 – 1903, și se regăsește în Lista monumentelor istorice 2014, dar face parte și din monumentul istoric Ansamblul Urban „Centrul Istoric Oradea”.

Se mai arată, de asemenea, că Sala mare de consiliu este decorată cu un tablou istoric executat de către pictorul Bihari Sandor (1985 – 1906), reprezentând întâlnirea din Cetatea Oradea a Regelui Sigismund de Luxemburg cu Regele Vladislav Jagello, în tablou apărând și portretele unor personalități politice maghiare.

Autoritatea contractantă mai precizează, în același caiet de sarcini, că Muzeul Turnului, administrat de Fundația pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Județul Bihor, este deschis publicului larg, Acest Turn are patru niveluri principale, dintre care trei oferă o priveliște panoramică asupra orașului, iar sub Turn există un acces într-o curte interioară și un acces secundar în clădire.

Zeci de piese de mobilier

40 de încăperi urmează să fie dotate și amenajate cu noul mobilier achiziționat și montat la parterul Primăriei Municipiului Oradea, în baza acestui contract de achiziție publică. La primul etaj, alte 26 de birouri vor trece prin aceeași transformare. Iar la etajul al doilea, alte 49 de birouri vor avea parte de același proces. Pe lângă acestea, 18 modele de mobilier urmează să umple magazia primăriei.

Din documentația citată, mai aflăm că Primăria Municipiului Oradea se va dota cu zeci de piese de mobilier, cum ar fi birouri din pal melaminat, casetiere cu trei sertare și rotile, suporturi pentru imprimantă cu rotile, suporturile pentru calculatoare PC cu rotile, dulapuri pentru dosare de interior, dulapuri pentru frigider de interior, dulapuri pentru dosare suspendate, suporturi pentru haine, dulapuri pentru dosare în nișă, plinte pentru protecția pereților, mese de tip birou, mese de consiliu, elemente de depozitare, blaturi pull din HPL module laterale cu trei sertare și etajere de birou, comoda pentru dosare din două module, dulapuri tip vestiar și alte corpuri de mobilier.

Nu se acceptă un deviz mai mare decât cel preconizat

Așa cum am arătat mai sus, valoarea estimată totală a achiziției pieselor de mobilier necesare pentru dotarea și amenajarea spațiilor din incinta clădirii Primăriei Oradea se ridică la maximum 3.100.000 lei lei fără TVA. „Această valoare include și costurile de ambalare, transport livrare, descărcare, manipulare, montare și instalare pe poziții (prindere în perete a dulapurilor la înălțime), pe care ofertantul trebuie să le asigure cu mijloacele proprii, la sediul beneficiarului din Piața Unirii nr. 1. Această valoare totală estimată nu poate fi depășită de către ofertant”, se arată în caietul de sarcini.

Potrivit sursei citate, termenul pentru realizarea, livrarea, montarea și punerea pe poziție a pieselor de mobilier ce se achiziționează pentru imobilul situat în municipiul Oradea este de maximum 90 de zile calendaristice de la emiterea ordinului de începere aferent contractului. „Graficul de livrare, montare și punere pe poziție a pieselor de mobilier se va stabili de comun acord cu beneficiarul, după semnarea contractului”, mai arată Primăria Municipiului Oradea.

Ofertele urmează să fie deschise, așa cum se arată în anunțul de participare, la data de 18 mai 2025.

Garanție de doi ani, atât pentru produse, cât și pentru montaj

Cerințele nu se opresc însă aici. Perioada de garanție acordată de către furnizorul care urmează șă-și adjudece această afacere va fi de minimum 24 luni și va începe de la data semnării recepției efectuate fără obiecțiuni și va trebui să asigure garanția de bună funcționare, calitatea și performanțele produselor oferite pentru întreaga perioadă de garanție.

„Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție. Garanția pentru mobilier are ca scop repararea sau înlocuirea fără niciun cost suplimentar a unui produs, dacă se constată un defect de fabricație sau de material sau pentru situații în care produsul devine neconform din motive neimputabile utilizatorului/achizitorului. În cazul remedierii produselor, durata de garanție a acestora se prelungește cu perioada de remediere”, mai precizează autoritatea contractantă în caietul de sarcini întocmit.