DNA, dată în judecată de propriii procurori. Vor salarii ca la EPPO, plătite din urmă, începând cu anul 2021

Șapte procurori de la DNA Iași, în frunte cu procurorul-șef Cristina Chiriac, se judecă cu propria instituție într-un proces având ca obiect un conflict de muncă.

Aceștia solicită o majorare salarială de 60%, pentru a ajunge la același nivel de salarizare cu procurorii delegați la EPPO și care activează în birourile teritoriale ale Parchetului European din România. Reclamanții arată că deși muncesc mai mult decât cei delegați la EPPO, sunt remunerați sub nivelul acestora. În acest sens, ei cer ca majorarea să se producă retroactiv, începând cu anul 2021. Tribunalul Iași a respins, pe fond, acțiunea, însă procurorii nu s-au lăsat și au contestat la Curtea de Apel Iași.

În plin scandal legat de „reforma” pensiilor „speciale” ale magistraților, DNA – Serviciul Teritorial Iași se judecă cu DNA Structura Centrală și cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminărilor, solicitând salarii egale cu cele încasate de procurorii români delegați la Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi.

Acțiunea a fost formulată încă din data de 28 mai 2024, la Secția I-a Civilă a Tribunalului Iași, de către însăși procuroarea-șefă a DNA Iași, Cristina Chiriac, împreună cu șase procurori subordonați. Este vorba despre Alina Morari, Daniel Alin Coca, Irina Perjoiu, Ana Maria Luchian (Aionițoaie), Ionuț Narcis Mandache și Simon Rotundu.

În plângerea formulată și înaintată instanței de judecată, reclamanții, procurori DNA, solicită plata diferenței dintre salariile încasate de ei și cele achitate procurorilor EPPO delegați în România, începând cu data de 1 iunie 2021, dar și majorarea salariilor pentru viitor.

În aceeași acțiune, se precizează că procurorii Direcției Naționale Anticorupție au mai multe dosare de instrumentat decât procurorii delegați ai Parchetului European, lucrează și în cauze care au legătură cu interesele financiare ale Uniunii Europene, însă procurorii europeni delegați care activează în România primesc salarii cu aproximativ 60% mai mari decât cei de la DNA. Ca exemplu, se susține că un procuror DNA cu o vechime de 15-20 de ani încasează un salariu lunar net de 20.000 lei, în timp ce un procuror EPPO delegat în România încasează 32.000 de lei pe lună net.

Citește pe Antena3.ro Un preot din Italia a fost șocat când a văzut ce făceau doi tineri în biserică. A programat o slujbă de purificare

Tribunalul: Procurorii EPPO reprezintă o altă categorie de magistrați

Procesul pe fond a început în data de 6 noiembrie 2024 și s-a finalizat, după consumarea a nu mai puțin de 11 termene de judecată, la data de 26 iunie 2025, cu Hotărârea nr. 1530/2025, prin care instanța de fond a respins acțiunea celor de la DNA – Serviciul Teritorial Iași.

Tribunalul Iași a admis, astfel, mențiunile Direcției Naționale Anticorupție, structura centrală, conform cărora toți procurorii DNA sunt salarizați la fel de către statul român, dar și că procurorii delegați în cadrul Parchetului European (EPPO) reprezintă o altă categorie de magistrați, angajați ai Consiliului European și sunt salarizați de către acest for.

Judecătorii instanței de fond au mai reținut, de asemenea, Regulamentul Uniunii Europene în baza căruia a fost înființat Parchetul European ca fiind format dintr-un parchet central și din birouri teritoriale organizate în statele membre ale Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că procurorii delegați în cadrul acestor birouri naționale ale EPPO sunt subordonați direct Parchetului European și nu DNA din România.

Kovesi are o filială și patru birouri în România

Biroul Național EPPO România este condus de către procurorul Cătălin Laurențiu Borcoman și are înființate patru birouri teritoriale, la București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.

La București lucrează, prin delegare, 11 procurori proveniți majoritatea din DNA-ul condus, pe vremuri, de Laura Codruța Kovesi și aleși pe sprânceană de aceasta. Este vorba despre Ana Manuela Dana, Iulia Ioana Bilciu, Dana Cristina Bunea, Camelia Elena Grecu, Constantin Irina, Gabriela Stanciu, Jean Nicolae Unchșelu, Dragoș Andrei Păduraru, Alexandru Narcis Lăzărescu, Ioan Amariei și Cornel Andrei Iordache.

În ceea ce privește Biroul Teritorial EPPO Cluj-Napoca, aici activează trei procurori: Tudor Radian, Paul Teodor Leontica și Erika Renyi. La Biroul Teritorial al EPPO Timișoara activează, de asemenea, tot trei procurori delegați. Este vorba despre Lucian Claudiu Rus, despre Flavius Cristea și despre Lavinia Rus.

Cât despre Biroul Teritorial al EPPO Iași, adică municipiul unde funcționează și DNA Iași, a cărei conducere a dat în judecată DNA, și acesta are în componență trei procurori: Bogdan Florin Munteanu, Mihai Cătălin Popa și Violeta Hobincu-Acsinte.

Cum arată, concret, diferențele salariale

Ultimele declarații de avere, din care se poate afla ce salarii încasează de la EPPO acești trei procurori, sunt publicate în anul 2024, aferente anului fiscal 2023. Spre exemplu, Florin Bogdan Munteanu, care provine de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, mutat la DNA și în prezent procuror delegat la EPPO, a încasat, în anul fiscal 2023, de la Parchetul European un salariu anual de 71.091,35 de euro (5.924,28 de euro pe lună). Colegul său, Mihai Cătălin Paul, provenit de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, mutat la DIICOT și delegat la EPPO, a încasat de la Parchetul European în anul fiscal 2023 o leafă anuală de 75.653 de euro (6.304,42 de euro pe lună). Iar procuroarea Violeta Hobincu-Acsinte, provenită de la parchetele de pe lângă tribunalele Neamț și Galați, mutată a DIICOT și delegată la EPPO, a încasat în 2023 de la Parchetul European o leafă de 47.736 de euro pe an (3.978 de euro pe lună).

De cealaltă parte, tot în anul 2023, lefurile celor de la DNA Iași care au acționat în judecată instituția au fost mai mici. Șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, a încasat 25.371 de lei pe lună (5.177,9 euro). Procurorul Daniel Alin Coca a încasat o leafă de 20.444,92 de lei pe lună (4,172,4 euro). Procuroarea Alina Moraru a încasat în 2023 23.958,92 de lei pe lună (4.889,6 euro). Procuroarea Irina Perjoiu a încasat, în același an, o leafă de 20.201,3 lei pe lună (4.122,7 euro). Procuroarea Ana Maria Luchian a încasat, în aceeași perioadă, de la DNA o leafă lunară de 20.207,25 de euro (4.123,9 euro). Procurorul Ionuț Narcis Mandache a încasat în 2023 de la DNA o leafă lunară de 19.210 lei (3.920,4 euro), iar procurorul Simon Rotundu a încasat, tot în 2023, o leafă lunară de la DNA de 18.694,25 de lei (3.815,1 euro).

Apelul, declarat la finalul lunii octombrie

Acești șapte procurori de la DNA Iași, în frunte cu procuroarea-șefă Cristina Chiriac, nu s-au mulțumit cu modul în care Tribunalul Iași au soluționat fondul cauzei și au decis să formuleze apel. Calea de atac a fost transmisă în data de 17 octombrie 2025.

La data de 30 octombrie 2025, apelul a fost înregistrat pe rolul Secției de Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale de la Curtea de Apel Iași. Până în acest moment, nu a fost alocat un prim termen de judecată.