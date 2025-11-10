Firma afaceristului Fănel Bogos, arestat pentru instigare la șantaj, furnizoare de milioane către statul român. A livrat alimente inclusiv mai multor penitenciare

Valoarea acestor contracte, la care a participat, în calitate de furnizor, societatea SC Vanbet SRL Vaslui, se ridică la 85.692.560,8 lei cu tot cu TVA. Pe lista clienților afaceristului Fănel Bogos, reținut de către procurorii DNA și arestat preventiv pentru instigare la șantaj și trafic de influență în formă continuată, se numără importante spitale din țară, în principal din zona Moldovei, dar și din Capitală, dar, mai interesant, câteva penitenciare și spitale-penitenciar. Unitățile de detenție alimentate cu unt, carne de pui, ouă de găină, brânză, cașcaval, caș și lactate, precum și cu preparate din carne de porc de către compania lui Fănel Bogos sunt Penitenciarul Botoșani, Penitenciarul Spital Târgu Ocna, Penitenciarul Galați, Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bacău, Penitenciarul Vaslui, Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Iași și Penitenciarul Focșani.

Concret, în perioada 2019 – 2025, SC Vanbet SRL, cu sediul în Sălcioara, județul Vaslui, companie care, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), este deținută, în calitate de unic asociat de către omul de afaceri Fănel Bogos, a participat, în calitate de furnizor, împreună cu alte societăți de profil, la contracte scoase la licitație sau atribuite prin proceduri simplificate de selecție de oferte cu nu mai puțin decât 47 de entități ale statului român.

Acestea sunt Spitalul de Psihiatrie „Cronici Schitu” Greci, Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, Spitalul Clinic CF Craiova, Cantina de Ajutor Social Galați, Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie” din București, Penitenciarul Botoșani, Penitenciarul-Spital Târgu Ocna, Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, Penitenciarul Galați, Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bacău, Universitatea Dunărea de Jos, Penitenciarul Vaslui, Spitalul Clinic de Recuperare Iași sau MAPN – UM 02275 Bălțătești.

De asemenea, Vanbet SRL a livrat produse alimentare către Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Iași, Direcția de Asistență Socială din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, MAPN – UM 02534 Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași, Direcția de Asistență Socială Piatra Neamț, Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza-Vodă” Iași, Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman, MAPN – UM 02175 Constanța, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași, Spitalul Municipal de Urgență Roman, Spitalul Universitar de Urgență „Elias” București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Spitalul Municipal „Sfinții Doctori Cosma și Damian” Rădăuți, MAPN – UM 02417 Focșani, Creșa „Costache Negruzzi”, Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, Direcția de Asistență Socială Huși, Spitalul de Urgență „Sf. Pantelimon” Iași, Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca” din București, Penitenciarul Focșani, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București, Spitalul Județean de Urgență „Sfânta Chiriachi: Vaslui, Primăria Sectorului 2 din Capitală și MAPN – UM 02238 Chitila.

Cărneturi pentru Spitalul de Psihiatrie Socola

Spre exemplu, firma lui Bogos a fost contractată, la data de 24 iunie 2025, alături de alte patru societăți, să furnizeze carne și ficat de pasăre, respectiv ouă de găină, de către Spitalul de Psihiatrie „Cronici Schitu” Greci, pentru 375.434 de lei fără TVA. De asemenea, la data de 9 iunie 2025, SC Vanbet SRL a furnizat către Colegiul Național „Ion Minulescu” din Slatina, produse alimentare de 301.160 de lei fără TVA.

Spitalul Clinic CF Craiova a încheiat, la data de 28 mai 2025, cu această companie, în asociere cu alte cinci firme de profil, un contract în valoare de 158.698 de lei fără TVA, pentru livrarea de produse alimentare. În aceeași manieră, în 20 august 2021, această firmă, în asociere cu alte șase, a încheiat cu Cantina de Ajutor Social Galați, șapte acorduri-cadru pentru furnizarea de iaurt și produse lactate fermentate, ouă, produse lactate cu conținut ridicat de grăsime, pulpe de pui, pui grill, carne de pasăre și produse pe bază de carne de pasăre, în valoare de 1.1674.867,6 lei fără TVA.

Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași a încheiat, la 9 iulie 2021, cu o asociere din care a făcut parte și SC Vanbet SRL trei acorduri-cadru în valoare de 632.998,75 de lei fără TVA, pentru livrarea de salam de porc, parizer de porc și crenvurști de porc subțiri. Iar, la 23 noiembrie 2021, firma lui Fănel Bogos a fost contractată de aceeași unitate medicală pentru a livra iaurt, în valoare de 7.560 de lei fără TVA.

Iaurt natur și telemea maturată pentru deținuții din Galați

În ceea ce privește relația cu penitenciarele, la data de 3 mai 2021, SC Vanbet SRL a primit de la Penitenciarul Botoșani un contract în valoare de 150.070 de lei, pentru furnizarea de brânză de vaci.

La datele de 27 și 20 octombrie 2021, aceeași companie a fost contractată de către Penitenciarul-Spital Târgu Ocna, pentru furnizarea, în parteneriat cu alți ofertanți, de unt, brânză proaspătă, iaurt și brânză topită, în valoare totală de 68.352 de lei fără TVA.

În 28 aprilie 2022, atât singură, cât și în parteneriat cu alți furnizori, SC Vanbet SRL a parafat cu Penitenciarul Galați patru acorduri-cadru, în valoare de 319.700 de lei fără TVA, pentru a furniza brânză proaspătă de vacă, unt de masă, iaurt natur și brânză telemea maturată din lapte de vacă.

Alte șase acorduri-cadru au fost încheiate, la data de 30 iulie 2020, cu Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Bacău, cu o valoare totală de 223.771,67 de lei fără TVA, pentru livrarea de cârnați din carne de porc, parizer din carne de pasăre, iaurt, brânză de vaci, pulpe de pui și ouă de găină.

De asemenea, SC Vanbet SRL a mai participat, alături de alți doi distribuitori, la parafarea, în data de 10 ianuarie 2020, a două acorduri-cadru, în valoare de 89.513,7 lei fără TVA, pentru livrarea către Penitenciarul Vaslui de lapte de vacă semidegresat și de amelioratori pentru brânză proaspătă de vacă.

Și-a folosit toate instrumentele pentru a-l demite pe șeful DSVSA Vaslui

Săptămâna trecută, procurorii DNA Iași l-au reținut pe omul de afaceri Fănel Bogos, precizând că acesta administrează în fapt, prin intermediul unei societăți comerciale, mai multe ferme avicole pe raza județului Vaslui, unde s-ar fi înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare, ceea ce ar fi favorizat manifestarea unor agenți patogeni și boli în rândul efectivelor de păsări.

În acest context, în luna septembrie a anului trecut, la nivelul unei ferme ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză, pentru care Fănel Bogos ar fi întocmit și depus la DSVSA Vaslui un dosar de despăgubire pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor fără culpa societății, estimând că i se cuvine o sumă de aproximativ 13 milioane lei. Însă, pe fondul neregulilor identificate în fermă, DSVSA Vaslui ar fi dispus monitorizarea strictă a activităților de neutralizare a exemplarelor afectate (aproximativ 230.000 de păsări) și ar fi refuzat să aprobe dosarul de despăgubire.

„Astfel, fiindu-i afectate interesele financiare, inculpatul Bogos Fănel ar fi întreprins, cu sprijinul mai multor persoane și cercuri relaționale de influență, demersuri pentru a-l schimba din funcție pe directorul executiv al DSVSA Vaslui. În concret, conducerea ANSVSA ar fi trebuit ca, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, să efectueze următoarele demersuri: să anuleze măsurile legale dispuse de către funcționarii DSVSA Vaslui, privind neregulile constatate în cadrul fermelor controlate de către societatea administrată în fapt de inculpatul Bogos Fănel; să îl demită pe directorul executiv al DSVSA Vaslui și să numească o persoană în conducerea DSVSA Vaslui care să aprobe dosarele de despăgubire în valoare totală de aproximativ 3.000.000 de euro depuse de societatea respectivă”, se arată în actul de punere sub acuzare.

În același dosar, la finalul săptămânii trecute, a fost pusă în mișcare acțiunea penală, fiind dispusă măsura controlului judiciar pe numele președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Conform anchetatorilor, „în scopul facilitării obținerii pentru inculpatul Bogos Fănel a sumei de aproximativ 3.000.000 de euro de la DSVSA Vaslui, ca urmare a unui dosar de despăgubiri depus de societatea acestuia, începând cu luna februarie 2025 până în prezent, inculpatul Barbu Mihai și-ar fi exercitat influența și autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri a inculpatului Bogos Fănel cu înalți funcționari ai statului, cu directorul ANSVSA și cu diverși oameni politici și, totodată, ar fi exercitat presiuni asupra directorului ANSVSA. În același context, inculpatul Barbu Mihai i-ar fi promis inculpatului Bogos Fănel că îl va determina pe directorul DSVSA Vaslui să anuleze măsurile luate de către funcționarii din subordine privind neregulile constatate în cadrul fermelor deținute de societatea acestuia din urmă sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, că va face demersuri în vederea demiterii respectivei persoane din funcția de director”.

O jumătate de miliard de euro venituri în ultimii șase ani

Firma implicată atât în contractele cu statul, cât și în afacerea care i-a adus patronului său un dosar penal a înregistrat, în ultimii șase ani, cifre uriașe, conform bilanțurilor contabile.

Cifra de afaceri totală a acestei firme se ridică la 2.003.816.544 de lei, adică la 408.942.151,84 de euro (219.196.275 de lei în 2019, 233.057.843 de lei în 2020, 278.355.656 de lei în 2021, 397.721.701 lei în 2022, 445.042.650 de lei în 2023 și 430.442.419 lei în 2024).

Veniturile încasate de companie în aceeași perioadă au fost și mai mari, de 2.450.2438.102 lei, adică de 500.050.633,66 de euro (259.224.266 de lei în 2019, 296.646.022 de lei în 2020, 370.473.889 de lei în 2021, 499.575.448 de lei în 2022, 536.663.863 de lei în 2023 și 487.664.634 lei în 2024.

În același interval, societatea lui Bogos a cheltuit suma totală de 2.356.581.636 de lei, adică 480.935.027,76 de euro. Iar profitul net pe care l-a realizat acționarul unic al societății se ridică la 88.719,660 de ei, adică la 18.106.053,06 euro. Numai anul trecut, firma a generat un profit net de 20.180.106 lei.

