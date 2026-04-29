„Generalul negru” dă semne de faliment: Firma de „optimizări” a lui Florian Coldea a avut, în 2025, zero lei cifră de afaceri și a făcut 69 din venituri

Firma SC Strategic Sys SRL, implicată, potrivit procurorilor Direcției Naționale Anticorupție, în activitățile infracționale de „optimizare” în justiție a unor dosare în care erau vizați clienții racolați de asociații săi Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă, nu a avut, anul trecut, niciun leu cifră de afaceri. Iar încasările totale au fost de 69 de lei. Asta, în condițiile în care, potrivit bilanțului contabil din anul 2024, societatea producea peste 2,6 milioane de lei.

Concret, cifra de afaceri a firmei de consultanță SC Strategic Sys SRL a depus la Ministerul Finanțelor un bilanț contabil aferent anului fiscal 2025 din care rezultă că a înregistrat o cifră de afaceri în cuantum de zero lei. De asemenea, veniturile declarate ca fiind încasate, în total, anul trecut de către aceeași companie au fost în cuantum de 69 de lei. În schimb, societatea lui Florian Coldea a avut, tot anul trecut, cheltuieli înregistrate în contabilitate de 87.519 lei, iar, pentru prima dată de la fondarea lui SRL-ul cu pricina a generat pierderi, în cuantum net de 87.450 lei.

Din același bilanț pe anul 2025, mai rezultă că SC Strategic Sys SRL a transmis că a activat cu zero angajați. Este posibil, astfel, ca respectivele cheltuieli să fi fost ocazionate de plata asistenței juridice.

„Performanța” financiară a formei de consultanță a lui Florian Coldea, în 2025, contrastează profund cu cifrele din bilanțurile contabile aferente anilor anteriori. Spre exemplu, în 2024, SC Strategic Sys declara o cofă de afaceri de 2.621.256 lei, scăzută față de anul fiscal 2023, dinainte de punerea sub acuzare de către DNA atât a firmei, cât și a patronului, de 6.119.796 lei. În 2024, compania a declarat venituri totale de 2.621.373 de lei, în condițiile în care, în 2023, veniturile realizate se ridicau la 6.129.903 lei.

De asemenea, compania cheltuia, în 2024, 435.191 de lei (cu trei angajați declarați), iar în 2023 a cheltuit 393.256 lei (cu doi salariați). Dacă, în 2025, SC Strategic Sys SRL a ieșit pe pierdere, în 2024 realiza un profit net de 1.843.307 lei, față de 4.837.140 de lei, în anul 2023.

Reamintim că, la scurt timp după ce DNA a început urmărirea penală împotriva lui Florian Coldea și a companiei acestuia, SC Strategic Sys SRL, partenerul de afaceri al generalului, Dumitru Cocoru, a luat decizia să renunțe la calitatea de administrator atât al acestei firme, cât și al companiei SC Strategic Assets SRL, societăți la care Cocoru deține câte 50% din capitalul social. Decizia a fost luată în data de 12 iunie 2024, în condițiile în care ancheta DNA a fost declanșată în cursul lunii mai a aceluiași an.

Nici afacerile cu imobiliare nu i-au mers prea bine

În acest context este relevant de precizat că și cea de-a doua companie a lui Florian Coldea, SC Strategic Assets SRL, și-a depus, zilele trecute, bilanțul contabil pe anul 2025. Spre deosebire de firma anchetată și trimisă în judecată de către DNA, aceasta a realizat profit. Conform bilanțului contabil, SC Strategic Assets SRL a declarat, în 2025, o cifră de afaceri de 869.437 lei, venituri încasate totale de 869.437 lei, a făcut cheltuieli de 367.140 de lei și a realizat un profit net de 423.500 de lei.

SC Strategic Assets SRL este o societate care activează în domeniul imobiliar și, conform bilanțului aferent anului fiscal 2024, a avut o cifră de afaceri de 1.247.372 de lei (față de 2.056.458 lei în anul fiscal 2023), a avut venituri de 1.247.373 lei (față de 2.056.458 lei în 2023), a cheltuit 165.658 lei (față de 125.843 lei în 2023) și a înregistrat un profit net de 912.079 lei (față de 1.627.894 lei în 2023). Astfel, chiar dacă nu s-a aflat pe zero sau pe minus, evoluțiile financiare ale companiei, în 2025, față de anii anterior, sunt, de asemenea, semnificativ diminuate.

Strategic Sys SRL și Strategic Assets SRL, de care se ocupă Florian Coldea și care nu mai sunt administrate de Dumitru Cocoru, ele avându-l drept administrator pe un anume Orlando Cristinel Răduțu.

Atât SRL-ul, cât și patronul, acuzați de grup infracțional organizat

Generalul Florian Coldea a fost trimis în judecată, în vara anului trecut, împreună cu fostul său subaltern generalul Dumitru Dumbravă (decedat între timp) și de avocatul Doru Trăilă, pentru pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, câte două infracțiuni de trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități în formă continuată (autorat sau complicitate) și spălarea banilor. De asemenea, a mai fost trimis în judecată și omul de afaceri Dan Tocaci, pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de influență.

Din rechizitoriul întocmit de DNA, rezultă că, în perioada 2018-2020, cei trei, profitând de sistemul relațional și influența pe care ar fi dobândit-o ca urmare a exercitării funcțiilor anterior pensionării, au constituit un grup infracțional organizat, profilat pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice profesiei de avocat și spălarea banilor. Activitățile infracționale ar fi fost desfășurate până în anul 2024, potrivit unei scheme infracționale care presupunea, în principal, identificarea unor persoane fizice sau juridice ce întâmpinau probleme în diverse domenii, cărora li se promitea rezolvarea, prin influența pe care inculpații pretindeau că o aveau în domeniile respective sau a unor persoane care doreau să își asigure protecția unor persoane influente, dar și înființarea de către inculpați, foști militari, a unor societăți de consultanță, prin intermediul cărora, raportat la notorietatea de care se bucurau asociații/administratorii, pe de o parte, să atragă posibili clienți, iar, pe de altă parte, să creeze o aparență de legalitate a activității desfășurate.

În combinație au fost cooptate și case de avocatură sau avocați care să încheie contracte de asistență juridică cu persoanele interesate să cumpere influență, dar și societăți de investigații, prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda consultanță juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați, pentru ca, în baza colaborării și a consensului să obțină profituri prin mijloace ilicite.