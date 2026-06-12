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O nouă provocare a Moscovei: Medvedev publică un clip AI cu lideri occidentali în tocător

de Redacția Jurnalul    |    12 Iun 2026   •   11:24
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O nouă provocare a Moscovei: Medvedev publică un clip AI cu lideri occidentali în tocător
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Dmitri Medvedev a publicat un videoclip generat cu ajutorul inteligenței artificiale în care fotografii ale unor politicieni occidentali sunt introduse într-un tocător de documente.

Clipul distribuit pe rețelele sociale, a atras atenția presei internaționale și se înscrie în seria mesajelor provocatoare lansate în ultimii ani de Medvedev.

Reuters notează că oficialul rus a devenit în ultimii ani una dintre cele mai radicale voci ale Kremlinului, fiind cunoscut pentru comentariile sale dure și provocatoare la adresa Occidentului, NATO și Ucrainei.

Medvedev, considerat unul dintre cei mai duri oficiali ai Kremlinului, și-a construit în ultimii ani reputația prin declarații agresive la adresa Occidentului și prin mesaje provocatoare publicate frecvent pe rețelele sociale.

 

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: Dmitri Medvedev lideri occidentali tocator
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