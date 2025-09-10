Cele mai multe fraude cu dizabilități fictive sunt în București

După ce au fost verificate dosarele persoanelor care primesc ajutor pentru diferite grade de dizabilitate urmează ca primii chemați la comisiile medicale să fie cei cu dosare incomplete sau în care au fost descoperite nereguli. Dacă în cazul acestora se va dovedi că au fost beneficiari ai sprijinului acordat de stat pe bază de fraudă, se va trece la pasul următor: eliminarea lor de pe listele beneficiarilor și deschiderea anchetelor penale, pentru a se stabili vinovații. Celelalte persoane cu dizabilități vor fi reîncadrate în gradele de handicap, conform noilor norme stabilite de Ministerul Muncii. Proiectul de modificare legislativă care stabilește aceste criterii este în dezbatere publică.

Verificarea dosarelor de dizabilități a scos la lumină foarte multe abateri și nereguli, chiar fraude care pot fi dovedite direct, prin analiza documentelor. Printre fraudele şi neregulile constatate în sistemul de încadrare în grad de handicap ar fi neconcordanţe şi erori procedurale care au dus la încadrări făcute în baza unor anchete sociale ce intră în vădită contradicție cu documentele medicale atașate.

Cele mai multe dosare în care s-au descoperit fraude sunt în Bucureşti - peste un sfert din total. Ministrul Florin Manole a postat pe contul său de Facebook date privind perioada aprilie-iunie 2025, în care au fost reevaluate 2.083 de dosare ale persoanelor cu certificat de handicap din Capitală, rezultatul fiind că 554 dintre acestea - reprezentând 26,5% din total - au fost cu fraude şi nereguli.

„Am identificat probleme serioase în sistemul de încadrare în grad de handicap: dosare incomplete, documente falsificate, încadrări abuzive şi erori procedurale. Aceste nereguli afectează direct persoanele care chiar au nevoie de sprijin. De aceea, proiectul pe care l-am pus în transparenţă, privind încadrarea în grad de handicap, are un scop clar: să reducem fraudele şi să protejăm beneficiarii reali. Acest sistem trebuie să funcţioneze doar în favoarea lor. De aceea, îi asigur pe toţi că vor fi discuţii suficiente şi constructive, vor fi organizate consultări, în condiţii de transparenţă şi deschidere, pentru ca proiectul să răspundă cât mai exact nevoilor şi aşteptărilor beneficiarilor”, a scris Florin Manole pe pagina sa de Facebook.

Verificarea a pornit de la suspiciuni de fraudă

Verificările dosarelor de handicap și intenția declarată de ministrul Florin Manole de a restabili regulile de acordare a gradului de dizabilitate, înăsprind condițiile, a pornit de la o constatare a ministrului Muncii în legătură cu numărul mai mare de ajutoare de la stat pentru anumite zone ale României. De aici au pornit suspiciunile de fraudă, deoarece sunt unele regiuni cu un număr mult mai mare de persoane cu handicap decât altele, iar în aceleași zone există și un număr mare de asistați social.

În România sunt înregistrate circa 967.000 de persoane cu dizabilități, reprezentând circa 4,45% din populație. Peste 98% sunt în îngrijirea familiei sau neinstituţionalizate şi doar 1,68% sunt îngrijite în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi.

Cele mai multe cazuri se regăsesc în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi Nord-Vest. Statisticile arată că 43-44% din totalul persoanelor cu dizabilități sunt încadrate acum la handicap grav, iar cu handicap accentuat sunt 44-45%, doar 11-12% fiind cu handicap mediu şi uşor, în ultimii ani. Pe fondul creșterii cererii pentru instituționalizarea persoanelor cu handicap grav, numărul instituţiilor de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (publice și private) a crescut, doar în primele 3 luni ale anului 2025, de la 746 la 811, dintre care 661 sunt publice şi 150 private cu servicii contractate, cele mai multe fiind „rezidențiale”, care includ centre de îngrijire şi asistenţă (35,26%) cu 8.099 de beneficiari, locuinţe protejate (39,81%) cu 1.892 de beneficiari şi centre de abilitare şi reabilitare (19,15%) cu 4.218 beneficiari - aceştia reprezentând 87,69% din numărul total de 16.203 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale. Există și 12 centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică unde primesc îngrijire și asistență 1.452 de persoane cu dizabilități grave, reprezentând aproape 9% din total.

Încadrări nejustificate și abuzive

În urma verificării dosarelor s-au descoperit și multe încadrări nejustificate sau abuzive, în dosare care nu respectă criteriile de încadrare medico-psihosociale, încadrări pe diagnostice neconcludente, încadrări pentru anumite tipuri de boli care nu justificau gradul de handicap. Există deja o listă a dosarelor în care s-a descoperit falsificarea documentelor medicale, multe având parafe falsificate. Există un caz în care parafa falsificată indică eronat specialitatea „spihiatru”.

În alte dosare au fost raportate documente medicale sumare, limitate de diagnostic, fără confirmări prin investigaţii. Există numeroase suspiciuni de fals şi uz de fals pentru obţinerea certificatului, pentru care a fost sesizat Parchetul, pentru a se începe anchetele penale - așa cum ministrul Manole anunțase de la început.

În cazul multor dosare s-a constatat lipsa documentelor esenţiale: a cererii de evaluare complexă, documente de identitate, referate şi scrisori medicale, persoane care figurau cu decizii în sistemul informatic, dar nu exista niciun document fizic care să le susţină, dosare care nu respectau criteriile de încadrare şi/sau procedura. În legătură cu acestea, Ministerul Muncii ne-a comunicat anterior că persoanele în cauză vor fi chemate cu prioritate la comisiile de reevaluare, pentru a se stabili natura erorilor din dosare.

Proiectul de modificare a criteriilor e în dezbatere publică

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a lansat vineri procesul de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap prin modificarea şi completarea anexei la Ordinul 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

Conform unui comunicat al ministerului, scopul revizuirii criteriilor medico-psihosociale în vederea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu dizabilităţi este de a elimina, în primul rând, fraudele din sistemul de protecţie socială. În al doilea rând, reforma urmăreşte o protecţie mai mare a beneficiarilor.

Ministerul Muncii a informat că prin reaşezarea criteriilor, se doreşte eliminarea neconcordanţelor în procesul de evaluare, precum şi utilizarea mai eficientă a resurselor financiare din cadrul sistemului de protecţie.

Ajutor sporit pentru cei nedreptățiți

În cadrul acțiunii de verificare a tuturor dosarelor persoanelor cu dizabilități s-au descoperit și multe situații de stabilire greşită a tipului de handicap: persoane corect încadrate care nu au primit certificate permanente, deşi aveau acest drept. În cazul acestora, ministrul Muncii a anunțat, încă de la începutul acestei verificări, că vor primi drepturile legale toate acele persoane care până acum au fost nedreptățite.

Ministerul Muncii a anunțat că pentru a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilităţi se propune stabilirea termenului de valabilitate permanent de la prima evaluare pentru afecţiuni grave, pentru care acum se acordă termen de valabilitate 12 sau 24 luni: retardul mintal sever şi profund; tulburări de spectru autist după împlinirea vârstei de 26 ani; cecitatea absolută şi relativă; surdocecitatea; surdomutitate congenitală sau surditate bilaterală dobândită înainte de achiziţionarea limbajului; amputaţii; tumori hipofizare cu sechele oftalmologice şi neurologice grave; nanism hipofizar şi acondrodisplazia; poliartrită reumatoidă stadiul IV; spondilita anchilozantă forme grave; sdr. Prader Willi; afecţiuni osteoarticulare cu anchiloze şi tulburări severe, în afara resurselor terapeutice.

Pentru alte afecţiuni grave pentru care nu există o îmbunătăţire a stării de sănătate după acordarea termenului de valabilitate 12/24 luni se propune acordarea termenului de valabilitate permanent de la a doua evaluare.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD) va organiza dezbateri şi va prelua zi de zi toate întrebările „legitime şi de bună credinţă” care vor fi puse în această perioadă. Autoritatea face apel la populație să se adreseze direct acestei instituții, astfel încât să nu apară situații de dezinformare.

„Pentru a nu cădea în plasa dezinformărilor sau a denaturărilor voluntare sau involuntare care pot circula pe reţelele de socializare, îi îndrum pe toţi să adreseze întrebări acestei instituţii. Ea va pune la dispoziţie un call center şi o adresă de e-mail”, a transmis ministrul Muncii.

