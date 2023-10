Lăcomia murdărește România: 10.000 € câștig pe camionul de gunoi importat și aruncat pe câmp

Schema era una simplă - intermediarii - arădeanul Daniel Nicolae de la firma Aktive Trade Plus SRL și orădeanul Bogdan Macra, responsabil de mediu la Eco Energia Reciclaj SRL, erau cei care găseau marfa, în special din Italia, dar și din alte state ale Uniunii Europene. Câștigurile erau uriașe, având în vedere că prețul de procesare şi reciclare al deşeurilor din România este unul dintre cele mai mici din Uniunea Europeană. Câștigul - până la 10.000 de euro pentru un camion intrat în țară.

Oficial, aduceau materiale reciclabile, în realitate - deșeuri amestecate sau chiar gunoi menajer. Ba mai mult, firmele celor doi nu aveau utilajele necesare pentru reciclare. Firma din Oradea avea un depozit pe un câmp unde nici măcar nu exista curent electric. Anchetatorii au înregistrat o discuție între patronul firmei din Arad și o angajată de la Agenția pentru Protecția Mediului, speriată de ce a găsit în documentele depuse de acesta.

Angajată Agenția de Mediu Arad: „De unde aţi colectat codurile astea de deșeuri, hârtie, carton de materiale plastice şi de cauciuc pe codurile de 19? Cantităţile sunt foarte mari şi... în sistem n-am găsit pe nimeni să vă furnizeze aceste coduri şi cantităţi (…) nici măcar codurile de deşeuri nu le-aţi colectat de la generatori”.

Daniel Nicolae: Din extern le-am adus.

Angajată Agenția de Mediu Arad, indignată: Dar în autorizaţia de mediu nu aveţi aşa ceva trecut. Deci, nu (N.L. neinteligibil) absolut deloc autorizaţia de mediu. În cazul ăsta. Ştiţi, nu?”. „Păi, degeaba scrie… scrie că aveţi dreptul să aduceţi din afara ţării? Scrie treaba asta? Nu scrie nicăieri. Deci nu aveţi voie, îi trecut, regulamentul 1013 (...) În definitiv aţi depăşit capacitatea autorizaţiei de mediu pentru care sunteţi autorizat. Deci sunteţi autorizat la o capacitate de 500 de tone, dumneavoastră aţi colectat aproape de patru ori mai mult”.

Soluția găsită de patron - să-și cumpere de formă un tocător de hârtie și să țină câțiva baloți de deșeuri, pe post de decor, în cazul unor controale.

Intermediarii care aveau și firmele de reciclare, unde deșeurile nici nu mai ajungeau uneori, lucrau cu mai multe firme de transport. Foamea de bani era atât de mare, încât membrii grupării erau dispuși să aducă în țară orice, cu acte pe care ulterior le falsificau. Antoniu Guiaș, administrator al firmei de transport AUTOGRAMMAR PROIECT din Oradea și partener cu Macra, negocia cu un potențial client și îi explica: „deci dacă vrea pe plastic poți să-i zici că-i dăm de 4.000 de tone pe lună, 5.000 de tone!”, precizând apoi: „No, 10.000 de tone pe lună îi fac, zice Bogdan”.

Nu era nicio problemă să aducă inclusiv cauciucuri uzate pentru a fi arse în România, Guiaș susținând că își asumă să rezolve problema cu negrul de fum. Ioan Morar, patronul firmei de transport INTERTRANS GRAINS SRL Oradea, explica, într-o altă discuție, amploarea fenomenului: „Fac ce pot acuma! Încerc să îmi găsesc ceva mai… mai mult pe deșeuri, știi?! (...) Fac și sudul Italiei acuma! Aduc din Olanda… Pentru Terraplast aduc din Olanda… aduc din nordul Italiei pentru combinatele astea unde se arde! Aduc din toată Europa, știi?! Plastice… na… din astea reciclabile, știi?!”.

Anchetatorii au interceptat a doua zi o convorbire între patronii altor două firme de transport în care discutau despre concurența pe care o reprezintă pe piața transporturilor de deșeuri firma din Oradea, unul dintre afirmând: „E Intertrans-ul aici! Adriana aia (soția lui Ioan Morar, n.a) de la Oradea ! (…), „Aia s-a dus acolo și a zis, zice… că i-o… ă… le-o zis la ăia: eu nu-s în stare să le trec, numai ea e-n stare să le treacă marfa! Înțelegi ? (…) Și s-a dus la Tehnobeton și a zis, zice: În România numai eu îs în stare să trec marfa asta peste graniță!”.

Despre ce așa-zise materiale reciclabile era vorba, de fapt, au aflat anchetatorii din discuțiile șoferilor care le transportau. Revoltat de marfa pe care o transporta, un camionagiu se plângea unui coleg.

„Astea îs gunoaie, mă, bag p - - a în ele, mă. Băă, ăștia, să-mi bag p - - a în mă-sa, ar trebui chemată televiziunea când ajungi cu ele în vamă. Știi?! (...) Așa ar trebui făcut, trăsnească-i Dumnezeu de gunoieri, vin cu gunoaiele Europei să le bagi toate bine la noi în țară, băi. Bă, mie nu-mi plac treburile astea, mă, eu numa mă trăsnește. (....). Da jegoșii care îi lasă să intre în țară, știi?!”(...) „Daa, băă, toate firmele alea care zic că-s de reciclare, toate bine îs… îs implicați din Garda de Mediu, mă”, se plângea bărbatul.

Un alt șofer care venea cu un alt transport din Italia de deșeuri era și mai indignat: „De astea mai murdare cum se zice. F - - -i Dumnezeu că ne aduce tăte gunoaiele la noi în ţară. Bată-i Dumnezeu să îi bată! Ar trebui împuşcaţi ăştia, mă! Eu i-aş executa, crede-mă”.

Ioan Morar, patronul firmei de transport INTERTRANS GRAINS, unde lucrau șoferii revoltați, avea o cu totul altă viziune.

Anonim: Deci, voi numai gunoaie aduceți cu alea, mă?! Să-mi bag piciorul! Vai și amar de țara noastră! Îți dai seama… de astea aducem pe aicea!...

Ioan Morar: Da

Anonim: „Păi, tu îți dai seama, mă, ce am ajuns? Deci, țara… de rahat suntem” (...). Tu îmi spui că numai gunoaie aduci! Îți dai seama!”.

Ioan Morar: „Gunoaie, mă! Noi aducem de astea ce se bagă pe foc, mă, nebunule! Decât să îți bage pe foc pădurile, nu mai bine ardem căcaturi în (...)?! Ia gâdește-te logic! Tu cum vezi treaba? Cum e mai rentabil? Să bagi cartoane pe foc și folii și de astea sau să bage pădurile? Na! Cum e mai bine? Ia gândește-te mai bine!

Gunoaiele intrau în țară, de obicei, după ora 22.00 când în vămile pe unde se putea intra cu materiale reciclabile nu mai erau comisari ai Gărzii de Mediu, ci doar polițiști de frontieră. În 14 octombrie 2022, Ioan Morar a discutat cu Bogdan Macra despre transporturile care urmau să sosească.

Ioan Morar: „Vroiam să ştiu dacă rezolvăm o dată problemele astea nenorocite (…) Haideţi să găsim o soluţie ca să le trecem.

Bogdan Macra: Da, le poate trece după 12 noaptea. Am zis. Aşa am măsură de la Garda de Mediu, nu că nu vreau eu. Aşa mi s-o impus.

Când exista riscul ca în vamă să se verifice ce era în camion, șoferii erau îndemnați să dea șpagă. La unul dintre transporturi, care avea documente falsificate că transportă floarea soarelui, Adriana Morar i-a dat indicații clare șoferului: „Dacă e ceva, nu știu… Ai la tine ceva bani, dacă...? Să îi aruncăm ceva în față, ca să te lase… Dacă le trebuie ceva mai mult!”. Ulterior, când mașina a trecut de vamă și a fost oprită pe traseu de un echipaj de poliție, a fost indicată aceeași metodă: „Eventual încearcă dă-i un… dă-i un cincizeci de euro la ăla… la milițian! (…) Ai la tine bani?”

În timpul investigației, mai multe camioane încărcate cu gunoaie au fost întoarse din vamă, iar asta a provocat nemulțumirea liderilor grupării, care așteptau mai mult ca oamenii de rând intrarea României în spațiul Schengen. Era o oportunitate ca să-și dezvolte afacerile ilegale.

„Da, da. Acuma oricum de la întâi dacă se intră, dacă se intră în Schengen atunci nu mai avem treabă, că e ca şi de pe teritoriul României, nu mai e nicio problemă. E piaţa comună. (...) Păi, nu, nu, că oricum pe ăştia îi duce din vamă. Nu îi mai ţine acolo. Gata se termină”. „(…) deci tu poţi să iei din Schengen de unde vrei poţi să iei, nu mai e import”, a susținut Nicolae.

În alte cazuri, s-a invocat faptul că marfa din camioane era în tranzit prin România, gruparea bazându-se pe faptul că autoritățile nu au capacitatea de a face verificări încrucișate și de a vedea dacă deșeurile au părăsit țara. În realitate, majoritatea transporturilor au ajuns la firma Thermo Recycling din localitatea hunedoreană CHIȘCĂDAGA unde deșeurile erau arse și transformate în materie primă pentru combinatul de ciment, în curtea căruia își avea sediul firma. De altfel, într-o discuție, Antoniu Guiaș explica unui partener despre destinația transporturilor - „La Chișcădaga, da! Da’ avem acolo noi intrare!”, precizând: „La Thermo Recycling se mere!”. (Sursă: dosar DIICOT)

Șapte dintre cei care au coordonat această afacere de milioane de euro au fost arestați de Tribunalul Timiș, dar ancheta DIICOT este abia la început, pentru că procurorii antimafia vor să extindă ancheta și spre firmele din străinătate de unde proveneau gunoaiele.

Revoltat de marfa pe care o transporta, în 30.11.2022, ora 10.18, un șofer de la INTERTRANS GRAINS SRL Oradea a fost interceptat când discuta cu un coleg de-al său, căruia i-a spus:

„Astea îs gunoaie, mă, bag p - - a în ele, mă. Băă, ăștia, să-mi bag p - - a în mă-sa, ar trebui chemată televiziunea când ajungi cu ele în vamă. Știi?!(...) Așa ar trebui făcut, trăsnească-i Dumnezeu de gunoieri, vin cu gunoaiele Europei să le bagi toate bine la noi în țară, băi. Bă, mie nu-mi plac treburile astea, mă, eu numa mă trăsnește. (....). Da jegoșii care îi lasă să intre în țară, știi?!”(...) „Daa, băă, toate firmele alea care zic că-s de reciclare, toate bine îs… îs implicați din Garda de Mediu, mă”.

Un alt șofer de la Intertrans Grains SRL se plângea, în 6.06.2023 unui interlocutor:

„De astea mai murdare cum se zice. F - - -i Dumnezeu că ne aduce tăte gunoaiele la noi în ţară. Bată-i Dumnezeu să îi bată! Ar trebui împuşcaţi ăştia, mă! Eu i-aş executa, crede-mă, asta-i vrăjeală cu… măcar la Chișcădaga le ardea, făcea din ele, prăjea acolo sau ce dracu era. Dar ăștilalți ce dracu fac cu ea. (...) Ştiu că am dus la Urvind acolo la Oradea, dar şi aia e numa vrăjeală, cred că cu pavele face 0,1 la sută din gunoi ce se aduce, pavele”.

În 14.10.2022, la ora 15.02, Ioan Morar, patronul firmei Intertrans Grains SRL Oradea, a adus în discuţie situaţia transporturilor care urmau să sosească în ţară, spunându-i lui Macra Bogdan, de la firma Energia Reciclaj SRL din Oradea: „Vroiam să ştiu dacă rezolvăm o dată problemele astea nenorocite (…) Haideţi să găsim o soluţie ca să le trecem”, cel din urmă susţinând: „Da, le poate trece după 12 noaptea. Am zis. Aşa am măsură de la Garda de Mediu, nu că nu vreau eu. Aşa mi s-o impus”.