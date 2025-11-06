Firma acuzată în dosarul generalului MApN Cătălin Zisu, angajată de primăria lui Emil Boc să doboare și să toaleteze arborii din Cluj-Napoca

Firmele controlate de afaceristul Ion Olteanu, anchetat de DNA alături de generalul Cătălin Zisu în dosarul „Cimitirul Ghencea”, a fost angajată, la finalul lunii trecute, de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, să marcheze, să doboare și să taie arborii cu înălțimea de peste zece metri din zonele verzi și din cimitirele orașului condus de Emil Boc. Una dintre firmele care și-au adjudecat acest contract este, la rândul ei, anchetată în dosarul DNA. Afacerea a fost parafată la sfârșitul lunii octombrie, are o durată de doi ani și costă bugetul municipalității suma de 3.040.344,01 lei cu tot cu TVA.

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a informat, prin intermediul unui anunț de participare publicat, la data de 20 iunie 2025, pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), că intenționează să achiziționeze servicii de marcare și de doborâre a arborilor, de tăiere a arborilor cu înălțimi mai mari de 10 metri din zonele verzi și din cimitirele de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în sistem de alpinism utilitar, în zone fără acces al utilajelor.

Este vorba despre încheierea unui acord-cadru pentru o durată de doi ani, finanțat din fonduri bugetare. În vederea atribuirii afacerii, instituția condusă de edilul liberal Emil Boc a pus la bătaie un buget inițial de 2.835.800 de lei fără TVA, respectiv de 3.374.602 lei cu tot cu TVA.

Pentru perfectarea acordului-cadru, autoritatea contractantă a organizat o licitație deschisă, impunând drept criteriu de selecție prețul cel mai scăzut. La această licitație, conform anunțului de atribuire publicat, s-au înscris doar două oferte, ambele fiind declarate admisibile. Iar la data de 22 octombrie 2025, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a încheiat cu firmele SC Ro-Verde Landscaping SRL și SC Garden Center Grup SRL contractul nr. 814528/2025, la un preț final negociat de 2.512.681 de lei fără TVA, respectiv de 3.040.344,01 lei cu TVA inclusă (620.478,4 euro).

Vor să scape de arborii care nu mai au „valoare decorativă”

Din caietul de sarcini care a stat la baza acestei achiziții, aflăm faptul că, având în vedere că, la data scoaterii la „mezat” a afacerii, Serviciu Spații Verzi avea în administrare și întreținerea zonelor verzi, se impune asigurarea întreținerii arborilor existenți și menținerea lor în condiții de siguranță sau eliminarea celor ce pot prezenta pericol de cădere.

În documentația de atribuire se specifică faptul că doborârea și tăierea copacilor cu înălțimea mai mare de 10 metri se va executa numai la solicitarea Primăriei și numai în cazul în care arborii au ajuns la limita dezvoltării fiziologice și nu mai prezintă valoare decorativă, precum și în cazul în care, din diferite motive (calamități naturale sau pericol public), prezintă riscul prăbușirii și pericolul unor pagube materiale sau accidente umane.

Astfel, pe durata a doi ani, Primăria Municipiului Cluj-Napoca estimează că vor fi tăiați între 1.000 și 12.500 de arbori cu înălțimea mai mare de zece metri, la care vor fi executate și tăieri de corecție. În ceea ce privește toaletarea, în caietul de sarcini această operațiune va viza 200 de arbori cu diametrul cuprins între 15 și 20 de centimetri, 200 de arbori cu diametrul cuprins între 20 și 30 de centimetri, 1.200 de arbori cu diametrul cuprins între 30 și 40 de centimetri, 1.200 de arbori cu diametrul cuprins între 40 și 50 de centimetri, 800 de arbori cu diametrul cuprins între 50 și 60 de centimetru, 500 de arbori cu diametrul cuprins între 60 și 80 de centimetri și 500 de arbori cu diametrul de peste 80 de centimetri. În total, este vorba despre 5.200 de arbori.

Operațiune în formă continuată

Nu este pentru prima dată când primăria condusă de Emil Boc apelează la aceste două companii pentru a executa operațiuni de defrișare. La data de 4 mai 2025, instituția a încheiat tot cu SC Garden Center Grup SRL și cu Ro-Verde Landscaping SRL, un contract similar, dar în valoare de 1.611.878,6 lei fără TVA, respectiv de 1.918.135,42 de lei cu TVA inclusă. Mult mai mic, ca valoare, față de cel parafat luna trecută.

Și atunci, contractual a fost pe doi ani și a fost acordat tot prin licitație deschisă.

Anterior, la 28 septembrie 2020, Primăria Municipiului Cluj-Napoca a încheiat cu firma SC Nica Green Solutions SRL un alt acord-cadru, în valoare de 999.500 de lei fără TVA, respectiv de 1.189.405 lei cu TVA inclusă, având, de asemenea, ca obiect, doborâri și tăieri de corecție la arbori din zone verzi și cimitire de pe raza municipiului Cluj-Napoca, în sistem de alpinism utilitar.

Și atunci, contractul a avut o durată de 24 de luni. Interesant este că, în datele de 13 octombrie 2020, 19 noiembrie 2020, 14 iulie 2021, 14 octombrie 2021, 8 iunie 2022 și 22 septembrie 2022, municipalitatea a parafat cu respectiva societate contracte subsecvente a căror valoare însumată a fost de 1.275.150 de lei fără TVA, respectiv de 1.517.428,5 lei cu TVA inclusă, adică cu 328.023,5 lei cu tot cu TVA mai mare decât valoarea inițială a acordului-cadru.

Afacerea penală a Cimitirului Ghencea Militar

SC Garden Center Grup SRL, una dintre cele două firme care și-au adjudecat contractul parafat cu primăria lui Emil Boc la data de 22 octombrie 2025, este controlată de afaceristul Ion Olteanu și, împreună cu patronul, este implicată în celebrul dosar al DNA deschis împotriva generalului MApN Cătălin Zisu.

Reamintim că generalul-locotenent Cătălin Ștefăniță Zisu, comandantul UM 02574 București, este urmărit penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Colonelul în rezervă Lucian Amurăriței este inculpat pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals intelectual în formă continuată, uz de fals în formă continuată și participație improprie la abuz în serviciu cu consecințe deosebite în formă continuată.

În ceea ce-l privește pe omul de afaceri Ion Olteanu, administratorul SC Garden Center Grup SRL, acesta este acuzat de participație improprie la abuz în serviciu și uz de fals în formă continuată.

Procurorii susțin că, în perioada noiembrie 2022-decembrie 2023, generalul Zisu, cu ajutorul colonelului Amorăriței, ar fi atestat în mod necorespunzător realizarea executării lucrărilor pentru extinderea cimitirului militar în Cazarma 3430 București, „în condițiile în care doar o parte dintre acestea ar fi fost realizate în realitate, cauzându-se, astfel, un prejudiciu unității militare de 11.959.654 de lei”. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania SC Garden Center Grup SRL, firma care a derulat acest contract anchetat de Secția militară din DNA, este deținută, în calitate de unic asociat și administrator, de omul de afaceri Ion Olteanu.

În perioada 2019-2023, firma lui Ion Olteanu a primit de la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, șapte contracte în valoare totală de 50.636.010,32 de lei fără TVA, respectiv de 60.256.852,3 lei cu TVA inclusă, adică de 12.297.316,8 euro. Mai mult, și cea de-a doua firmă care va presta pentru primăria lui Emil Boc servicii de defrișare, SC Ro-Verde Landscaping SRL, îl are drept patron pe același Ion Olteanu. De data aceasta, capitalul social al firmei este împărțit cu Marius Cătălin Vișan.