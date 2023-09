Legea antialcool la CFR, amânată de 16 ori în Cameră

Legea penală pedepsește această faptă, ca infracțiune, cu până la 7 ani de închisoare, numai că, ce să vezi, nu există nicio măsură prevăzută de aceeași lege penală care să prevadă vreo pedeapsă pentru refuzul sau pentru sustragerea celor suspectați de la recoltarea probelor biologice. Un grup de parlamentari de la PSD încearcă să modifice legea, pentru ca această anomalie să dispară, însă proiectul, care a trecut, tacit, de Senat, în toamna anului 2021, nu a ajuns nici acum să fie votat și în plenul Camerei Deputaților, cu toate că toate instituțiile avizatoare, inclusiv Guvernul, sunt de acord cu adoptarea lui. De nu mai puțin de 16 ori, legea a fost înscrisă pe lista plenului și, tot de atâtea ori, a fost retrasă.

Vorbim despre proiectul de lege PLX 534/2021 privind modificarea unor dispoziții din Codul penal, inițiat de către deputatul PSD Nicoleta Matilda Goleac (FOTO) la mijlocul anului 2021. Potrivit acesteia, legislația privind siguranța mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată prezintă lacune care pun în pericol chiar scopul acesteia. „Deși legislația prevede sancțiuni aspre pentru personalul feroviar cu atribuții în siguranța circulației pe căile ferate aflat sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe psihoactive, nu există măsuri legale care să sancționeze angajatul care refuză recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, arată respectivul deputat.

În expunerea de motive, se precizează că, în ultimii ani, au fost numeroase cazuri în care angajați ai căilor ferate, aflați sub influența băuturilor alcoolice, au pus într-un real pericol siguranța circulației feroviare, dar, cu toate acestea, nu au putut fi trași la răspundere. Nicoleta Matilda Goleac amintește cazul din 30 decembrie 2022, când Poliția Transporturi Vâlcea s-a sesizat din oficiu cu privire la părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Un mecanic de locomotivă al GFR SA (companie privată) a anunțat la 112 că un impiegat de mișcare de la CFR SA, care se afla de serviciu la Stația Govora, era sub influența băuturilor alcoolice.

Actuala legislație nu prevede sancțiuni

Dosarul penal a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, iar polițiștii s-au dus la fața locului, cerând prezența șefului de stație, care are drept de control, pentru a efectua o testare alcoolscopică. Numai că respectivul impiegat de mișcare a refuzat testarea cu aparatul etilotest și recoltarea probelor biologice.

Acest lucru a fost posibil deoarece, în prezent, sancționarea personalului Căilor Ferate care pun în pericol siguranța traficului feroviar este reglementată de Codul penal în cuprinsul articolului 331, alineat 2, conform căruia „îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către un angajat având atribuții privind siguranța circulației pe calea ferată care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 grame per litru ori care se află sub influența unor substanțe psihoactive se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Numai că, spre deosebire de infracțiunile contra siguranței circulației pe drumurile publice, unde sunt incriminate refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, la infracțiunile contra siguranței circulației pe calea ferată nu există o asemenea prevedere sau echivalentă.

Incriminarea, propusă abia în 2021

Mai mult, refuzul sau sustragerea de la recoltarea de mostre biologice, în cazul angajatului cu atribuții privind siguranța circulației pe calea ferată nu este incriminată din punct de vedere penal de niciun alt text de lege. Practic, acest refuz de a fi verificat în timpul serviciului cu un dispozitiv alcooltest constituie doar o abatere disciplinară.

Spre comparație, legislația privind siguranța traficului aerian și maritime prevede sancțiuni, în cazul sustragerii de la recoltarea probelor biologice, de la 1 la 5 ani de închisoare sau chiar de la 2 la 7 ani de închisoare.

Astfel, proiectul de lege în discuție își propune să reglementeze, la articolul 331, alineat 3 Cod penal. Că „refuzul ori sustragerea angajaților cu atribuții privind siguranța circulației mijloacelor de transport, intervenție sau manevră pe calea ferată de a se supune prelevării de probe biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenței unor substanțe psihoactive se pedepsește cu închisoarea de la 1 la 5 ani”.

Deputații „dorm” cu această propunere în Plen, deși toate avizele sunt favorabile

Intrată în circuitul parlamentar imediat, legea a primit, la data de 13 iulie 2021, avizul favorabil din partea Consiliului Economic și Social, iar, la data de 1 septembrie 2021, aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ. Iar, în 18 octombrie 2021, a fost adoptată tacit de către Senat. Senatorii nici nu s-au obosit să îi acorde vreun vot.

Apoi, din 25 octombrie 2021, proiectul a ajuns la Camera Deputaților, care este for decizional. În 14 și 17 noiembrie 2021, proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia pentru Drepturile Omului și de Comisia pentru Transporturi, iar, în 29 martie 2022, Comisia Juridică a emis raportul de admitere, în care a fost aprobat un amendament de majorare a limitelor de pedeapsă, până la de la 2 la 7 ani. În 4 mai 2022, a sosit și punctul de vedere favorabil al Guvernului.

De atunci, legea a fost introdusă și scoasă de pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaților de nu mai puțin de 16 ori. Trebuia să fie dezbătută în 11 și 13 aprilie, apoi în 19 și 20 aprilie 2022. După care a urmat o pauză de un an, procesul fiind reluat pentru ședințele din 3-5 aprilie 2023, 11-12 aprilie 2023, 18-19 aprilie 2023, 24-25 aprilie 2023, 2-3 mai 2023, 8-10 mai 2023, 15-17 mai 2023, 22-23 mai 2023, 30-31 mai 2023, 6-7 iunie 2023, 12-14 iunie 2023, 19-20 iunie 2023, 26-28 iunie 2020 și 5 septembrie 2023, când, la fel, nu a fost adoptată sau picată.

Proiectul se află, din nou, introdus pe ordinea de zi a Plenului din 12-13 septembrie 2023, la poziția 47. Interesant este că inițiatoarei Nicoleta Matilda Goleac i s-au alăturat, cu semnături de susținere pe acest proiect, doar 22 de deputați, toți din grupul PSD, printre care se numără și deputatele PUSL Grațiela Gavrilescu și Steluța Cătăniciu.

