DNA forțează scoaterea lui Piedone din cursa pentru Primăria Capitalei

La închiderea ediției, Piedone se afla pentru a doua oară, în câteva ore, la sediul DNA, pentru a fi audiat. Întâmplător sau nu, punerea sub acuzare a lui Piedone are loc în contextul în care, odată cu alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României, funcția de primar general al Capitalei a devenit vacantă, Guvernul trebuie să organizeze, în cel mai scurt timp, alegeri locale parțiale la București, iar numele lui Cristian Popescu Piedone este unul cu maximă rezonanță pentru această viitoare competiție electorală. Nu este pentru prima dată când actualul președinte al ANPC este vânat de către instituțiile de forță. În 2022, el a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul „Colectiv”, însă 13 luni mai târziu, Înalta Curte l-a găsit nevinovat și a dispus punerea sa în libertate. Pentru aceasta, Piedone a primit despăgubiri din partea statului român de 100.000 de euro. Anul trecut, când îl contracandida pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei, ANI l-a declarat pe Piedone în conflict de interese, pe motiv că ar fi semnat o decizie de primar al Sectorului 5 prin care ginerele său ar fi fost numit într-o comisie a Consiliului Local. Anul acesta, odată cu preluarea șefiei ANPC, Piedone a deranjat mai multe interese, prin acțiunile pe care le-a derulat, fapt ce i-a adus critici chiar din partea lui Nicușor Dan. De altfel, președintele României Nicușor Dan chiar a criticat, recent, activitatea DNA, promițând „relansarea luptei împotriva corupției”.

Cristian Popescu Piedone, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost ridicat de la Constanța, ieri, de „mascați”, la cererea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție și condus cu escortă la București. Aici, au avut loc mai multe descinderi, atât la domiciliul lui Piedone din Bragadiru, județul Ilfov, cât și la biroul acestuia de la sediul central al ANPC. De asemenea, percheziții au mai avut loc și la hotelul din Constanța, de unde a fost ridicat Piedone, cât și la alte două locații de pe raza județului Prahova.

Conform unui anunț al DNA, „procurorii Secției de Combatere a Corupției efectuează cercetări într-o cauză penală vizând suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către funcționari publici și complici ai acestora”.

Concret, președintele ANPC are calitatea de suspect, fiind acuzat că ar fi furnizat informații care nu sunt destinate publicității patronului companiei hoteliere SC Internațional SA din Sinaia. Acest patron ar fi nimeni altul decât ex-președintele ASF, Dan Radu Rușanu, iar informația pe care Piedone i-ar fi furnizat-o se referă la faptul că urma să aibă loc un control pe care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor avea să-l facă la mai multe unități de cazare și restaurante de pe raza județelor Prahova și Brașov.

Conform unor surse judiciare, Cristian Popescu Piedone l-ar fi informat fie pe Rușanu, fie pe un reprezentant al companiei hoteliere ce trebuie să aibă în vedere pentru a trece cu bine peste acel control. Ulterior, președintele ANPC ar fi lăudat pe o rețea de socializare hotelul respectiv, pe motiv că oferă clienților servicii la standarde ridicate.

Tot „tacâmul”: „Umflat”, transportat, percheziționat și dat la TV

Cristian Popescu Piedone a fost ridicat, ieri, din complexul rezidențial DeSilva, din Mamaia Nord, unde se afla ca și coordonator al activității Comandamentului Litoral 2025. La perchezițiile efectuate acasă la Cristian Popescu Piedone nu a fost găsită și nici ridicat vreun mijloc de probă. După percheziții, Piedone a fost condus la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție, unde i-a fost adusă, oficial, calitatea de suspect, însă, la acel moment, împotriva sa nefiind luată nicio măsură preventivă.

Dan Radu Rușanu a reacționat public cu privire la această situație și a precizat că nu a fost avertizat niciodată că urma să fie verificat de ANPC și nici sfătuit ce trebuie să facă pentru a trece cu bine de un astfel de control. „În dimineața zilei de 7 martie 2025, au început controalele pe zona Văii Prahova, anunțate în presa centrală și pe rețelele de socializare. Societatea noastră și managerii societății nu au primit niciun fel de informații despre aceste controale dispuse, iar controalele ANPC, DSV, DSP etc. sunt frecvente în Sinaia”, a arătat acesta.

De asemenea, Cristian Popescu Piedone a precizat, la rândul său, că este, într-adevăr, prieten de an de zile cu Dan Radu Rușanu, dar că în niciun caz nu l-a informat pe acesta cu privire la controalele ANPC. „Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Cred că am deranjat extrem de mult, de la corporații, multe și multe altele. Voi demonstra prezumția mea de nevinovăție care există și trebuie să o duc la capăt. Dacă există vreo dovadă înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate. Dar nu există nicio dovadă”, a declarat președintele ANPC, care a adăugat că el nici măcar nu a avut calitatea de coordonator al acelei acțiuni a ANPC de pe Valea Prahovei.

Două convocări la Parchet, în aceeași zi

La închiderea ediției, Cristian Popescu Piedone fusese reconvocat la sediul Direcției Naționale Anticorupție, pentru a fi audiat și pentru a da declarații în fața procurorilor. În tot acest timp, avocatul său a rămas la sediul instituției, pentru a studia dosarul de urmărire penală.

SC Internațional SA, compania care deține hotelul din Sinaia, anunță, printr-un comunicat de presă, că a respins, în această primăvară, o solicitare transmisă de ANPC, de a oferi spre închiriere mai multe camere pentru această instituție, deoarece nu avea disponibile atâtea spații, redirecționând ANPC către alte unități de cazare din zonă.

Dan Radu Rușanu a precizat, ieri, că „atât curățenia, cât și calitatea sunt standard în hotelul nostru, recunoscut și apreciat de către toți clienții. Este problema domnului Piedone, curajul lui, că a încercat să controleze multinaționale. Nu sunt victimă, nu mă victimizez. Dumneavoastră nu ați constatat că Piedone a verificat multinaționale? A mai făcut cineva, în afară de el, asta? Nici măcar ANAF nu a făcut asta”.

Inamicul „reformiștilor”

Cristian Popescu Piedone a devenit „inamic public nr. 1” al zonei progresiste, inclusiv pentru o parte a presei, încă de la alegerile locale din vara anului 2024, când acesta a fost considerat principalul adversar politic al primarului, de la acel moment, Nicușor Dan. Atacurile la adresa lui Piedone au fost reluate la începutul anului în curs, mai exact din luna februarie, după ce a fost numit de către fostul premier, Marcel Ciolacu, la conducerea Autorității Naționale pentru protecția Consumatorilor. Imediat, activitatea acestuia a fost catalogată de către această zonă a presei drept abuzivă, deoarece erau operate controale-fulger, uneori chiar pe timp de noapte, controale inopinate, au fost acordate amenzi usturătoare și a fost dispusă suspendarea sau chiar închiderea activității față de unii operatori economici, iar pe lista celor sancționați aflându-se și companii multinaționale.

Prin aceste acțiuni, Cristian Popescu Piedone a intrat inclusiv sub „lupa” lui Nicușor Dan, pe vremea când acesta era încă primar general al Capitalei, care a acuzat public că este de părere că verificările pe care le face președintele ANPC sunt „un pic excesive”. „Nu te poți duce să înspăimânți un întreg sector de restaurante și nu poți alunga oamenii care stau la mese. Nu poți face spectacol cu afacerile oamenilor care fac investiții”, avertiza fostul primar general al Capitalei.

Nicușor Dan, despre o eventuală candidatură a lui Piedone la PMB: „Haideți să ajungem până acolo!”

Interesant este că Nicușor Dan se afla, la momentul acestor declarații, în precampania aferentă pentru alegerile prezidențiale și, întrebat fiind ce părere are dacă Piedone se gândește la o candidatură pentru Primăria Capitalei, în cazul în care Dan devine președintele României, acesta a replicat: „Nu știu. E un proces democratic. Dar haideți să ajungem până acolo”.

Nici replica lui Cristian Popescu Piedone nu s-a lăsat așteptată, acesta scriind, pe Facebook, adresându-i-se lui Nicușor Dan că „ești o loază mincinoasă de care mi-e scârbă ca de gândacii descoperiți prin dulapuri și frigidere. Un parazit care parazitează Bucureștiul!”.

O parte dintre lucrurile discutate atunci s-au împlinit, Nicușor Dan a fost ales în funcția de președinte al României, fapt ce a făcut ca postul de primar general al Capitalei să devină vacant. Motiv pentru care, la București, trebuie să fie organizate alegeri locale pentru funcția de primar general. Acest lucru ar trebui să se întâmple în această toamnă.

Cristian Popescu Piedone ar fi unul dintre pretendenții importanți pentru o astfel de candidatură, lucru știut și de adversarii său din „societatea civilă”. Mai ales, având în vedere faptul că unul dintre apropiații lui Nicușor Dan, fostul europarlamentar progresist Vlad Gheorghe, actualul președinte al partidului DREPT și sfătuitor al actualului președinte încă din timpul campaniei prezidențiale, ar fi fost deja avansat drept succesor al lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei.

La fel de interesant este că, săptămâna trecută, Nicușor Dan s-a arătat extrem de nemulțumit de activitatea parchetelor și, în special, de activitatea Direcției Naționale Anticorupție, iar în campania electorală el a promis, pe lângă faptul că TVA nu va fi majorat în mandatul lui la Cotroceni, și că va fi relansată lupta împotriva corupției. Coincidență sau nu, în contextul politic și economic complicat prin care trece România, această luptă anticorupție pare să se relanseze chiar cu Cristian Popescu Piedone.

Dosare făcute la momente-cheie. Și în trecut, astfel de acuzații au fost desființate de judecători

Nu este pentru prima dată când împotriva lui Cristian Popescu Piedone se deschid dosare la momente-cheie de importanță politică și electorală. Anul trecut, când candida împotriva lui Nicușor Dan pentru funcția de primar general al Capitalei, Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a acuzat pe Piedone de conflict de interese, pe motiv că ar fi semnat, ca primar al Sectorului 5, o decizie prin care ginerele său ar fi ajuns într-o comisie de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5.

Piedone a atacat în instanță acest raport al ANI, la data de 15 martie 2024. Procesul a început la data de 19 septembrie 2024, a avut opt termene de judecată și, coincidență sau nu, în 21 martie 2025, la scurt timp după ce a fost numit la conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Curtea de Apel București a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de către Cristian Popescu Piedone în contradictoriu cu Agenția Națională de Integritate.

Hotărârea Curții de Apel București nu este definitivă și a fost deja atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Atât Piedone, cât și Rușanu au fost achitați și despăgubiți de către stat

Totodată, este pentru a doua oară când DNA încearcă să-l „înfunde” pe Cristian Popescu Piedone. Reamintim că, în 15 martie 2025, Tribunalul București a obligat statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, la plata către Piedone a sumei de 100.000 de euro cu titlu de daune morale și a sumei de 290.285 de lei cu titlu de daune materiale, pentru faptul că acesta a fost încarcerat abuziv și ilegal în penitenciar, în dosarul „Colectiv”.

În 2022, Piedone a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, pe motiv că a semnat documentele de funcționare pentru Clubul Colectiv, „cu încălcarea normelor legale privitoare la securitatea la incendiu”.

12 luni mai târziu, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis calea extraordinară de atac formulată de Piedone, a rejudecat apelul și l-a găsit nevinovat, dispunând eliberarea sa imediată din penitenciar.

La fel de interesant este că și Dan Radu Rușanu (FOTO), patronul hotelului din Sinaia pe care Cristian Popescu Piedone l-ar fi anunțat cu privire la controlul ANPC, a fost hăituit de DNA și a fost achitat definitiv. Rușanu a pierdut și funcția de președinte al ASF, în 2014, fiind trimis în judecată pentru grup infracțional organizat, favorizarea făptuitorului și alte presupuse fapte, în dosarul în care a fost condamnat afaceristul Ilie Carabulea.

Dan Radu Rușanu a fost achitat de judecători pentru că „fapta nu există”, după ce a stat 7 luni în arest preventiv. Ca și Piedone, Dan Radu Rușanu a dat statul în judecată, iar, în 2021, a primit despăgubiri de 75.000 de lei pentru prejudiciul moral suferit, dar și salarii în cuantum de 310.000 de lei de la ASF, pentru perioada martie-septembrie 2024.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹