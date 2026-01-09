Aproape jumătate dintre europeni vor un nou loc de muncă în 2026, dar se simt nepregătiți

Anul 2026 debutează cu planuri ambițioase pentru angajații din Europa. Aproape jumătate dintre ei afirmă că își vor căuta un nou loc de muncă. Totuși, realitatea este un pic diferită. Potrivit unei cercetări recente, peste 75% dintre cei care vor să facă acest pas consideră că nu sunt pregătiți pentru procesul de recrutare. Se întâmplă într-un context profesional tot mai competitiv și influențat de avansul inteligenței artificiale, scrie Euronews.

În medie, 47% dintre participanții din principalele economii europene au planuri de a-și schimba locul de muncă în 2026. Marea Britanie iese în evidență, cu peste jumătate dintre angajați hotărâți să facă o mutare, fiind singura țară peste media globală.

Deși dorința de schimbare este vizibilă, aproape patru din cinci angajați europeni recunosc că nu se simt pregătiți pentru un nou job. Suedia conduce clasamentul nesiguranței, cu 83% dintre respondenți exprimându-și îndoiala.

Niveluri similare de anxietate profesională se regăsesc în Franța, Marea Britanie și Germania. Spania este singura țară unde procentul celor nepregătiți este mai mic, dar rămâne considerabil – aproximativ două treimi.

Problemele nu apar doar din partea candidaților. Circa 66% dintre recrutorii din Europa afirmă că, în ultimul an, a devenit mai dificil să găsească persoane cu competențele necesare. Această discrepanță între cerere și ofertă amplifică competiția. De asemenea, pune presiune atât pe angajatori, cât și pe cei care caută un job.

Analiza tendințelor din ultimii ani arată o creștere accelerată a rolurilor din domeniul AI. Funcții precum AI Engineer sau Head of AI se regăsesc constant în topul celor mai dinamice poziții din economiile europene majore.

Există și diferențe la nivel național: în Marea Britanie se remarcă cererea pentru lectori universitari iar în Spania pentru analiști de logistică. Alte țări pun accent pe domenii legate de sănătate și mediu.

Specialiștii atrag atenția că ritmul alert al inovațiilor tehnologice – în special în zona inteligenței artificiale – transformă modul în care oamenii lucrează, sunt angajați și își caută joburi. Nesiguranța resimțită de mulți angajați reflectă nu doar lipsa de pregătire individuală, ci și schimbările profunde ale pieței muncii.

Europa pășește în 2026 cu o forță de muncă motivată să evolueze, dar marcată de incertitudine. În timp ce angajații se simt depășiți de noile cerințe, companiile se confruntă cu un deficit de competențe. Adaptarea rapidă – în special în domeniul digital și al inteligenței artificiale – pare a fi cheia pentru a reduce acest decalaj într-o piață în plină transformare.

(sursa: Mediafax)