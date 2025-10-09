Culmea tupeului. ONG-ul lui Băsescu și-a „tras” site în care afirmă că promovează anticorupția și consolidarea statului de drept

Traian Băsescu, dovedit în mod definitiv turnător la Securitate, prin decizie a Înaltei Curți, își consolidează poziția de ONG-ist, prin intermediul Fundației Azimut pe care a înființat-o în anul 2023. Organizația și-a înregistrat, în această vară, o pagină de internet în care „Petrov” figurează ca președinte al Consiliului Director. Site-ul susține că fundația promovează, printre altele, lupta împotriva corupției și… consolidarea statului de drept. În ultimele două luni, ONG-ul ar fi organizat trei evenimente, dintre care o „vizită educațională” la Parlamentul European, un seminar cu tema rolului SUA și al UE în Republica Moldova, precum și dezbatere cu privire la rolul României în NATO.

Turnătorul dovedit la Securitate „Petrov”, pe numele său real Traian Băsescu, fost președinte al României timp de două mandate și proaspăt beneficiar al unei a doua locuințe de protocol de la stat, ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale prin care a fost invalidată prevederea legală conform căreia colaboratorii și lucrătorii dovediți ai Securității ca poliție politică nu mai pot beneficia de privilegiile puse la dispoziție foștilor șefi de stat, a reînviat politic.

Anul trecut, „Jurnalul” a dezvăluit, în exclusivitate, că Traian Băsescu și-a înființat un ONG, denumit „Fundația Azimut”, însă, abia recent, activitatea acestei fundații a devenit mai explicită. Concret, organizația și-a înființat o pagină de internet. Domeniul web „fundatia-azimut.ro” a fost înregistrată la Rotld în data de 15 iunie 2024 și are valabilitatea până în data de 13 iulie 2035. Proprietarul domeniului este chiar Fundația Azimut, conform datelor oficiale.

Potrivit acestui site, „Fundația Azimut își asumă rolul de promotor al informării corecte, al dialogului deschis și al implicării civice în societatea românească”. „Analizăm și facilităm dezbateri pe teme de interes național și internațional, cu accent pe relația cu Uniunea Europeană, cu NATO și cu Republica Moldova”, se arată în descrierea ONG-ului lui „Petrov”.

Detalii halucinante pe portalul de prezentare

Tupeul lui Traian Băsescu se dovedește a fi unul maxim, deoarece, pe domeniul politicii interne, se menționează faptul că fundația susține că membrii ei, în esență fondatorul – deoarece Băsescu este singura persoană semnalată în subrubrica „Echipă” -, „promovează dezbateri asupra transparenței, combaterii corupției și alinierii la standardele europene”.

Conform acestui site, fundația lui Traian Băsescu a organizat, anul trecut, peste 50 de evenimente și dezbateri, are colaborări cu peste 30 de instituții și organizații din România, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, NATO și Republica Moldova și derulează proiecte comune transfrontaliere cu Republica Moldova.

La fel de halucinant este faptul că portalul mai precizează că ONG-ul patronat de Traian Băsescu are ca obiective „consolidarea statului de drept”, „promovarea dialogului euro-atlantic” și „educația civică și incluziunea”. Băsescu figurează în descrierea organizației ca fiind președintele Consiliului Director al Fundației Azimut.

Se mai menționează, de asemenea, că ONG-ul a organizat, în luna iunie a anului 2024, o Conferința inaugurală a Fundației Azimut, eveniment la care au participat 85 de persoane. În luna august a anului 2025, fundația lui Băsescu arată că a organizat o „vizită educațională la Parlamentul European”, eveniment la care au participat 21 de persoane, precum și un „seminar educațional, cu tema «Rolul Statelor Unite ale Americii și al Uniunii Europene pentru Moldova»”, eveniment la care au participat 29 de persoane. Luna trecută, aceeași fundație susține că a organizat o „dezbatere cu tema «România și prioritățile securității în NATO»”, la care au participat 98 de persoane.

Profituri de 90%

„Jurnalul” a dezvăluit, în primăvara anului trecut, că povestea ONG-istă a lui Băsescu începe la data de 16 mai 2023, la Judecătoria Sectorului 1 din București, unde a fost înregistrat dosarul nr. 24150/299/2023, înscris pe rolul Secției a II-a Civilă, având ca obiect „acordare personalitate juridică”. Petentul se numește Fundația Azimut, iar primul termen de judecată a fost luat în discuția instanței, în camera de consiliu, la data de 16 iunie 2023, când judecătorul a amânat pronunțarea.

Al doilea și ultimul termen de judecată a avut loc la data de 19 iunie 2023, când Judecătoria Sectorului 1 a admis cererea formulată și, prin încheiere, a acordat personalitate juridică Fundației Azimut, cu sediul în București, Sectorul 1.

Din documentele înființării acestei entități, rezultă că, inițial, sediul Fundației Azimut a fost înregistrat într-un apartament din Bulevardul Decebal, la numărul 8, foarte aproape de o adresă unde fata cea mică a lui Traian Băsescu, Elena Băsescu, a avut, tot inițial, sediul social al firmei sale de comerț online cu haine pentru mămici și copii. Tot acolo ființa și sediul companiei de consultanță înființată de fostul general SRI Dumitru Dumbravă.

Conform bilanțurilor fiscale depuse, la Ministerul Finanțelor, de către Fundația Azimut, ONG-ul lui „Petrov” a încasat, de la înființarea lui, venituri totale de 87.187 de lei (53.978 de lei în anul fiscal 2023 și 33.209 lei în anul fiscal 2024), a cheltuit în total suma de 8.863 lei (109 lei în anul fiscal 2023 și 8.754 lei în anul fiscal 2024) și a realizat un excedent financiar de 78.324 de lei (53.869 lei în anul fiscal 2023, respectiv 24.455 lei în anul fiscal 2024).

Băsescu, lovit de greva magistraților în planul de a-și revendica privilegiile de la stat

Reamintim că judecătorii CCR au declarat, recent, ca fiind neconstituțională prevederea legală care excludea de la acordarea beneficiilor aferente foștilor șefi ai statului român personelor care au fost dovedite, prin hotărâre judecătorească definitivă, ca fiind colaboratori sau lucrători ai Securității. Băsescu se află într-o asemenea situație, prin decizie definitivă a ÎCCJ, decizie în baza căreia, în februarie 2022, a rămas fără vila de protocol din Gogol, fără paza SPP și fără pensia specială de fost președinte al României. CCR a admis excepția de neconstituționalitate în procesul pe care Băsescu l-a intentat SPP. Odată pronunțată această decizie a CCR, procesul urma să fie reluat chiar ieri, la Curtea de Apel București, însă „Petrov” este lovit de greva judecătorilor generată de intenția Guvernului de a umbla la pensiile magistraților.

Astfel, Dosarul 3570/2/2022 în care Băsescu a dat în judecată SPP și a cerut anularea notificării din 28 martie 2022 a avut ultimul termen la 31 mai 2023, când Curtea de Apel București a sesizat CCR cu excepția de neconstituționalitate a Legii 243/2021 și prin care a admis cererea de suspendare a judecății până la soluționarea de către CCR a acestei excepții. Pentru că CCR a soluționat dosarul, Curtea de Apel București a dispus reluarea procesului pentru ziua de ieri, 8 octombrie 2025. Numai că, ieri, instanța a dispus din nou suspendarea cauzei, în baza Hotărârii nr. 2 din 26 august 2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curții de Apel București, când s-a luat decizia ca, începând cu 27 august, să protesteze prin suspendarea cauzelor până la retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Astăzi, 9 octombrie 2025, a fost stabilită, tot la Curtea de Apel București, reînceperea judecății și în procesul suspendat, de asemenea pe motiv de contestare la CCR, în care Băsescu a dat în judecată RA-APPS. Contestația de la CCR nu a fost, însă, soluționată până în prezent.