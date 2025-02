Opoziția suveranistă a candidat și s-a ales în Parlament, cu toată familia. Soț-soție, surori și concubini

Liderul grupului parlamentar al AUR din Camera Deputaților, Marian Enache, s-a ales în Parlament în circumscripția electorală 42 București. Soția sa, Diana Enache, s-a ales deputat de AUR în circumscripția electorală nr. 4 Bacău. Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a fost aleasă în Camera Deputaților, candidând în circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara. Sora acesteia, Bianca Eugenia Gavrilă, s-a ales, tot la Camera Deputaților și tot pe listele POT, în circumscripția electorală nr. 1 Alba. Iar concubinul președintei POT, Cristian Alexandru Popa, s-a ales, pe listele POT, la Camera Deputaților, în circumscripția electorală nr. 8 Brașov. La același partid, tot la Camera Deputaților, s-a ales Monica Ionescu, în circumscripția Neamț. Soțul acesteia, Radu Mihail Ionescu, s-a ales, tot pe listele POT, la Camera Deputaților, dar în circumscripția Bacău.

Prima familie care a candidat și care s-a ales la scrutinul electoral legislativ din data de 1 decembrie 2024 se regăsește la AUR. Este vorba despre Mihai Adrian Enache (soț), fostul candidat al partidului condus de George Simion la alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei din data de 9 iunie 2024, și despre Diana Enache (soția).

Mihai Enache a candidat pentru Camera Deputaților, pe listele AUR, în circumscripția electorală nr. 42 București. Soția sa, Diana Enache, a candidat tot pentru Camera Deputaților, tot pe listele AUR, în circumscripția electorală nr. 4 Bacău. Ambii au fost aleși în funcția de deputat.

În prezent, Marian Enache este liderul grupului parlamentar al partidului AUR din Camera Deputaților, în timp ce soția sa, Diana Enache, este membră a aceluiași grup parlamentar condus de soț.

El, salariu de la partid, ea, angajată la Parlament, anterior alegerilor

Conform declarațiilor de avere pe care soții Enache le-au completat și depus în data de 20 ianuarie 2025, aceștia dețin două terenuri intravilane, dintre care unul în localitatea Bucșani, județul Dâmbovița, cu suprafața de 2.500 de metri pătrați, achiziționat, în baza unui contract de vânzare-cumpărare, în anul 2009, iar al doilea în București, cu suprafața de 9 metri pătrați cumpărat în anul 2024. Soții Enache mai declară că au în proprietate o casă de locuit în Bucșani, Dâmbovița, cu suprafața de 97 de metri pătrați, cumpărată în anul 2009, la care se adaugă un apartament în București, cu suprafața de 80 de metri pătrați, cumpărat în anul 2024.

În ambele declarații de avere mai este menționată proprietatea unui autoturism marca Skoda Octavia, fabricat în anul 2015, precum și economii în conturi și depozite bancare în cuantum total de 4.900 de euro și de 14.780 de lei. De asemenea, soții Enache declară împrumuturi acordate în nume personal, în sumă de 125.000 de lei către SC Patrie și Artă SRL și de 6.600 de lei către SC Design and Build Corporation SRL.

În documentul citat, sunt menționate trei datorii către trei persoane fizice, contractate în 2024 și cu scadență în 2025, în valoare de 10.000 de euro, 100.000 de lei și încă 100.000 de lei, la care se adaugă un credit la BRD, contractat în anul 2024, cu scadență în anul 2054, de 593.526 de lei.

Marian și Diana Enache arată că au încasat, anul trecut, un dar de botez de 112.500 de lei. De asemenea, Marian Enache a încasat, în anul fiscal 2024, de la AUR, un salariu de 165.307 lei, iar ca deputat a câștigat 3.000 de lei. Soția sa a lucrat, în 2024, la Camera Deputaților, de unde a încasat un salariu de 53.057 de lei pe an, după care, devenind deputat, a fost remunerată, în luna decembrie, cu 2.770 de lei.

Surorile Gavrilă și iubitul șefei de partid

De la AUR, ne mutăm la Partidul Oamenilor Tineri, unde președinta partidului s-a ales în Parlament alături de sora sa și de concubinul său. Anamaria Gavrilă, lidera POT, este și lidera grupului parlamentar al POT din Camera Deputaților, fiind aleasă în circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara. Este membră în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, în Comisia pentru afaceri europene și în Comisia parlamentară specială pentru controlul activității SIE.

Sora sa, Bianca Eugenia Gavrilă, a fost, la rândul ei, aleasă pe listele POT, ca deputată, în circumscripția electorală nr. 1 Alba. Este membră în Comisia pentru politică externă și are calitatea de secretar general al Partidului Oamenilor Tineri.

Cristian Alexandru Popa este concubinul Anamariei Gavrilă și a fost, de asemenea, ales deputat POT în circumscripția electorală nr. 8 Brașov. El a fost membru-secretar până luna aceasta în Comisia pentru Tineret și Sport.

Cum arată declarațiile lor de avere

În declarația de avere a Anamariei Gavrilă sunt menționate mai multe terenuri agricole și intravilane, dobândite prin donație și contracte de vânzare cumpărare, în perioada 2021 - 2024, pe raza localităților Deva și Bârsău, județul Hunedoara, cu suprafața totală de 18.902 metri pătrați, la care se adaugă două apartamente la Deva și o casă, cu suprafața de 563 de metri pătrați. Șefa POT conduce un autoturism Hyundai Kona Electric fabricat în 2021, are economii de 100.480 de euro și 27.280 de lei în conturi și depozite bancare, a acordat împrumuturi în nume personal de 12.000 de euro, are datorii la bănci de 18.205 euro, iar în ultimul an fiscal a fost remunerată ca deputat.

Sora sa, Bianca Eugenia Gavrilă, declară proprietatea unui apartament de 74 de metri pătrați, deținut cu Anamaria Gavrilă, din 2001, la Deva, și a unui autoturism Kia, fabricat în 2016. Ca venituri în ultimul an fiscal, arată că a încasat un salariu de 29.548 de euro. Soțul acesteia, Caroly Erdely, a lucrat tot la o firmă din Spania, de unde, anul trecut, a încasat o leafă de 32.665 de euro.

Concubinul Cristian Alexandru Popa nu are nimic în declarația sa de avere, nici măcar mențiuni cu privire la veniturile realizate în ultimul an fiscal. În schimb, în declarația de interese, acesta notează că deține părți sociale, în cuantum total de 1.200 de lei, în cadrul companiilor SC Sushi YA B C 31 SRL, SC Sushi YA Isai SRL, SC Sushi YA Food SRL, SC Sushi YA Sunrise SRL, SC Majestic Incorporated Group SRL și SC Sushi YA International SRL, toate cu sediul în Săcele, județul Brașov.

Soții Ionescu, de la POT. Unul - la Neamț, celălalt - la Bacău

O altă familie care populează grupul parlamentar al POT de la Camera Deputaților, dar care deține două funcții de vicepreședinte al acestui grup, este familia Ionescu. Mai exact, este vorba despre proaspăta deputată Monica Ionescu, aleasă în circumscripția electorală Neamț, și despre proaspătul deputat Radu Mihail Ionescu, ales în circumscripția electorală Bacău. Cei doi sunt avocați. În ambele declarații de avere depuse de cei doi se precizează proprietatea a cinci terenuri, dintre care două agricole, unul forestier și două intravilane, cu suprafața totală de 301.050 de metri pătrați, dar și a unei case de locuit în Ilfov, deținută în devălmășie, cu suprafața de 200 de metri pătrați.

La capitolul venituri realizate în anul fiscal anterior completării declarației, ambii soți arată că au realizat venituri din avocatură, „potrivit fișei fiscale”.