Factura la electricitate a Casei Poporului, cât pentru 4.200 de locuințe obișnuite

22.112.408 lei cu TVA este prețul pe care Camera Deputaților îl va plăti pentru furnizarea de energie electrică în anul 2026, de la 1 ianuarie, până la 31 decembrie. Este vorba despre un consum estimat de 14.400.000 KW oră. În 2025, pentru o cantitate de 14.600.000 KW oră, aceeași instituție a încheiat un contract de furnizare de energie electrică pentru care a plătit 15 milioane de lei. Practic, în 2026, Parlamentul va achita facturi lunare în valoare de 376.000 de euro, față de facturile lunare de 255.000 de euro achitate în anul 2025.

Camera Deputaților a publicat, la data de 7 octombrie 2025, în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia face cunoscut faptul că intenționează să încheie un contract având ca obiect furnizarea de energie electrică, pentru perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026, pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului Palatului Parlamentului, inclusiv a parcajului subteran aferent clădirii respective.

Bugetul alocat în acest sens este de 18.274.717,36 de lei fără TVA, respectiv de 22.112.408 lei cu tot cu TVA, adică 4.512.736,33 de euro. Acest lucru înseamnă că Parlamentul își propune ca, lunar, în anul 2006, să cheltuiască pentru curentul electric consumat 376.061,36 de euro (1.842.700,7 lei cu tot cu TVA).

Conform documentației de atribuire, furnizarea energiei electrice asigură funcționarea tuturor instalațiilor, echipamentelor pentru desfășurarea în condiții optime a activităților legislative, a activității serviciilor Camerei Deputaților și ale Senatului, a altor instituții rezidente în Palatul Parlamentului (Curtea Constituțională a României, Consiliul Legislativ, IGPR – Centrul de Cooperare Polițienească Internațională sau chiar Guvernul României) și a evenimentelor interne și internaționale care sunt organizate în această clădire.

Contract extra achiziției pe care ar trebui să o finalizeze ONAC

Cantitatea curentului electric estimată a fi consumată de Parlamentul României, pentru perioada 1 ianuarie 2026, ora 0.00 – 31 decembrie 2026, ora 24.00 este de 14.400 MW oră, profilat pe Joasă Tensiune. Adică de 1.200 de MW oră în fiecare lună.

În aceste condiții, conform datelor statistice, consumul mediu lunar de curent electric pentru o locuință obișnuită din România este de 280 KW oră. 1.200.000 de KW oră, pe care Parlamentul estimează să o consume în fiecare lună, echivalează cu cantitatea de energie electrică medie consumată de 4.286 de locuințe din România.

În anunțul de participare publicat, Camera Deputaților menționează că furnizarea de energie electrică este condiționată de data încheierii unui acord-cadru de către ONAC (Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate), urmare a derulării achiziției centralizate de energie electrică. „În vederea respectării prevederilor articolului 11 alineat 1, litera «b» din HG nr. 395.2016, prezentul acord-cadru încetează de drept la intrarea în efectivitate a primului contract subsecvent care se va încheia între Camera Deputaților și furnizorul de energie electrică desemnat de către ONAC, în baza acordului-cadru centralizat, cu o notificare prealabilă. (…) Având în vedere comunicatul privind achiziția centralizată de energie electrică nr. 2694 din 12 iulie 2025, emis de ONAC, prin care se comunică faptul că toți utilizatorii care au transmis necesitățile vor încheia contracte subsecvente începând cu data de 1 mai 2025, până la această dată există dreptul de a se încheia propriile contracte de achiziție publică, în afara acordului-cadru”, precizează reprezentanții Camerei Deputaților.

Pentru aceeași cantitate, anul acesta prețul a fost cu 121.000 de euro pe lună mai ieftin

Astfel, Camera Deputaților a anunțat că urmează să organizeze o licitație deschisă, în vederea contractării de energie electrică până la finalul anului viitor, impunând ca și criteriu de atribuire cel mai bun raport calitate-preț.

Prețul ofertei va cântări 80% din evaluare, iar ponderea energiei din surse regenerabile din calculul mixului energetic al furnizorului și din cadrul energiei furnizate consumatorilor va cântări 20% din evaluarea autorității contractante.

Achiziția este asigurată din fonduri de la bugetul de stat, iar ofertele urmează să fie deschise luna viitoare, la data de 10 noiembrie 2025.

Ei bine, suma pusă la bătaie de Camera Deputaților pentru curentul electric ce va fi consumat anul viitor este mai mult decât relevantă pentru a înțelege și mai bine cu cât au explodat facturile la energie electrică în România. La data de 23 ianuarie 2025, Camera Deputaților a încheiat un contract de furnizare a energiei electrice, tot pentru o perioadă de 12 luni, în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2025, în vederea alimentării cu energie electrică a Palatului Parlamentului și a parcajului subteran aferent.

Atunci, cantitatea estimată a fi consumată a fost de 14.600 MW oră (cu 200 de MW oră mai mult decât cea estimată a fi consumată în anul 2024). Contractul-cadru a fost încheiat cu SC Speeh Hidroelectrica SA, la un preț final negociat de 12.605.075 de lei fără TVA, respectiv de 15.000.039,25 de lei cu TVA inclusă (3.061.232,5 euro). Ceea ce înseamnă că, lunar, în 2025, Camera Deputaților plătește 1.250.003,3 lei cu TVA (255.102,7 euro).

Concret, pentru relativ aceeași cantitate de curent electric consumată, în 2026, Camera Deputaților va plăti cu 1.451.503,93 de euro mai mult, pentru tot anul, respectiv cu 120.958,66 de euro pe lună mai mult în fiecare lună a anului 2026 față de 2025.

Întreaga cantitate de curent comandată va fi consumată doar la Palatul Parlamentului, din București, nu și în cabinetele parlamentare din teritoriu.

Achizițiile pregătite nu se rezumă doar la energie, ci și la stins incendii

În afară de energia electrică pentru consumul propriu, Camera Deputaților a scos la „mezat” și alte contracte de achiziție publică.

Spre exemplu, la data de 1 octombrie 2025, instituția a anunțat că dorește să încheie un contract ce vizează furnizarea a două seturi de instalații de stins incendiu cu agent inert, pentru care pune la bătaie un buget estimat inițial de 2.359.941 de lei fără TVA, respectiv de 2.847.058,61 de lei cu tot cu TVA (591.032,4 euro). Este un contract cu durata de două luni, pentru încheierea căruia se organizează o licitație deschisă, finanțarea fiind asigurată de la bugetul de stat. Ofertele vor fi deschise în data de 7 noiembrie 2025.

Interesant este faptul că, la data de 26 septembrie 2025, tot Camera Deputaților a anunțat că vrea să contracteze servicii de revizii și reparații la instalațiile de stins incendiu cu gaz inert pentru anul 2025. De data aceasta, durata contractului va fi de două luni, pentru care autoritatea contractantă pune la dispoziție, tot din fonduri de la bugetul de stat, suma de 454.545,45 de lei fără TVA, respectiv de 550.000 de lei cu TVA inclusă (112.244,9 euro). Ofertele urmează să fie deschise la data de 3 noiembrie 2025.

Nu în ultimul rând, la data de 10 octombrie 2025, Camera Deputaților a anunțat că vrea să încheie un contract pentru furnizarea unui set de sistem de signalistică, pentru care pune la bătaie suma de 826.446 de lei fără TVA, respectiv de 1.000.000 de lei cu TVA inclusă (205.081,6 euro). Ofertele se deschid la data de 17 noiembrie 2025.