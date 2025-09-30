Primăria Capitalei „sparge” o jumătate de milion de euro pentru a stabili în ce clasă seismică să includă Stadionul Arena Națională

Scopul urmărit este acela al alcătuirii unor rapoarte în urma cărora ansamblul să poată fi inclus în clasa de risc seismic aferentă rezultatelor. Construcțiile vizate au fost finalizate în anul 2011. Afacerea, parafată săptămâna trecută, a fost deja subcontractată de către adjudecătorul contractului către alte două companii. În paralel, Municipalitatea a mai scos la mezat o a doua afacere care vizează Arena Națională. Pentru 143.000 de euro, urmează să fie asigurată mentenanța la sistemele de camere video instalate în această locație.

La data de 12 februarie 2025, Primăria Capitalei a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să contracteze servicii de expertiză tehnică pentru Stadionul Arena Națională. Achiziția a făcut obiectul unei licitații deschise, iar criteriul de atribuire a contractului stabilit a fost cel mai bun raport calitate-preț.

Astfel, prețul ofertei a cântărit 40 la sută din evaluare, expertiza profesională pusă la dispoziție 45 la sută, iar metodologia de prestare a serviciilor restul de 25 de procente.

Conform anunțului de atribuire, rezultă că acest contract are o durată de 120 de zile și este finanțat din fonduri de la bugetul de stat. Bugetul pus la bătaie de către autoritatea contractantă a fost calculat la 1.665.594,4 lei fără TVA, respectiv de 1.982.059,72 de lei cu TVA inclusă.

La licitația deschisă organizată, Primăria Capitalei a primit trei oferte, dintre care una a fost descalificată ca neconformă, iar celelalte două au fost declarate admisibile. În aceste condiții, la data de 23 septembrie 2023, municipalitatea a încheiat cu SC Allied Engineers Grup SRL contractul nr. 1305/2025, pentru un preț final negociat de 1.660.000 de lei fără TVA, respectiv de 2.008.600 de lei cu tot cu TVA (409.918,4 euro).

Un prestator și doi subcontractanți

Din documentația de atribuire mai rezultă faptul că, odată cu atribuirea contractului, a fost încheiat și un acord de subcontractare între SC Allied Engineers Grup SRL și SC Profesional Construct Proiectare SRL. Obiectul acestui acord de subcontractare îl reprezintă prestarea de către subcontractant a unor activități de expertizare tehnică a Stadionului Arena Națională de către un expert tehnic atestat conform legislației tehnice aplicabile. Iar procentul serviciilor ce se pot presta de către subcontractantul SC Profesional Construct Proiectare SRL a fost stabilit la 10 la sută.

De asemenea, mai există și un al doilea acord de subcontractare, încheiat tot de către SC Allied Engineers SRL cu SC Pavlu Design Construct SRL. Obiectul acestui al doilea acord de subcontractare constă în efectuarea de investigații și analize de laborator constând în prelevarea de probe, analize de laborator, încercări nedistructive și sondaje la elementele de structură și de infrastructură a clădirilor, care să prezinte starea actuală a Stadionului Arena Națională. Procentul serviciilor ce urmează a fi prestate de către SC Pavlu Design Construct SRL este stabilit la 1%.

Concret, SC Profesional Construct Proiectare SRL urmează să încaseze 200.860 de lei cu TVA din contractul de bază, în timp ce SC Pavlu Design Construct SRL va încasa 20.086 de lei cu TVA din valoarea contractului de bază.

Raportul va descrie condițiile seismice

Potrivit caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții, document aprobat de directorul general al Direcției Generale de Investiții din cadrul Primăriei Capitalei, Sebastian Cătălin Aflat, Arena Națională dispune de cel mai mare stadion din țară, desemnat, totodată, și primul stadion de elită din România, cu o capacitate de peste 55.000 de spectatori, a cărui construcție a fost finalizată în anul 2011.

Stadionul constituie un ansamblu funcțional compus din construcții, părți, sisteme și instalații funcționale legate prin rețelele de transport și distribuție cu continuări către utilitățile municipal. Se mai arată că Arena Națională are o suprafață de 108.000 de metri pătrați și o înălțime de 6 etaje. Construcția include un garaj subteran cu aproximativ 200 de locuri de parcare, 40 de loje a câte 12 locuri, săli de conferințe și restaurante.

În documentația de atribuire se menționează faptul că prestatorul are obligația să realizeze expertiza tehnică, pentru atingerea mai multor obiective. Primul este raportul de expertiză tehnică, împreună cu o sinteză a raportului de evaluare, care să furnizeze informațiile care fundamentează decizia de încadrare a construcției în clasa de risc seismic. Aici, trebuie să fie descrise scopul expertizei tehnice, cerințele seismice și stările limită selectate pentru evaluarea seismică. Trebuie să enumereze documentele tehnice normative utilizate la efectuarea evaluării seismice și se vor descrie detaliat toate activitățile desfășurate pentru întocmirea expertizei tehnice, cum ar fi vizite la clădirea expertizată și natura investigațiilor efectuate.

Mai mult, se va include lista informațiilor colectate de către experți, care au stat la baza evaluării seismice. De exemplu, proiectul inițial al clădirii, releveul clădirii, rapoartele precedente de expertiză tehnică, rapoartele de încercări pentru determinarea proprietăților mecanice ale materialelor de construcție, studiile geotehnice și rapoartele privind măsurarea vibrațiilor in-situ. Se mai caracterizează amplasamentul prin informații generale, care să descrie condițiile seismice ale amplasamentului, alte surse potențiale de hazard natural, terenul de fundare, adâncimea de fundare și nivelul hidrostatic al apei subterane.

Termenele prevăzute în contract

Din același caiet de sarcini, mai aflăm că monitorizarea activităților realizate de către prestator conține trei etape. Mai exact, este vorba despre un raport la începerea activității, care conține analizarea situației existente și a planului de lucrări inclus în propunerea tehnică pentru raportare la data efectivă de începere a activității în cadrul contractului. Acest raport trebuie să fie transmis în termen de 30 de zile de la începerea realizării lucrărilor.

De asemenea, mai este vorba despre un raport de progres al activităților în cadrul contractului. Acesta trebuie să cuprindă studiul geotehnic, măsurătorile topografice, măsurătorile nedistructive și expertiza tehnică. Acest raport trebuie să fie transmis înainte cu zece zile de momentul ședinței de monitorizare și de control a progresului în cadrul contractului.

Mai există și raportul final, care urmează să conțină analiza situației existente la finalul contractului, prin raportare la conținutul raportului inițial și al evoluției. „Acest raport trebuie să fie transmis în termen de cinci zile de la primirea comentariilor cu privire la ciorna raportului final de la persoana stabilită prin contract”, se mai arată în documentația de atribuire.

Unul dintre subcontractanți, implicat în contracte cu statul de 247 de milioane de lei

Compania SC Allied Engineers Grup SRL, firma care și-a adjudecat acest contract scos la mezat de către Primăria Capitalei, este controlată, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), de către asociații Mihai Gabriel Dragomir și Adrian Perban Dima, ambii deținând câte 50% din capitalul social. Această firmă nu figurează în baza de date a SEAP ca având încheiate și alte contracte cu instituții publice ale statului.

În ceea ce privește subcontractantul SC Profesional Construct Proiectare SRL, acesta este controlat de către Mihai Paul Ioan, în calitate de unic asociat. Societatea apare în baza de date a SEAP în nu mai puțin de 22 de contracte cu autorități ale statului, încheiate cu Primăria Municipiului Galați, SC Apa Serv SA, Consiliul Județean Hunedoara, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Primăria Isaccea, Ministerul Apărării Naționale, Compania Națională de Investiții, Ministerul Culturii și Banca Națională a României, contracte a căror valoare totală se ridică la suma de 247.487.459,29 de lei fără TVA.

Ultimul astfel de contract a fost parafat cu Compania Națională de Investiții, la data de 3 iunie 2024. La el au participat companiile SC Allons Engineering SRL și SC Profesional Construct Proiectare SRL, iar valoarea afacerii s-a ridicat la 23.391.151,84 de lei fără TVA, respectiv de 27.841.420,7 lei cu TVA inclusă). Contractul vizează proiectarea și execuția de lucrări de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru finalizarea lucrărilor la așezământul cultural din Comuna Brănești, județul Ilfov.

Cel de-al doilea subcontractant, SC Pavlu Design Construct SRL, are tot un singur asociat în persoana unui anume Teodor Constantin Pavlu. Această companie figurează cu un singur contract în baza de date a SEAP, încheiat cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” din Galați.

Contractul a fost încheiat la data de 11 septembrie 2024, pentru 236.000 de lei fără TVA, adică pentru 280.840 de lei cu TVA inclusă. Este vorba despre un contract încheiat prin încredințare directă, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, având ca obiect furnizarea de reactivi și consumabile compatibile cu analizatorul automat de coagulare Syscan CI300.

Altă achiziție vizează mentenanța la sistemele de camere video din aceeași locație

Afacerea expertizării, în vederea includerii într-o clasă de risc seismic, nu este singura parafată de către Primăria Municipiului București care să aibă legătură cu Arena Națională. La data de 25 septembrie 2025, municipalitatea a mai publicat în SEAP un alt anunț, conform căruia vrea să încheie un contract privind mentenanța preventivă și corectivă, exploatarea curentă și operarea evenimentelor, a sistemelor video din cadrul Stadionului Arena Națională.

Din anunțul citat, rezultă că aceste servicii trebuie să fie prestate până cel târziu la data de 31 decembrie 2025. Valoarea estimată inițială a contractului se ridică la 582.095,74 de lei fără TVA, respectiv la 704.335,8 lei cu TVA inclusă (143.742 de euro). Finanțarea este asigurată din fonduri de la bugetul de stat.

Durata contractului se ridică la patru luni, iar pentru atribuirea contractului urmează să fie organizată o licitație deschisă accelerată, în care criteriul de desemnare a unui câștigător este cel mai bun raport calitate-preț. Ofertele urmează să fie deschise la data de 5 octombrie 2025.

Din documentația de atribuire rezultă că serviciile de mentenanță preventivă au ca obiect întreținerea sistemelor video, instalațiilor și echipamentelor integrate în structura tehnică a Arenei Naționale, cu scopul prevenirii defecțiunilor și asigurării finanțării în parametri optimi. De asemenea, serviciile de mentenanță corectivă se referă la intervenții tehnice asupra instalațiilor, echipamentelor și spațiilor înregistrate ca neconforme sau deteriorate, în vederea remedierii disfuncționalităților apărute în timpul exploatării. Mai mult, se solicită servicii de operare tehnică a sistemelor video pe durata desfășurării evenimentelor sportive, culturale sau recreative găzduite pe Arena Națională, ce au ca scop asigurarea funcționării optime a echipamentelor și transmisiunilor video aferente.

Contractul mai prevede intervenții la sistemele de curenți slabi la sistemul de supraveghere CCTV. Există, la locul amplasamentului, 167 de camere de luat vederi, din care 24 camere video IP tip dome, 46 camere video IP tip mini dome, 97 camere video IP fixe, alimentatoare de televiziune pentru camere pe infrastructura de rețea, surse de alimentare neîntreruptibile, media convertizoare, 14 echipamente de rețea, 8 servere pentru rularea aplicației software de management video și pentru stocarea de date, 6 stații de lucru tip client, două console de operare a camerelor video și zece monitoare Full HD pentru afișarea informațiilor și a imaginilor video.

După anul 2020, au mai fost achiziționate 96 camere video de tip „bullet”, 46 camere video de tio „dome”, 24 camere video de tip „Speed dome”, trei decodoare video, o cameră video panoramică, trei echipamente de stocare de tip „NVR”, 72 de echipamente de stocare HDD și 167 de dispozitive de tip „PoE Power Injector.

