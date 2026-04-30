Primăria lui Chițac închiriază, pentru Poliția Locală din Constanța, 35 de mașini în leasing operațional. Afacerea va costa 10 milioane de lei

Săptămâna trecută, Primăria Municipiului Constanța a scos la mezat o nouă afacere care sfidează criza economică. Se vor achiziționa, în sistem de leasing operațional, 35 de autoutilitare pentru Direcția de Poliție Locală. Mașinile vor fi utilizate timp de patru ani, după care vor fii restituite furnizorului. Însă afacerea scoate din bugetul primăriei lui Vergil Chițac aproape 10 milioane de lei, bani ce ar fi putut acoperi costurile unui lot similar de autoutilitare pe care să le fi cumpărat. Șapte dintre noile mașini ce urmează să intre în dotarea Poliției Locale Constanța trebuie să fie full electrice.

Interesanta afacere a fost declanșată în data de 21 aprilie 2026, când Primăria Municipiului Constanța, la conducerea căreia se află celebrul edil liberal contraamiral Vergil Chițac, a publicat, prin intermediul SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț de participare din care rezultă că intenționează să încheie un contract de furnizare a 35 de autoutilitare, în sistem de leasing operațional, pentru o durată de patru ani.

Autoritatea contractantă precizează, în anunțul de participare citat, că, „pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților specifice ale Direcției Generale de Poliție Locală;ă din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, este necesară înlocuirea celor 35 de autoutilitare aflate în utilizarea Direcției și cărora le expiră contractele de leasing operațional”.

Prin leasing operațional se înțelege închirierea unei mașini sau a unui lot de mașini, pentru care beneficiarul plătește un cost care, în cazurile unor astfel de achiziții publice, este echivalent sau chiar depășește contravaloarea aceleiași mașini, dacă ar cumpăra-o, pentru ca, la finalul perioadei de leasing operațional, să restituie mașina sau mașinile celui de la care le-a închiriat.

Aproape 54.000 de euro bucata

În acest sistem, Primăria Municipiului Constanța a pus la bătaie, în vederea atribuirii acestui contract de leasing operațional, un buget estimat inițial la 8.046.208,8 lei fără TVA, adică de 9.735.912,65 de lei cu TVA inclusă.

Concret, pentru fiecare dintre cele 35 de autoutilitare ce vor face obiectul acestui contract, municipalitatea va plăti o „chirie” de 278.168,93 de lei cu TVA (53.769,1 euro), plătind o rată lunară, timp de patru ani, de 5.792,2 lei pentru fiecare mașină. Iar, la final, va rămâne și fără bani, și fără autoutilitare.

Pentru parafarea afacerii, autoritatea contractantă organizează o licitație deschisă, iar ofertele urmează să fie deschise, în SEAP, la data de 27 mai 2026, conform sursei citate.

Leasingul parafat acum patru ani se apropie de scadență

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții aflăm că Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului Constanța beneficiază, în acest moment, de utilizarea a 35 de autoutilitare în sistem de leasing operațional pe o perioadă de patru ani și a căror perioadă de utilizare se apropie de scadență.

În acest sens, se dorește achiziția, tot în sistem de leasing operațional, a altor 35 de autoutilitare, dintre care 25 full hybride echopate, 3 full hybride și 7 full electrice.

Din documentața de atribuire, rezultă că pentru cele 25 de autoutilitare full hybride, din care 10 echipate și 15 semiechipate, se solicită să fie de culoare albă, cu minimum patru locuri, cu o capacitate cilindrică a motorului de cel puțin 1600 centimetri cubi și cu o putere a motorului de cel puțin 140 de Cai Putere, pe benzină și electric. Autoutilitarele trebuie să fie dotate cu aer condiționat, cu proiectoare de ceață, cu oglinzi reglabile electric și încălzite, cu geamuri full electrice, cu închidere centralizată și cu scaune cu reglaj manual.

Se solicită, de asemenea, câte un acumulator suplimentar de aceeași capacitate cu cel al autovehiculului de bază, montat în circuitul electric de încărcare a alternatorului cu protecție la descărcarea acumulatorului principal și cu funcție de declanșare a consumatorilor acumulatorului suplimentar, la o descărcare mai mare sau egală cu 50%.

Uși întărite cu tablă specială, împotriva celor reținuți

În ceea ce privește cele trei autoutilitare full hybride, acestea trebuie să aibă, de asemenea, culoarea albă, același tip de motor pe benzină și electric, dar, de această dată, cutia de viteze trebuie să fie automată cu dublu ambreiaj și cu tracțiune față.

Alte cerințe, în cazul acestui lot, se referă la montarea de faruri full LED cu asistență de comutare automată a fazei lungi și a fazei scurte. Plafonul interior trebuie să fie de culoare neagră bidirecțional, să fie prevăzute cu sisteme de de asistență la parcare și cu pachete de iarnă.

Nu în ultimul rând, în legătură cu cele șapte mașini full electrice, se solicită tracțiunea pe roțile din față, timp de încărcare cuprins între 4 și 12 ore și o autonomie a bateriei de 250 de kilometri.

Suplimentar, pentru cele 10 autoutilitare full hybride se mai solicită pereți despărțitori pentru cele două compartimente, ranforsate, rezistente la șocuri mecanice produse de persoanele reținute, executat etanș dintr-o singură bucată de material rezistent la șocuri.

Banchetele din spate trebuie să fie, de asemenea rezistente la șocuri, compresiuni și îndoituri. La fel și fețele ușilor din spate, precum și podeaua.

