Primăria Constanța lovește din nou: aproape 8 milioane de euro, pentru repararea jardinierelor

Primăria Municipiului Constanța, condusă de celebrul edil liberal contraamiral Vergil Chițac, a scos la „mezat” o nouă afacere pe bani publici care atrage atenția. Mai exact, la data de 3 noiembrie 2025, instituția a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin intermediul căruia face cunoscut faptul că intenționează să încheie un acord-cadru ce constă în execuția de lucrări de reparații ale jardinierelor, zidurilor de susținere și ornamentelor amplasate pe domeniul public al municipiului Constanța.

Pentru această afacere, primăria lui Chițac pune la bătaie un buget estimat inițial la 31.556.225,1 lei fără TVA, respectiv de 38.183.032.4 lei cu tot cu TVA (7.792.455,6 euro). Finanțarea este asigurată din fonduri bugetare.

Conform anunțului de participare citat, acest contract are o durată de patru ani, iar pentru parafarea afacerii, Primăria Municipiului Constanța organizează o licitație deschisă, iar criteriul de atribuire ales este cel mai bun raport calitate-preț. Mai exact, perioada de mobilizare pentru remedierea defecțiunilor tehnice este evaluată la 30% din punctaj, iar prețul ofertei este cotat cu 70% din evaluare.

Ofertele urmează să fie deschise, în SEAP, la data de 8 decembrie 2025, a doua zi după alegerile locale parțiale, la ora 15.00.

De la demolări la turnat betoane

Din caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții pregătite de Primăria Municipiului Constanța aflăm că reparațiile curente la jardiniere, ziduri de susținere și ornamente se desfășoară „în scopul conservării fondului existent”, iar „beneficiile așteptate vizează efectul pozitiv asupra cetățenilor, siguranța acestora, precum și menținerea unui mediu plăcut și curat”.

Se arată, din nou, că afacerea va dura patru ani, iar durata fiecărui contract subsecvent va fi de 12 luni, în condițiile în care frecvența acestor contracte subsecvente va fi anuală.

În contract intră desfacerea tencuielilor, prepararea suprafețelor în vederea executării tencuielilor de suprafață din zidărie, realizarea de tencuieli pe placă tip Buzău, desfacerea glafurilor mozaicate și execuția unor noi glafuri mozaicate, desfacerea platformelor din beton, turnarea betonului armat, decopertarea mozaicului periapt la rampe, desfacerea rampelor mozaicate și execuția de trepte din beton mozaicat periat.

De asemenea, tot în contract intră vopsitorii lavabile de exterior, montarea de dale prefabricate pe pat de nisip, montarea de borduri prefabricate pe pat de șapă semiumedă, curățarea suprafețelor cu perii de sârmă și cu aparat de spălat cu presiune, desfacerea părții deteriorate de zidărie, turnarea de beton armat în pereți, înlocuirea plăcilor din piatră naturală, repararea glafurilor din piatră naturală și reparații la glafurile mozaicate.

De asemenea, mai este vorba despre vopsitorii cu email alchidic pe suprafețe metalice, desfacerea placajelor din cărămidă aparentă, placarea cu cărămidă aparentă, placarea cu piatră naturală, reparații la zidăriile din piatră, armarea suprafețelor cu placă din fibră de sticlă și adeziv la exterior, demolarea zidăriei din cărămidă, realizarea de tencuieli decorative pentru finisajele exterioare, montarea de ancore chimice, montarea de conexpand, realizarea de hidroizolații la suprafețe cu mortar bicomponent, demobilizarea și mobilizarea pământului vegetal, la care se adaugă transplantarea de plante existente pe locație, inclusiv udarea acestora.

Se va acționa pe o suprafață de 190.000 de metri pătrați

În anexa la documentația de atribuire, Primăria Constanța descrie și cantitățile sau suprafețele care vor beneficia de aceste lucrări. Este vorba despre o suprafață totală de intervenție de 189.632 de metri pătrați. Mai exact vorbim despre 12.000 metri pătrați de desfacere a tencuielilor, despre 22.000 de metri pătrați de realizarea de tencuieli pe suprafețe din zidărie, despre 1.760 de metri pătrați de realizare de tencuieli pe placă tip Buzău, despre 3.200 de metri pătrați de desfacere a glafurilor mozaicate, despre 4.800 metri pătrați de executat noi glafuri mozaicate și despre 14.800 de metri pătrați de platforme din beton deteriorate care trebuie desfăcute.

De asemenea, este vorba despre turnarea de beton armat pe 14.800 de metri pătrați, despre decopertarea mozaicului la rampe pe o suprafață de 13.056 metri pătrați, despre turnarea de mozaic la rampe pe 3.600 metri pătrați, despre 7.232 metri pătrați de desfacere a treptelor mozaicate la rampe, despre aceeași suprafață de montare de trepte din beton mozaicat periat, despre 21.380 metri pătrați de montare a dalelor prefabricate pe pet de nisip, despre 6.400 de metri pătrați pe care vor fi montate borduri mici prefabricate pe pet de șapă umedă, despre 26.000 de metri pătrați de suprafețe care trebuie curățate, despre 1.120 metri pătrați de zidărie din beton deteriorată care trebuie desfăcută și despre turnarea de beton armat în pereți pe o suprafață de 640 de metri pătrați.

Iar lucrurile nu se opresc aici. În contract mai intră 2.600 de metri pătrați de înlocuire a plăcilor din piatră naturală, 920 metri pătrați de refacere a glafurilor din piatră naturală, reparații ale plăcilor mozaicate pe o suprafață de 3.216 metri pătrați, despre 848 de metri pătrați de vopsitorie cu email alchidic pe suprafețe metalice, despre 1.000 metri pătrați de desfacere a placajelor din cărămidă aparentă, despre alți 1.000 de metri pătrați de placare cu cărămidă aparentă, despre 2.120 metri pătrați de placare cu piatră naturală, despre 128 metri pătrați de reparații la zidăriile din piatră, despre 11.400 metri pătrați de armare a suprafețelor cu placă din fibră de sticlă, despre 344 metri pătrați de demolare a zidăriei din cărămidă, despre aceeași suprafață de refacere a zidăriei din cărămidă, despre 11.600 metru pătrați de tencuieli cu praf de piatră și ciment alb, despre 2.400 metri pătrați de montare de amorse chimice, despre 2.400 metri pătrați de forare mecanică și găuri în zidărie, despre 2.400 metri pătrați de montări de conexpanduri și despre 3.492 de metri pătrați de hidroizolație a suprafețelor cu mortar bicomponent.

Încă o achiziție, pregătită în aceeași zi. Pietonalizează centrul orașului

Tot la data de 8 decembrie 2025, Primăria Municipiului Constanța urmează să deschidă ofertele referitoare la o altă achiziție pe care a scos-o la mezat în data de 3 noiembrie. Este vorba despre execuția de lucrări în cadrul unui obiectiv de investiții denumit „Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”.

În documentația de atribuire, se precizează faptul că obiectivul principal al afacerii este reprezentat de „promovarea mobilității urbane durabile, prin regenerarea urbană a zonei centrale, printr-o serie de măsuri care să conducă la creșterea accesibilității mobilității pietonale în zona centrală a municipiului”.

Contractul va avea o durată de șase luni, iar pentru încheierea afacerii, este pusă la bătaie suma de 7.945.610,53 de lei fără TVA, respectiv de 9.614.188,74 de lei cu TVA inclusă (1.962.073,33 de euro). Finanțarea este făcută din fonduri europene.