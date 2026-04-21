Primăria Oradea „sparge” 3 milioane de euro pe întreținerea spațiilor verzi din două parcuri

Peste 14,2 milioane de lei este suma pe care Primăria Municipiului Oradea este dispusă să o cheltuiască, în următorii trei ani, pe servcii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din Parcul 1 Decembrie și din Parcul I.C Brătianu. Afacerea a fost scoasă, recent, la licitație și urmează să fie atribuită în a doua jumătate a lunii viitoare. Interesant este faptul că, în aceleași două parcuri, municipalitatea a mai investit, în vara anului trecut, tot de la bugetul local, aproape 80 de milioane de lei pentru lucrări de revitalizare, reabilitare și modernizare.

Primăria Municipiului Oradea a făcut cunoscut, prin intermediul unui anunț de participare publicat la data de 7 aprilie 2026 în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), că intenționează să contracteze, în baza unui acord-cadru, servicii de amenajare și de întreținere a spațiilor verzi, pentru o perioadă de trei ani, în intervalul 2026 – 2029. Afacerea este împărțită în două loturi. Primul lot vizează Parcul 1 Decembrie, iar lotul al doilea vizează Parcul I.C. Brătianu.

Conform anunțului citat, Parcul 1 Decembrie, care face obiectul primului lot, este situat în municipiul Oradea, pe teritoriul intravilan al acestuia, în Piața 1 Decembrie, terenul aflându-se în proprietatea municipalității. Iar prestarea serviciilor de întreținere și de amenajare a Parcului 1 Decembrie trebuie să corespundă cerințelor unui parc orășenesc: odihnă și recreere. Iar ca obiective, intră protecția și conservarea spațiilor verzi și a biodiversității acestora, regenerarea și ameliorarea compoziției spațiilor verzi și a calității acestora, identificarea zonelor deficitare și realizarea unor servicii specifice care să permită regenerarea suprafețelor acoperite de vegetație, echilibrul cost-beneficiu care să țină cont de beneficiile pe termen mediu și lung ce vizează sănătatea populației, dezvoltarea corectă a vegetației urbane și aspectul social urban.

Valoarea inițială estimată a bugetului alocat pentru finanțarea acestui prim lot se ridică la 7.443.000 de lei fără TVA, respectiv la 9.006.030 de lei cu TVA inclusă.

Un milion de euro pe an

În ceea ce privește al doilea lot, autoritatea contractantă arată că amplasamentul care face obiectul achiziției serviciilor pentru întreținerea și amenajarea Parcului I.C. Brătianu, acesta este situat în municipiul Oradea, pe teritoriul intravilan al acestuia, la intersecția străzilor Aleea Ștrandului, Parcul I.C. Brătianu și Schiff Erno, terenul aflându-se, de asemenea, în proprietatea municipalității. Se solicită prestarea acelorași servicii, care să deservească aceleași obiective ca și în cazul lotului referitor la Parcul 1 Decembrie. Iar în cazul acestui lot, valoarea inițială estimată a bugetului alocat se ridică la 4.326.150 de lei fără TVA, respectiv la 5.234.641,5 lei cu TVA inclusă.

În total, valoarea celor două loturi scoase la licitație de către Primăria Municipiului Oradea, condusă de urmașul lui Ilie Bolojan, Florin Alin Birta, este de 11.769.150 de lei fără TVA, respectiv de 14.240.671.5 lei cu tot cu TVA (2.906.259,5 euro). Ceea ce înseamnă că, în fiecare an, numai pentru aceste două parcuri, municipalitatea va cheltui de la buget câte 968.753,2 euro.

Firmele trebuie să dovedească lucrări similare

Potrivit caietului de sarcini care stă la baza acestei achiziții publice de servicii, ofertanții care urmează să se înscrie la procedură trebuie să facă dovada faptului că a prestat în ultimii trei ani servicii similare din punct de vedere al complexității și scopului cu cele care fac obiectul contractului ce urmează să fie atribuit prin această procedură de selecție, cu o valoare totală, fără TVA, mai mare sau egală cel puțin cu 2.400.000 de lei pentru primul lot și de 1.400.000 de lei pentru al doilea lot.

Data deschiderii ofertelor este 19 mai 2026, în SEAP, conform aceluiași caiet de sarcini.

În documentația de atribuire, se arată că suprafața Parcului 1 Decembrie din municipiul Oradea este de 77.887,4 metri pătrați și este compusă din 51.000 de metri pătrați de alei carosabile, din 17.650 de metri pătrați de alei pietonale, din 4.724,9 metri pătrați de clădiri și din 50.412,5 metri pătrați de spații verzi.

Aleile carosabile sunt reprezentate de pavaj din piatră naturală profir, iar aleile pietonale sunt reprezentate de 1.200 metri pătrați de componente din beton dezactivat cu agregate de culoarea profirului, de 3.890 metri pătrați de nisip – calcar concasat stabilizat, de 8.580 metri pătrați de pavaj profil cu piese dispuse neregulat, de 2.800 metri pătrați de pavaj profir cu piese cubice dispuse radial și de 1.090 metri pătrați de pistă pentru biciclete, din beton.

Descrierea dotărilor locațiilor

Mai departe, clădirile sunt reprezentate de construcții cu suprafața de 3.130,2 metri pătrați, o fântână arteziană cu suprafața de 480,2 metri pătrați, socluri pentru statui cu suprafața de 290 metri pătrați, la care se adaugă 338.50 metri pătrați de platformă din beton periat, borduri monolite, jardiniere și loc de șezut din beton, precum și o platformă din piatră sort, încadrată cu borduri.

Există două spații verzi, din care o peluză cu trifoi pitic, în suprafață de 26.877,5 metri pătrați, și un mix de plante perene pe o suprafață de 21.450 metri pătrați.

De asemenea, în caietul de sarcini se fac referiri și la dotările din Parcul 1 Decembrie. Aici, există un loc de joacă pentru copii, pe bază de tocătură din lemn, cu suprafața de 1.930 metri pătrați, un spațiu pentru fitness, cu suprafața de 155 metri pătrați, 130 de coșuri de gunoi, 18 coșuri de gunoi selectiv, 275 de bănci pentru odihnă, 15 suporți de biciclete, 12 suporți de săculeți pentru câini, 82 de bolarzi, 6 cilindri retractabili, un sistem de irigații și un sistem de iluminat public.

Ambele obiective au mai primit, în 2025, investiții de 80 de milioane de lei

Interesant este faptul că Primăria Municipiului Oradea scoate la licitație serviciile de amenajare și întreținere a celor două parcuri la nici zece luni de la parafarea unui alt contract-cadru care a vizat exact aceleași două locații.

Concret, la data de 1 iulie 2025, municipalitatea a încheiat cu SC Flodor Transcom SRL un contract în valoare de 21.796.249,59 de lei fără TVA, pentru execuția de lucrări privind revitalizarea și reamenajarea Parcului I.C. Brătianu.

Apoi, o zi mai târziu, la data de 2 iulie 2025, aceeași Primărie a Municipiului Oradea a încheiat cu SC Nora Conforest SRL un contract în valoare de 44.783.916,45 de lei fără TVA, pentru lucrări de modernizare a Parcului 1 Decembrie din Oradea. În total, afacerea încheiată anul trecut s-a ridicat la 66.580.166.04 lei fără TVA, respectiv la 79.230.397.6 lei cu TVA inclusă (16.169.468,9 euro).

Conform anunțului de atribuire a acestor două contracte, obiectivele generale ale proiectelor au constat în „modernizare loc de joacă - modernizare zona de Skatepark - modernizare/ construire terenuri de baschet - modernizare zona de fitness - amenajare zone ping-pong - zone relaxare - pilates yoga - amenajare iaz - amenajare parc aventură - structura rutieră (alei, trotuare) - mobilier urban - filigorii acoperite – instalații de irigat - construire pistă pumptrack – LOT 1” și în „construire fântână arteziană cu lumini – LOT 2”.