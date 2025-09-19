Ultima idee PSD-istă: ia imobile de la stat și le donează ONG-urilor

Un proiect de lege depus, recent, în Parlament, de către Senatorul PSD Mircea Cristian Nicula, prevede ca bunurile mobile și imobile aflate în proprietate publică și privată a statului să poată fi redistribuite sau reutilizate. Se propune inclusiv scoaterea lor la licitație și chiar donarea lor către ONG-uri. Legea este susținută cu semnături de încă 28 de senatori, toți de la PSD, însă a primit un aviz negativ din partea Consiliului Legislativ, care arată că bunurile proprietate publică sunt inalienabile. Ele aflându-se doar în administrarea unor entități ale statului și nu pot fi nici vândute, nici donate.

Este vorba despre PLX 264/2025, reprezentând o propunere legislativă privind reutilizarea și valorificarea bunurilor excedentare a instituțiilor publice, proiect de lege inițiat de către senatorul PSD Mircea Cristian Nicula și care a fost depus la Camera Deputaților la data de 17 septembrie 2025. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Parlamentului, Senatul este camera decizională, iar legea se află în consultare publică până în data de 24 septembrie 2025.

În expunerea de motive care însoțește acest proiect de lege, autorul susține că prezenta inițiativă legislativă „își propune să răspundă unor nevoi reale de eficientizare a utilizării patrimoniului public, în contextul în care numeroase instituții publice dețin bunuri mobile și imobile neutilizate sau subutilizate, care generează costuri administrative, fără a aduce valoare adăugată activității respectivelor instituții”.

Mircea Cristian Necula precizează că „în lipsa unui mecanism național de evidență și reutilizare, aceste bunuri rămân de multe ori într-o zonă de ineficiență și opacitate, fără a fi puse în valoare în beneficiul altor autorități publice sau comunități. În paralel, alte instituții publice, în special din domeniul educației, sănătății și culturii, se confruntă cu lipsuri materiale, deși aceste bunuri ar putea fi transferate gratuit și utilizate imediat”.

Platforma Națională pentru Reutilizarea Patrimoniului Public

Concret, proiectul de lege aflat pe masa Parlamentului specifică faptul că „prezenta lege se aplică tuturor instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și de subordonare”. Sunt vizate bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale care nu mai sunt utilizate sau care sunt subutilizate.

Mai departe, „se înființează Platforma Națională pentru Reutilizarea Patrimoniului Public (PNRPP), un sistem informatic centralizat, gestionat de Ministerul Finanțelor în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală”. Proiectul mai prevede că „toate instituțiile publice au obligația de a încărca trimestrial situația bunurilor excedentare în PNRPP” și că „accesul la platformă este gratuit și transparent pentru toate instituțiile publice și pentru publicul larg”.

Autorul legii vrea ca bunurile excedentare declarate în platformă să poată fi revendicate gratuit de către alte instituții publice, pe baza unei solicitări motivate, iar prioritate la redistribuire să aibă instituțiile din domeniile educației, sănătății și culturii.

Cea mai interesantă măsură trecută în acest proiect este aceea că „după expirarea unui termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, bunurile neredistribuite pot fi valorificate prin licitație publică sau prin donație către ONG-uri”.

Ministerul Finanțelor va face evaluarea performanței profesionale

Lucrurile nu se opresc aici. Potrivit textului de lege citat, bunurile care nu sunt preluate de alte instituții în termenul prevăzut pot fi valorificate prin licitație organizată de către ANAF, conform legislației în vigoare, iar sumele obținute se vor vira la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.

De asemenea, proiectul mai prevede că inventarierea bunurilor mobile și imobile se face anual, cu evidență distinctă a bunurilor excedentare, sens în care instituțiile publice trebuie să transmită rapoarte anuale către Ministerul Finanțelor cu privire la patrimoniul reutilizat sau valorificat.

Pentru aceasta, conducătorii instituțiilor care ating un grad ridicat de reutilizare și eficientizare a patrimoniului pot beneficia de punctaje suplimentare în evaluările de performanță profesională. Ministerul Finanțelor poate publica anual un clasament al celor mai eficiente instituții în gestionarea patrimoniului public. Iar responsabilitatea aplicării controlului dispozițiilor acestei legi, a normelor metodologice, precum și a tuturor reglementărilor legate de acestea revin Ministerului Finanțelor, prin Direcția Generală a Patrimoniului, în colaborare cu ANAF.

Consiliul Legislativ: Proprietatea publică a statului este inalienabilă

În ciuda acestor intenții mai puțin obișnuite, Consiliul Legislativ a adoptat, la data de 25 iulie 2025, un aviz negativ. În document, se precizează că „referitor la faptul că prezenta propunere legislativă vizează și bunurile proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, semnalăm că, potrivit articolului 136 alineat 4 din Constituție, «bunurile proprietate publică sunt inalienabile» și «pot fi date numai în administrarea regiilor autonome ori instituțiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate». De asemenea, ele pot fi date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică”.

Consiliul Legislativ arată că doar Guvernul, prin ministerele de resort, sau autoritățile deliberative ale administrației publice locale sunt cele care decid cu privire la modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate.

„În ceea ce privește stingerea dreptului de proprietate publică, Codul Civil prevede că acesta se stinge dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat, dacă a încetat uzul sau interesul public. Așadar, în ceea ce privește bunurile proprietate publică, acestea nu pot fi valorificate prin licitație publică sau donație către ONG-uri, sub acest aspect, dispozițiile propuse fiind contrare reglementărilor legale. Prin urmare, o lege având ca obiect de reglementare redistribuirea, reutilizarea și valorificarea bunurilor excedentare ale autorităților și instituțiilor publice nu poate viza bunurile proprietate publică, care sunt inalienabile și asupra cărora acestea exercită doar un drept de administrare”, mai arată consiliul Legislativ.

Nu în ultimul rând, se arată că, în ceea ce privește aplicarea legii asupra bunurilor aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, Consiliul Legislativ semnalează riscul ca dispozițiile propuse, în special obligația de a publica informațiile referitoare la bunurile excedentare într-o platformă națională și de a le supune redistribuirii sau valorificării după termene fixe, să aducă atingere autonomiei locale și dreptului de proprietate al unităților administrativ-teritoriale.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹