Pușcăriile primesc lenjerie de pat nouă, de 1,5 milioane de euro. Furnizorii sunt firme înființate în urmă cu nici doi ani

Două companii înființate în anul 2024, dintre care una se ocupă cu comerțul cu mâncare, băutură și tutun, iar cealaltă cu comerțul cu ridicata nespecializat, și-au adjudecat, luna aceasta, un contract de 1,5 milioane de euro de la stat, pentru furnizarea de perne, fețe de pernă și cearșafuri pentru paturile pușcăriașilor, arestaților preventiv sau a persoanelor internate în spitalele-penitenciar.

Este vorba despre 189.120 de cearșafuri în trei culori, 177.820 de fețe de pernă în trei culori și 32.892 de perne ignifuge din burete flexibil. Cele două firme, în ciuda „vârstei” fragile, au în palmaresul lor numeroase contracte cu statul, printre care regăsim Poliția Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sau Ministerul Apărării Naționale.

La data de 20 august 2025, Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare făcea cunoscut, prin intermediul unui anunț de participare publicat în SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), faptul că intenționează să achiziționeze bunuri de natură a cazarmamentului pentru pat. Este vorba despre cearșafuri, perne fețe de pernă și saltele, pentru 24 de luni.

Afacerea scoasă la mezat a fost împărțită în trei loturi distincte. Primul lot, care vizează achiziția a 189.120 de cearșafuri albe, verzi și albastre, a primit din partea autorității contractante un buget estimat la 4.558.380 de lei fără TVA. Pentru al doilea lot, constând în cumpărarea a 177.820 de fețe de pernă albe, verzi și albastre, Unitatea de Achiziții a Poliției Penitenciare a pus la bătaie un buget estimat inițial la 2.675.700 de lei fără TVA. Iar în ceea ce privește lotul al treilea, care se referă la achiziția a 32.892 de perne ignifuge din burete flexibiul, bugetul alocat inițial s-a ridicat la 2.466.750 de lei fără TVA.

În total, pentru aceste trei loturi, s-a alocat suma de 9.700.830 de lei fără TVA, respectiv de 11.738.0046,3 lei cu TVA inclusă (2.395.511,08 euro).

De la Băcănie pentru pușcărie

În vederea atribuirii acestor trei loturi a fost organizată, distinct, câte o licitație deschisă. Pentru primul lot, al cearșafurilor, au fost primite opt oferte, dintre care una a fost descalificată ca neconformă, una s-a retras, iar șase au fost declarate admisibile.

În acest context, la data de 17 februarie 2026, Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare a încheiat cu SC Băcănia lui Vlad SRL contractul nr. 21567/2026, la un cost final negociat de 2.675.136 de lei fără TVA, respectiv de 3.215.134.6 lei cu tot cu TVA.

Mai departe, pentru al doilea lot, al fețelor de pernă, au fost primite, de asemenea, opt oferte, din care, ca și la primul lot, o ofertă a fost declarată neconformă, alta a fost retrasă, iar șase au mers mai departe. În aceeași zi de 17 februarie 2026, aceeași firmă SC Băcănia lui Vlad SRL și-a adjudecat și acest al doilea lot, la un preț final negociat de 1.075.811 lei fără TVA, adică de 1.301.731,3 lei cu TVA inclusă.

Al treilea lot, al pernelor, a suscitat interesul a doar cinci ofertanți, toate ofertele fiind declarate admisibile. Iar tot la 17 februarie 2026, autoritatea contractantă a parafat cu SC A&L Meta SRL contractul nr. 21574/2026, la un preț final negociat de 2.366.080 de lei fără TVA, respectiv de 2.865.376,8 lei cu TVA inclusă.

În total, cele trei loturi au fost atribuite pentru 7.382.242,7 lei cu TVA (1.506.580,14 euro).

S-au cerut produse noi, nefolosite

Conform caietului de sarcini care a stat la baza acestei achiziții publice, autoritatea contractantă susține că este necesară „asigurarea, la nivelul fiecărei unități penitenciare, de bunuri de natura cazarmamentului pentru pat, având în vedere obiectivele stabilite în anul curent (anul 2025, când a fost redactat documentul – n.red.), astfel încât să asigure dotarea paturilor din camerele de deținere în care sunt cazate persoanele condamnate, arestate preventiv, persoanele internate în penitenciarele-spital și persoanele față de care s-a dispus o măsură educativă a internării într-un centru educativ de detenție, aflate în locurile de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor”.

Această achiziție a fost desfășurată de către Baza de Aprovizionare, Gospodărire și Reparații, iar în contract intră 32.890 de perne, 182.620 de cearșafuri de culoare albă, 2.500 de cearșafuri de culoare verde, 4.000 de cearșafuri de culoare albastră, 173.620 de fețe de pernă de culoare albă, 1.100 de perne de culoare verde și 3.100 de fețe de pernă de culoare albastră.

Documentația de atribuire prevede că „produsele și materialele încorporate trebuie să fie noi, nefolosite”, că „materialele de bază utilizate pentru confecționarea fețelor de pernă trebuie să aibă o textură moale și plăcută la atingere, dar și că „materialele utilizate pentru confecționarea cearșafurilor trebuie să aibă, de aemenea, o textură moale, astfel încât să-i recapete forma inițială și să asigure confortul termic și să aibă efect anti-acarian, anti-mocrobian, anti-miros și anti-praf”.

Firma principală mai are contracte cu Spitalul Județean Botoșani

Compania care și-a adjudecat două dintre cele trei loturi scoase la mezat de către Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare este SC Băcănia lui Vlad SRL. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), compania a fost înființată la data de 25 aprilie 2024, în sectorul 2 al Capitalei. Ea se ocupă cu „comerțul cu amănuntul în magazine specializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun”.

Asociatul unic și administratorul acestei firme este un anume Vlad Andrei Rădulescu, nascut în anul 2005, domiciliat în Chiajna, județul Ilfov.

Firma mai figurează în baza de date a SEAP cu un contract din partea Spitalului Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani. Acest contract a fost parafat la data de 10 decembrie 2025. Compania lui Rădulescu a licitat, atunci, pentru mai multe loturi, alături de alte firme, loturi aferente unui acord-cadru având ca obiect furnizarea de lenjerie pentru spital, huse și saltele, în valoare totală de 3.938.740 de lei fără TVA, respectiv de 4.765.875,4 lei cu tot cu TVA.

Al doilea livrator, angajat de instituțiile de forță

Cealaltă firmă care și-a adjudecat un singur lot din contractul cu penitenciarele, SC A&L Meta SRL, a fost înființată, potrivit datelor de la Registrul Comerțului, la data de 5 februarie 2024, în Popești Leordeni, județul Ilfov.

Societatea are ca acționari pe Irina Raluca Alexe, care îndeplinește și funcția de administrator, și pe Lavinia Elena Bălan. Firma se ocupă cu comerțul cu ridicata nespecializat.

Și această companie figurează în baza de date a SEAP cu contracte cu statul. Mai exactm la 8 iulie 2028, SC A&L Meta SRL a primit de la Inspectoratul General al Poliției Române un contract în valoare de 257.980 de lei fără TVA, pentru furnizarea a 850 de topoare pentru intrare forțată.

Apoi, la 27 septembrie 2024 și 9 ianuarie 2025, aceeași firmă a primit de la UM 01893 Bacău a MApN un contract de 12.157.100 de lei fără TVA, pentru furnizarea de căști pentru comunicații tactice tip Dual Com și Singe Com.

De asemenea, la data de 10 iulie 2025m Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a parafat cu aceeași societate un contract în valoare de 1.755.300 de lei fără TVA, pentru livrarea a 20 de machete tip animal, folosite ca manechine de antrenament pentru urgențe.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹