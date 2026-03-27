Război total între un ONG #rezist și un fost ministru al Energiei, pe tema construcției de hidrocentrale

Un proiect de lege inițiat de către un fost ministru al Energiei, deputatul liberal Sebastian Burduja, conform căruia construcția hidrocentralelor va fi declarată proiect de siguranță națională, a declanșat un adevărat conflict cu ONG-urile de mediu. Unul dintre aceste ONG-uri este celebra organizație #rezist Declic, implicată și în operațiunile de măcelărire, la nivelul Guvernului Bolojan, a legilor justiției și în tentativa de blocare a numirii procurorilor de rang înalt. În timp ce Burduja arată că activiștii sabotează sistematic proiectele energetice ale României, Declic îl compară pe fostul ministru cu Nicolae Ceaușescu și amenință că nu vor lăsa ca o astfel de lege să intre în vigoare.

Într-o postare din urmă cu două zile, deputatul PNL Sebastian Burduja scrie, pe contul său de socializare, că „au venit Bankwatch, Declic și toți «prietenii» mei de la câteva asociații de mediu să facă scandal în Parlament. Le-am spus de la început: a bloca finalizarea hidrocentralelor este un act de sabotaj la adresa statului român”.

Este vorba despre opoziția activiștilor împotriva unui proiect de lege inițiat de Sebastian Burduja care vizează unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de securitate națională în domeniul hidroenergiei. Mai exact, legea propune instituirea unui regim juridic special aplicabil proiectelor hidroenergetice de importanță strategică, în scopul depășirii situațiilor care afectează, în prezent, realizarea acestora.

Proiectul de lege prevede că aceste investiții vor fi recunoscute drept proiecte de securitate națională și că vor fi instituite, pe această bază, proceduri accelerate și derogatorii față de regimul obișnuit. Se instituie, astfel, mecanisme de selecție și derulare a obiectivelor hidroenergetice strategice, care vor fi identificate și declarate ca atare prin hotărâre a CSAT.

Lucrările în curs de realizare, sub același nivel de protecție

În acest sens, legea lui Burduja introduce derogări de la regimul terenurilor și al mediului, prin încadrarea definitivă a terenurilor din Fondul Forestier Național, necesare construirii hidrocentralelor, demers care va fi făcut de drept, odată cu declararea proiectului ca fiind securitate națională.

Mai departe, legea permite accelerarea și simplificarea procedurilor de expropriere, proceduri accelerate de avizare și de autorizare, dar și clarificarea statutului juridic și a regimului de securitate al proiectelor. Astfel, statutul de proiect de securitate națională conferit de lege investitorilor va oferi o siguranță juridică sporită privind drepturile de acces, de utilizare a resurselor și de executare a lucrărilor.

De asemenea, aplicarea acestor măsuri va fi valabilă inclusiv pentru proiectele în curs de realizare. Concret, legea impune executarea unor etape obligatorii și va permite construcția de hidrocentrale chiar și atunci când lucrările sunt contestate în instanță.

Sabotaje care costă România miliarde de euro

Sebastian Burduja susține că, la începutul acestei săptămâni, instanța a respins cererea Bankwatch de suspendare a noului acord de mediu pentru hidrocentrala de la Bumbești-Jiu, finalizată în proporție de 98%. „Două mari victorii pentru hidrocentralele României, în 24 de ore”, a scris deputatul.

În Comisia pentru Industrii a Camerei Deputaților a existat, în ciuda opoziției celor de la Declic, un vot pentru trimiterea cu raport favorabil a legii la Plen. Au fost doar două abțineri, ale celor doi deputați USR prezenți la lucrări.

Fostul ministru al Energiei precizează că „ei (ONG-urile de mediu – n.red.) fac scandal, eu fac legi. Mai avem patru comisii și bătălia la Senat. Dar direcția e clară: hidrocentralele României trebuie să fie finalizate, pentru că securitatea energetică a României este securitatea națională a noastră, a tuturor”.

De altfel, Burduja se află în război cu ONG-urile de mediu de mai mult timp. Într-o altă postare, deputatul liberal arată că „sabotajul celor de la Greenpeace, Bankwatch și Declic se desfășoară sistematic, în formă continuată”. „Știți cât pierdem? 500 de milioane de euro pe an. Jumătate de miliard. În fiecare an. Energie pe care am putea-o produce noi. Bani pe care îi plătim altora, de la care importăm scump. De zeci de ani. Cine ne blochează? 2-3 ONG-uri «de mediu», probabil plătite din străinătate. Aceleași fețe. Aceleași pretexte. Aceeași agendă: să ne țină dependenți. Una este să aperi natura, alta este să servești, intenționat sau ca simplu «idiot util», interese străine. În timp ce ei ne predică despre «biodiversitate», pe noi acest sabotaj ne costă miliarde. Asta, după ce România a investit deja miliarde de euro din buzunarul românilor pentru aceste hidrocentrale”.

Declic vrea ca banii pentru securitatea energetică să fie dați la biodiversitate

ONG-ul Declic, care are în derulare operațiunea „Stop finanțărilor pentru proiecte comuniste”, este una și aceeași organizație #rezist care se opune numirii procurorilor de rang înalt propuși de ministrul Justiției și care a fost preluată de Ilie Bolojan în manevra de măcelărire a legilor justiției. ONG-ul activează și ca „organizație de mediu” și cere guvernanților „să nu mai investească sute de milioane de euro în proiecte hidroenergetice care ar distruge râurile României” și ca banii „să fie folosiți pentru protejarea biodiversității”.

Declic se laudă că a dat în judecată Ministerul Fondurilor Europene, cerând anularea ordinului prin care autoritățile obțin finanțare europeană pentru mediu. Mai mult, se mai laudă că au eliminat din PNRR proiectele hidroenergetice. Acum, îl atacă pe Sebastian Burduja pentru proiectul de lege privind declararea hidrocentralelor ca proiecte de securitate națională.

Într-un videoclip, Declic îl ironizează pe fostul ministru astfel: „Fiu al partidului, cu deplin avânt muncitoresc, Sebastian Burduja continuă lupta de clasă împotriva agenturilor ONG-iste care vor să apere natura dușmănoasă a României împotriva celor mai imaculate intenții ale membrilor de partid care scot oamenii din beznă”.

Activiștii susțin că „Sebastian Burduja a inițiat un proiect de lege care transformă hidrocentralele comuniste în obiective militarizate. Alături de alți reprezentanți ai societății civile, am venit cu argumente în Comisia pentru Industrii, însoțiți chiar și de un specialist cu 30 de ani de experiență în ingineria apei. Doar că nu au fost curioși să ne asculte, dar au votat cu ochii închiși proiectul neconstituțional al lui Burduja. Nu ne descurajăm și nici nu lăsăm politicienii de teapa lui Burduja să treacă legi care distrug puținele râuri care mai curg liber”.

