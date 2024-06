Rețeta USR pentru păstrarea primăriilor pierdute la vot: reclamații fără sfârșit. Clotilde Armand se ține cu dinții de fotoliul de primar

Clotilde Armand refuză să-și recunoască înfrângerea, iar ceea ce s-a întâmplat, zilele acestea, la nivelul procesului electoral este fără precedent. Candidata USR atacă din toate pozițiile, atât Autoritatea Electorală Permanentă, cât și Biroul Electoral Central sau guvernul, ocolind, însă, Biroul Electoral al Sectorului 1, la conducerea căreia se află două judecătoare intrate de curând în magistratură, dar care sunt supervizate de reprezentantul AEP Marian Muhuleț. Acesta din urmă a fost propunerea de două ori (2019 și 2023) a celor de la USR pentru a prelua șefia AEP. Ultima dată, acesta l-a concurat chiar pe actualul președinte al instituției, Toni Greblă. Armand îl amenință, acum, pe Toni Greblă cu plângeri penale și îl somează să-și dea demisia. Apoi, în încercarea de a bloca procesul electoral, ale căror rezultate oficiale arată că a pierdut alegerile, invocă fraude la vot. Susține că la o secție de votare, procesul verbal în care apare că a primit doar 6 voturi, nu este semnat de nimeni. În realitate, la AEO este înregistrat acest document, în care apare chiar și semnătura reprezentantului USR în acea secție. După centralizarea proceselor verbale din 155 din cele 166 de secții de votare de la nivelul sectorului 1, rezultă că Clotilde Armand a pierdut alegerile în fața lui George Tuță cu 513 voturi.

Toate televiziunile au prezentat imagini incredibile cu sute de președinți ai secțiilor de votare din sectorul 1 al Capitalei, ținuți pe caldarâm, zeci de ore, în caniculă, fără apă, fără mâncare și cu sacii de voturi așezați pe jos, pe stradă. Apoi, conducerea Biroului Electoral al Sectorului 1 i-a anunțat verbal că pot lăsa sacii acolo, peste noapte, și să plece acasă cu tabletele STS, în care se aflau datele electorale, urmând să revină, ieri, pentru a aștepta, din nou, ore în șir, tot pe caniculă, în aceeași manieră batjocoritoare ca și în ziua precedentă. Toate aceste lucruri scandaloase se petrec în condițiile în care, conform numărătorilor paralele, dar și a datelor parțiale oficial, Clotilde Armand a pierdut alegerile de duminică.

Cine conduce Biroul Electoral Sectorul 1, în fața căruia oamenii au așteptat, ore în șir, cu sacii pe caldarâm

Biroul Electoral al Sectorului 1 este condus, anul acesta, în calitate de președinte, de către Alina Ana Maria Nistor, judecător la Judecătoria Sectorului 1 din București. În pixul acestui președinte au stat toate deciziile controversate amintite mai sus. Conform Decretului prezidențial nr. 569 din 16 mai 2023, emis de către Klaus Iohannis, Alina Ana Maria Nistor a fost numită în funcția de judecător la Judecătoria Sectorului 1, ceea ce înseamnă că președintele B.E. Sectorul 1 de la alegerile locale și europarlamentare din anul 2024 are o vechime în magistratură de 1 an și o lună.

În ultima declarație de avere, completată și depusă în 29 mai 2023, judecătoarea Nistor arată că, în 2022, a lucrat ca judecător stagiar la Judecătoria Roșiori de Vede și că a fost bursieră ca auditor de justiție la Institutul Național al Magistraturii. A încasat 3.784,70 de lei ca participant la un seminar internațional de formare profesională la European Judicial Training Network din Belgia, Bruxelles, și a primit o primă de instalare de 8.556 de lei la Judecătoria Roșiori de Vede, județul Teleorman.

Tot din datele publice, aflăm că locțiitorul președintelui Biroului Electoral al Sectorului 1 este Andreea Stoicescu, judecător la Tribunalul București. Aceasta a intrat în magistratură, ca urmare a Decretului nr. 343 din 23 aprilie 2021, emis de președintele Klaus Iohannis, prin care a numit-o în funcția de judecător la Judecătoria Sectorului 1. Vechimea în magistratură este de trei ani, o lună și jumătate. Andreea Stoicescu a fost promovată, ulterior, la Tribunalul București, iar la scrutinul electoral din 9 iunie 2024 a fost pusă în subordinea Alinei Ana Maria Nistor, care activează la o instanță inferioară.

Potrivit declarației de avere din 6 iunie 2023, judecătoarea Andreea Stoicescu menționa că încasa un salariu anual, de la Tribunalul București, de 108.890 de lei, la care se adaugă o diferență de 196 de lei ca auditor de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Preferatul USR pentru șefia AEP, delegat tot la sectorul 1

Tot în cadrul Biroului Electoral al Sectorului 1, la aceste alegeri, a fost delegat, ca reprezentant al Autorității Electorale Permanente, fostul vicepreședinte al instituției, celebrul Marian Muhuleț. Iar de aici, lucrurile încep să devină cu adevărat interesante, având în vedere evoluția din ultimele zile și atacurile venite dinspre Clotilde Armand care, ce să vezi, ocolesc exact Biroul Electoral al Sectorului 1.

Astfel, este necesar de reamintit faptul că, în ultimul an al guvernării Dăncilă, mai exact în 2019, tot an electoral, Marian Muhuleț a fost propunerea Partidului Național Liberal (condus, la acel moment, de Ludovic Orban, actual lider al Forța Dreptei – partid aliat cu USR și cu PMP la alegerile din 2024), a Uniunii Salvați România și a Partidului Mișcarea Populară pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. Această propunere a venit ca urmare a demisiei din funcția de președinte a AEP a regretatului Daniel Barbu.

Propunerea PNL, USR și PMP de la acel moment a picat în Parlament, Partidul Social Democrat reușind să-l impună pe Constantin Mitulețu Buică. În 21 februarie 2023, după ce Agenția Națională de Integritate (ANI) a întocmit pe numele lui Constantin Mitulețu Buică un raport de incompatibilitate și de conflict de interese, președintele Autorității Electorale Permanente și-a înaintat demisia, poziția rămânând din nou vacantă.

Odată declanșat procesul parlamentar de desemnare a unui nou conducător al instituției, liderul USR, Cătălin Drulă, a anunțat că formațiunea progresistă îl susține, din nou, la șefia AEP pe Marian Muhuleț. „Există o soluție foarte simplă, dacă PNL nu vrea să dea AEP pe mâna lui Greblă și a PSD-ului. USR este gata să îl susțină pe vicepreședintele AEP, Marian Muhuleț, un profesionist apolitic, care înțelegem din spațiul public că ar fi susținut și de PNL pentru șefia instituției”, scria, la acel moment, pe pagina sa de Facebook, Cătălin Drulă.

Muhuleț nu a avut ocazia să conducă instituția, așa cum ar fi vrut cei de la USR, deoarece Parlamentul României l-a numit în această funcție pe Toni Greblă, fost judecător al Curții Constituționale și ex-prefect al Capitalei.

Armand îl amenință pe Toni Greblă cu plângeri penale și îi cere demisia

Și iată cum scandalul sacilor cu voturi și al oamenilor ținuți pe caldarâm, în fața Biroului Electoral al Sectorului 1, din Piața Amzei, este speculat politic de Clotilde Armand, candidata partidului care l-a susținut pe Muhuleț la șefia AEP.

Luni, Clotilde Armand a dat vina exclusiv pe Autoritatea Electorală Permanentă și pe Biroul Electoral Central pentru ceea ce se întâmplă, cu toate că, din punct de vedere tehnic, organizatoric și logistic, primarul are prerogative extinse de a organiza „bucătăria” scrutinului electoral.

Ieri, Clotilde Armand l-a amenințat pe președintele AEP, Toni Greblă, cu o plângere penală, „pentru modul defectuos de organizare a alegerilor locale și europarlamentare și instigare la fals”. „Se dau indicații pe linie politică ca procesele verbale din mai multe secții cu probleme să fie închise rapid, fără a se mai face renumărarea voturilor. Această comasare produsă de PNL-PSD a dus la un volum crescut de muncă în secțiile de votare. Pe fondul oboselii, au loc multe nereguli și falsuri și au permis fraude electorale. Procesul electoral a fost suspendat în 22 de județe din cauza oboselii și caniculei, iar sacii cu voturi și toate materialele electorale au fost preluate și păzite peste noapte de jandarmi. Acest haos generalizat a fost patronat de Toni Greblă. Președintele AEP, Toni Greblă, trebuie să-și asume că nu a fost în stare să organizeze aceste alegeri și să își depună demisia”, a scris Clotilde Armand pe pagina ei de Facebook.

Cifrele care au băgat-o în „perfuzii” pe primărița progresistă

Toate aceste presiuni mediatice exercitate de Clotilde Armand arată două lucruri. Mai întâi, că perspectiva pierderii primăriei a adus-o pe primărița încă în funcție a USR la exasperare. Apoi, mai arată cum, printr-un „șpagat” politico-mediatic, Armand îi face jocul lui Marian Muhuleț, cel pe care USR l-a susținut de două ori pentru preluarea conducerii Autorității Electorale Permanente, ultima dată chiar împotriva lui Toni Greblă.

Clotilde Armand vrea să blocheze, prin orice mijloace, închiderea procesului electoral de la sectorul 1, așa cum, de altfel, o face și colegul său, Radu Mihaiu, la sectorul 2, în ciuda faptului că toate datele oficiale arată că au pierdut alegerile.

La ora închiderii ediției, în aplicația electronică a Autorității Electorale permanente, în ceea ce privește alegerile pentru funcția de primar al sectorului 1, fuseseră centralizate procesele verbale din 155 de secții de votare, din totalul de 166 de secții organizate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale a Sectorului 1. Nu fuseseră urcate în sistem procesele verbale de la Secțiile 26, 27, 30, 49, 54, 56, 61, 161 și 165.

Avans de cel puțin 513 voturi pentru George Tuță

Potrivit rezultatelor cuprinse în restul de 155 de procese verbale centralizate la AEP, George Tuță, cadidatul PSD-PNL la aceste alegeri, a obținut 33.113 voturi valabil exprimate, în timp ce Clotilde Armand, candidata Alianței Dreapta Unită (USR – PMP – Forța Dreptei), a obținut 32.600 de voturi. Diferența dintre cei doi este, din această centralizare oficială, de 513 voturi în favoarea candidatului PSD-PNL, ceea ce înseamnă că edilul USR Clotilde Armand a pierdut alegerile din 9 iunie 2024.

PNL Sectorul 1, care a centralizat, prin numărătoare paralelă, toate cele 166 de procese verbale, din toate cele 166 de secții de votare, arată că, în total, George Tuță are un avans de 681 de voturi în fața USR-istei Clotilde Armand.

Aceste cifre au băgat-o în „perfuzii” pe primărița progresistă. Ieri dimineață, a început să curgă un val de postări pe contul său de socializare, prin care Clotilde Armand arată că nu își acceptă înfrângerea. „Am depus cererea de renumărare a voturilor. Am sesizat autoritățile privind tentativele de fraudă de la mai multe secții (…) Nu mergeți după fenta politică”, se arată într-o astfel de postare.

Cum pică argumentele despre fraudele invocate una câte una

Într-o altă postare furibundă, Armand scrie că „la secția nr. 144, PNL-PSD avea 227 (voturi – n.red.), iar eu 193. Acum, PSD are 227 și eu doar 6. Au publicat un proces verbal greșit pe site-ul AEP și nesemnat de nimeni. Și mai sunt multe așa. De asta trebuie renumărate”.

„Jurnalul”, care a luat la mână toate cele 155 de procese verbale urcate, oficial, în format scanat, pe portalul AEP, pentru a aduna voturile obținute de principalii candidați, a studiat și conținutul procesului-verbal de la Secția 144, despre care Armand susține că „nu este semnat de nimeni”. Procesul verbal respectiv (VEZI FACSIMIL) are patru pagini, pe fiecare dintre acestea regăsindu-se semnăturile membrilor secției de votare. La pagina a doua, apare clar modul de distribuire a voturilor: Ramona Ioana Bryunseels (AUR) – 66 voturi, George Tuță (PSD-PNL) – 227 voturi, Iulian Hatmanu (REPER) – 20 de voturi, Florin Ghindărac (Blocul Suveranist Român) – 2 voturi, Clotilde Armand (ADU) – 6 voturi, Liviu Negoiță (PUSL) – 55 voturi, Dan Podaru (PER) – 6 voturi, Mircea Andrei (PAD) – 11 voturi și independentul Dan Tudorache – 57 voturi.

La pagina a patra a acestui proces verbal, se pot observa numele, prenumele, semnătura și ștampila președintelui biroului electoral al secției de votare, numele, prenumele și semnătura locțiitorului, precum și numele, prenumele, formațiunile reprezentate și semnăturile tuturor celor șapte membrii ai biroului secției de votare, inclusiv ale reprezentantului USR, care se regăsește la poziția a șasea de pe această listă.

Acuzații de „umblare în saci” la Agronomie. Surpriză! Acolo a câștigat candidata USR

O altă încercare a lui Clotilde Armand de a bloca închiderea procesului electoral de la sectorul 1 a fost făcută printr-o altă postare pe Facebook, dar care are tot atâta greutate ca și cea descrisă mai sus. Primărița USR susține că „am făcut o plângere penală împotriva reprezentantului PSD în Biroul Electoral al Sectorului 1, domnul Alexandru Constantin Enăchescu. A fost prins pe holul Secției de votare nr. 34 de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, cum, împreună cu mai mulți membri ai secției de votare, au desigilat sacii plini cu buletine de vot și umblau în ei. Așa vor PNL-PSD să câștige. Prin fraudă. Și asta e doar una dintre dovezi”.

„Dovada” nu prea pare să stea în picioare, deoarece și procesul verbal de la Secția 34 a fost urcat pe portalul AEP. Potrivit acestui document, candidatul PSD-PNL, George Tuță, a obținut, la această secție, 135 de voturi, în timp ce „fraudata” Clotilde Armand a primit 146 de voturi, deci ea fiind cea care a câștigat alegerile la nivelul acestei secții.

