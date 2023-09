Iordache „Două județe”, într-un rol bine plătit: Senatorul porcilor mistreți

Printre afacerile „senatorului două județe” este și un complex de vânătoare de câteva sute de hectare, lângă Turceni, administrat de firma Greenadel Prod SRL, care la momentul respectiv îl avea administrator chiar pe Ion Iordache. În 1 ianuarie 2020, au fost descoperiți trei porci mistreți pe domeniul de vânătoare, iar în urma analizelor de laborator s-a stabilit că unul dintre animale era infectat cu pestă porcină africană. Ulterior, Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor Gorj a dispus omorârea de îndată a tuturor porcilor mistreți din exploatația de vânătoare.

Ulterior, firma lui Iordache a cerut DSVSA Gorj să stabilească valoarea de înlocuire a animalelor împușcate, numai că instituția a refuzat acest lucru, transmițând printr-o adresă din 14 ianuarie 2020 că „art.4 din Regulamentul CE nr. 349/2005 al Comisiei nu face referire la mistreți, fapt ce l-a pus pe reprezentantul DSVSA Gorj în imposibilitatea de a propune o valoare de înlocuire. DSVSA nu a identificat baza legală pentru acordarea de despăgubiri, în cazul aplicării măsurilor de combatere a unor boli transmisibile ale animalelor pentru animale din specia mistreț”. Iordache a fost singurul din Gorj care a cerut despăgubiri pentru mistreții uciși dintre cei care au complexe de vânătoare în Gorj.

Conform legislației în vigoare, pentru a obține despăgubiri, animalele ar fi trebui să fie deținute cu respectarea normelor sanitar-veterinare, să fie declarate și înregistrate în registrul agricol și în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor. Niciunul dintre porcii mistreți nu era înregistrat, identificarea și înregistrarea nefiind prevăzute pentru animalele de interes cinegetic. În plus, complexul de vânătoare al senatorului nu deținea cod de exploatație înregistrat în SNIIA.

Un control efectuat de DSVSA Gorj a constatat că nu erau respectate normele de biosecuritate, iar cei care nu le respectă nu pot beneficia de despăgubiri.

Cum bați statul în doi pași

Firma senatorului a dat DSVSA Gorj în judecată prima dată pentru a obliga instituția să întocmească fișele de evaluare pentru pierderile suferite. Ignorând toate argumentele legale, Tribunalul Gorj a dat dreptate celor de la Greenadel Prod SRL, sentința fiind menținută de Curtea de Apel Craiova.

A urmat pasul doi – o nouă acțiune în instanță prin care statul să fie obligat să plătească despăgubiri atât pentru animalele ucise – peste șapte milioane de lei – și pentru cheltuielile efectuate pentru uciderea și îngroparea mistreților – peste 800.000 lei. Tribunalul Gorj a „topit” argumentele celor de la DSVSA că nu poate primi despăgubiri pentru că nu deține cod de exploatație agricolă și nu are înregistrate animale, motivând că „totuși deține o exploatație în sensul prevederilor art.2, lit c din OG nr.99/2006 pentru aprobarea normei sanitar veterinare privind controlul pestei porcine africane, în baza dispozițiilor art.4, alin 3. Din HG nr.1214/2009”. Surpriză – hotărârea de guvern invocată nu se referă la norme sanitar veterinare, ci la instituțiile de credit și adecvarea capitalului.

Tribunalul Gorj și apoi Curtea de Apel Craiova, în octombrie 2022, au stabilit ca, în ciuda tuturor argumentelor ANSVSA și DSVSA Gorj, firma lui Iordache să primească despăgubiri de 7.839.237, 36 lei plus dobânda legală aferentă și indicele de inflație până la plata efectivă a sumei.

Forța senatorului și tăcerea angajatului la stat

Supărarea senatorului Ion Iordache a fost mare că i-a fost refuzată cererea de despăgubiri de către DSVSA Gorj, așa că șefului instituției, Sorin Ștefănescu, a zburat din funcție. Ștefănescu a refuzat să comenteze când l-am întrebat de schimbarea din funcție. Ne-a declarat doar că „Nu am făcut altceva decât să aplic legislația care era în vigoare la acel moment, motiv pentru care nu am putut acorda suma. Fiind o situație inedită, fiind foarte puține unități de profil în țară, am solicitat un punct de vedere și autorității centrale și mi-a confirmat că am procedat corect”.

Senatorul Ion Iordache ne-a explicat, la marginea domeniului unde are vila înconjurată de lacuri și livezi, în mijlocul câmpului, la câțiva kilometri de oraș, că demersul a fost unul justificat.

„Vă spun că am făcut un demers împotriva instituțiilor statului la acel moment, când eu eram administrator, și s-a dovedit că statul a încercat să păgubească o societate comercială și nu numai și pentru asta trebuie să plătească. Și pentru asta vor plăti și cei care au fost vinovați. Și asta mi-am și propus. De prea multe ori statul și-a bătut joc de oamenii care muncesc pentru el. Le-am demonstrat că am avut dreptate și m-am zbătut atunci nu atât pentru firmă, m-am zbătut pentru această ramură a economiei care poate să aducă un aport foarte important la economia țării pentru că avem o geografie a terenului care permite să creștem animale sălbatice”.

Când l-am întrebat de schimbarea lui Ștefănescu din funcție, liberalul s-a enervat brusc. „Dumneavoastră ați vrea să nu puneți întrebări tendențioase și doar să vedeți cum stau lucrurile? S-a dovedit că acel om a păgubit instituția și instituția va plăti din cauza lui foarte mulți bani unei firme pentru că el a fost incompetent”.

7.839.237,36 lei plus dobânda legală aferentă și indicele de inflație până la plata efectivă a sumei sunt despăgubirile pentru firma senatorului Iordache