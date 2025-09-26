SRI pune la bătaie 34,5 milioane de euro pentru achiziția unui sistem informatic de securitate pentru toate cele 17 aeroporturi din România

La data de 12 septembrie 2025, Serviciul Român de Informații, prin intermediul UM 0929 București, a publicat pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice), un anunț prin intermediul căruia a făcut cunoscut faptul că intenționează să contracteze un sistem informatic integrat privind securitatea și tranzitul prin aeroporturile civile naționale, prin intermediul unui proiect denumit „Creșterea calității experienței de călătorie a cetățenilor prin asigurarea accesului integrat la informații privind securitatea și tranzitul prin aeroporturi civile naționale”.

Potrivit devizului proiectului, citat în anunțul de participare menționat anterior, valoarea totală estimată inițială a afacerii se ridică la 139.689.292,23 de lei fără TVA, respectiv la 169.035.055,8 lei cu TVA inclusă (34.469.950,2 euro).

Din acest buget, suma de 15.540.532,21 de lei fără TVA (18.804.165 de lei cu TVA inclusă) este destinată cheltuielilor privind echipamentele IT&C și alte dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli cu servicii de instalare, configurare, testare, integrare și punere în funcțiune. Mai departe, suma de 14.888.934,88 de lei fără TVA (18.015.611,2 lei cu TVA inclusă) este destinată cheltuielilor privind asigurarea securității cibernetice a rețelei și sistemelor informatice dezvoltate, iar suma de 108.606,659,26 de lei fără TVA (131.414.057,7 lei cu tot cu TVA) este destinată cheltuielilor privind dezvoltarea programelor informatice, soluțiilor și aplicațiilor software.

De asemenea, suma de 662.157,88 de lei fără TVA, respectiv de 801.211,03 lei cu tot cu TVA, este destinată cheltuielilor privind licențele necesare implementării proiectului.

Licitația, pregătită pentru 22 octombrie

Din aceeași documentație citată, mai aflăm că această achiziție vizează cumpărarea de routere de rețea, echipamente de rețea, echipamente de comunicații, echipamente de securitate, pachete software pentru rețele, internet și intranet, diverse pachete software pentru rețele, pachete software pentru servere de comunicații, pachete software pentru securitatea datelor, pachete software antivirus, computer portabile, servere de rețea și servicii de formare profesională și pentru simulare în domeniul echipamentelor de securitate.

Durata contractului pe care SRI urmează să-l încheie are o durată de 24 de luni, iar pentru atribuirea lui, autoritatea contractantă organizează o licitație deschisă. Data deschiderii ofertelor a fost stabilită pentru 22 octombrie 2025, conform sursei citate.

Acces la informații

În caietul de sarcini care stă la baza acestei achiziții se precizează că, prin acest contract, se dorește implementarea unui mecanism prin care orice cetățean poate avea acces la informații de interes din zonele aeroportuare ale României, prin implementarea unei aplicații web în cadrul unei platforme software to tip cloud – cloud ready. De asemenea, se mai urmărește prelucrarea centralizată a imaginilor radioscopice în vederea efectuării controlului de securitate în modul de lucru Remote Screening, pentru sistemele automate de detecție a explozivilor instalate în 17 aeroporturi incluse în proiect.

Totodată, se mai vizează amplasarea în zona controlului de securitate a unor sisteme de afișare de imagini, vizibile cu ușurință, care să aibă rolul de informare privind regulile generale de călătorie, precum și de control de securitate a aviației civile (informări cu privire la controlul bagajului de mână, controlul cu poarta detectoare de metale și controlul cu scanerul corporal).

SRI arată că, printre beneficiile urmărite de acest contract, se află „implementarea unui mecanism pentru alertarea operatorilor din dispeceratele prezente în aeroporturi cu privire la detecția de obiecte suspecte cu risc potențial, în vederea unei intervenții eficiente, cu impact major asupra securității cetățenilor, implementarea unor instrumente de eficientizare a comunicării cu cetățenii vorbitori de limbi străine, implementarea unor mecanisme digitale pentru autoritățile naționale specializate în efectuarea controluluii de securitate pe toate aeroporturile din România pentru realizarea controlului de securitate a autovehiculelor și de validare a conformității echipamentelor de securitate cu beneficii asupra siguranței cetățenilor, precum și asigurarea accesului la soluțiile operaționale la nivelul aeroporturilor în mod uniform și securizat de către cetățeni, prin implementarea unei rețele de comunicații interoperabile și securizate ce conectează și interconectează toate cele 17 aeroporturi din România”.

Actualele echipamente nu mai fac față

Concret, la nivelul național, se arată că nu există implementat un sistem care să răspundă necesităților cerute privind activitatea specifică în cadrul celor 17 aeroporturi. „Infrastructura IT existentă în prezent în cadrul aeroporturilor civile din România, prin care este asigurată experiența de călătorie a cetățenilor, este fragmentată, cu un nivel redus de interconectare, din perspectiva evoluțiilor tehnologice și a rezilienței”, precizează SRI.

Beneficiarul proiectului este SRI, prin Brigarda Antiteroristă, dar și Ministerul Transporturilor. Iar obiectivele vizate sunt Aeroportul Internațional Arad, Aeroportul Internațional George Enescu Bacău, Aeroportul Internațional Iași, Aeroportul Internațional Oradea, Aeroportul Internațional Satu Mare, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, Aeroportul Internațional Maramureș, Aeroportul Internațional Avram Iancu, Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, Aeroportul Internațional Traian Vuia, Aeroportul Delta Dunării, Aeroportul Internațional Craiova, Aeroportul Internațional Sibiu, Aeroportul Internațional Ștefan cel Mare, Aeroportul Internațional Transilvania, Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu și Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Cele șase obiective ale proiectului

Din documentația de atribuire a acestui contract, rezultă că Serviciul Român de Informații dorește să implementeze șase obiective prin acest proiect. Primul constă într-o soluție ce asigură accesul cetățenilor la informațiile aeroportuare. Al doilea se referă la o soluție Remote Screening.

Al treilea obiectiv constă într-o soluție de informare a cetățenilor cu privire la etapele specifice de urmat în cadrul controlului de securitate, în scopul fluidizării traficului.

Mai departe, al patrulea obiectiv se referă la o soluție de analiză video de tip recognition, în timp ce al cincilea obiectiv al afacerii vizează o soluție digitalizată de parcurgere a etapelor în ceea ce privește controlul de securitate al autovehiculelor și conformitate a echipamentelor de securitate, de transmitere a vorbirii și de traducere, în vederea diminuării timpilor de așteptare și a fluidizării traficului în folosul cetățenilor.

Al șaselea și ultimul obiectiv constă într-o infrastructură interoperabilă de comunicații redundantă și securizată ce conectează și interconectează toate cele 17 aeroporturi din România.